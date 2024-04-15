AOZOE A2 Ultra: Yeni El Konsolu Özellikleri

Teknoloji

El konsolu pazarı özellikle 2017'de Nintendo Switch'in piyasaya sürülmesiyle bir hayli hareketlendi. Tabii, sektörün yeniden canlanmasıyla takip eden yıllarda Steam Deck, Lenovo Legion Go ve ROG Ally gibi el konsolları/bilgisayarları da satışa çıktı. Bunların arasına kısa süre önce AOZOE A2 Ultra katıldı. İşte AOZOE A2 Ultra özellikleri!

AOZOE A2 Ultra özellikleri

AOZOE A2 Ultra, tasarımsal açıdan Steam Deck'e büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Bunun dışında uzun süreli oyunlarda kullanıcıları rahatsız etmeyecek ergonomik bir yapıyla geliyor. Konsolun 666 gramla Steam Deck'ten daha ağır (640 gram) olduğunu belirtelim.

El konsolu kutudan çıkar çıkmaz Windows 11 işletim sistemini çalıştırıyor. Bunun yanı sıra Intel Core Ultra 7 155H yongasından güç alıyor. Cihaz; 7467 MHz saat hızına sahip 32 GB veya 64 GB LPDDR5X RAM'e ek olarak 512 GB ila 2 TB arasında değişen PCIe 4.0 M.2 2280 SSD dahili depolama seçenekleri ile geliyor. Burada farklı seçeneklerin olduğunu da belirtelim.

Steam'deki kaç oyunu Steam Deck'te oynayabilirsiniz?

Soğutma konusunda da iddialı olan el konsolu ısıyı minimum düzeyde tutan tek fan ve sıvı soğutma sistemine ev sahipliği yapıyor. Modelde 7 inç 1920×1080 çözünürlüklü (FHD) 120 Hz yenileme hızı sunan bir panel yer alıyor. Bunun yanı sıra şirketin iddiasına göre 12600 mAh'lik bataryasıyla 3 saate kadar kesintisiz oyun deneyimi sunuyor. Son olarak dairesel RGB ışıklara sahip Hall Effect analog tetikleyicilere sahip olduğunu belirtelim. Fiyat konusuysa şimdilik belli değil.