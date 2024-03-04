Sony Interactive Entertainment, daha fazla para kazanabilmek için ilk olarak PlayStation için piyasaya sürdüğü oyunları birer birer bilgisayar için de çıkarmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, şimdiye kadar birçok popüler yapımı PC kullanıcıları ile buluşturdu. Son olarak aksiyon-macera türündeki Ghost of Tsushima oyunun da bunlar arasına dahil olacağı iddia edildi.
Ghost of Tsushima, PC yolunda!
Sony, bugüne kadar God of War, Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu, The Last of US ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales gibi birkaç popüler PlayStation oyununu bilgisayar platformu için piyasaya sürdü.
Oyun dünyası için güvenilir kaynaklardan Shpeshal Nick, Ghost of Tsushima oyunun 5 Mart'ta PC için duyurulacağını öne sürdü. Bu iddia doğruysa, samuray temalı yapımın bu yılın sonuna kadar sunulması kuvvetle muhtemel.
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Bilmeyenler için Ghost of Tsushima, ABD merkezli oyun geliştiricisi Sucker Punch Productions tarafından geliştirilip, Sony tarafından yayınlandı. Japon kültürünü yansıtan yapım, 13. yüzyılın sonlarında, Moğol istilası altındaki Tsushima Adası'nda geçiyor.
Oyuncular olarak son samuraylarından Jin Sakai'yi kontrol ediyoruz. Amacımız ise Moğol ordusuna karşı halkı korumak. Jin, gerilla savaş taktikleri, sinsi saldırılar ve düşmanın silahlarını onları karşı kullanma gibi yeteneklere sahip. Son olarak Ghost of Tsushima oyununun atmosferi ve hikayesi ile oyunculardan yüksek puan aldığını da söyleyebiliriz.
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Son Dakika › Teknoloji › Ghost of Tsushima PC için duyurulacak - Son Dakika
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