1 Mayıs\'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili yaşanan yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı." açıklamasında bulundu.

"POLİSİMİZE TAŞLI SOPALI SALDIRIDA BULUNAN 29 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da 1 Mayıs günü taşkınlık çıkaran kişilere yönelik "Gereği Yapıldı -13" operasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı" ifadesini kullandı.

"TEK TEK YAKALAYIP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer kişilerinde yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiğine dikkati çeken Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.