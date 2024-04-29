Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı

Spor

Bir dönemler Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen ve fiziğiyle adından söz ettiren Max Kruse'nin son hali sosyal medyada viral oldu.

DAVA AÇMIŞTI

Alman futbolcu, 2019 yılında pandemi döneminde alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip, sarı-lacivertli takıma karşı açtığı davayı kazanmıştı. Taraflar daha sonra uzlaşmaya gitmiş ve Fenerbahçe Kruse'ye 4.5 milyon euro ödemişti.

GÖRENLER TANIYAMADI

9. lig takımı BSV Al-Dersimspor forması ile sahaya çıkan Max Kruse'nin son kilolu hali sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Futbolcunun eski halini hatırlayanlar "Ne olmuş sana böyle" yorumunu yaptı.

Kruse'nin son hali;