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Suudi Aramco, Pakistan'da akaryakıt piyasasına giriş yapıyor - Son Dakika
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Suudi Aramco, Pakistan'da akaryakıt piyasasına giriş yapıyor

Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco, Gas & Oil Pakistan (GO) şirketinin yüzde 40 hissesini satın alarak ülkede akaryakıt piyasasına girmeye hazırlanıyor. Aramco'nun bu alımı, rafine ürünleri için ek satış noktaları elde etmesine ve pazar payını genişletmesine katkı sağlayacak.

Suudi Aramco, Pakistan\'da akaryakıt piyasasına giriş yapıyor
12.12.2023 - 16:10,
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Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco, Gas & Oil Pakistan (GO) şirketinin yüzde 40 hissesini satın alarak ülkede ilk kez akaryakıt piyasasına girmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın en büyük akaryakıt ve madeni yağ işletmecisi olan GO, aynı zamanda perakende ve depolama alanında da faaliyet gösteriyor.

Aramco'nun, Pakistan akaryakıt perakende pazarına yaptığı ilk yatırım olarak kayıtlara geçen alımın aynı zamanda Aramco'nun rafine ürünleri için ek satış noktaları elde etmesine katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Şirketin, akaryakıt perakende ağını genişletmek amacıyla şubatta bünyesine kattığı ABD merkezli motor yağı ve katkı maddeleri üreticisi ve dağıtıcısı Valvoline markalı ürünlerin, bu alımla daha geniş bir pazar payına da sahip olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Suudi Aramco, Pakistan'da akaryakıt piyasasına giriş yapıyor - Son Dakika
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