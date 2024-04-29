Amedspor, dün akşam Somaspor ile oynadığı karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi. Bu gelişmeye kayıtsız kalamayan HDP'nin Edirne Cezaevi'nde bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da gelen şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Yaklaşık 1 yıl sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, eşi ve kendisinin Amedspor formalı fotoğrafına "Bizi burada ağlattınız be zalımlar :) Hepinizi yürekten kutluyoruz, yolunuz açık olsun. Rê ya te vekirî be, bajarê evîna min (Yolun açık olsun, aşkımın kenti)" notunu düştü.
İşte Demirtaş'ın o paylaşımı;
Son Dakika › Politika › Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar - Son Dakika
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