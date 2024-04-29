Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Spor

Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Kruse'nin kilolu halini gören taraftarlar futbolcunun bu durumuna "Ne olmuş sana böyle" yorumunu yaptı.

29.04.2024 15:00  Güncelleme: 15:04
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Bir dönemler Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen ve fiziğiyle adından söz ettiren Max Kruse'nin son hali sosyal medyada viral oldu.

DAVA AÇMIŞTI

Alman futbolcu, 2019 yılında pandemi döneminde alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip, sarı-lacivertli takıma karşı açtığı davayı kazanmıştı. Taraflar daha sonra uzlaşmaya gitmiş ve Fenerbahçe Kruse'ye 4.5 milyon euro ödemişti.

GÖRENLER TANIYAMADI

9. lig takımı BSV Al-Dersimspor forması ile sahaya çıkan Max Kruse'nin son kilolu hali sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Futbolcunun eski halini hatırlayanlar "Ne olmuş sana böyle" yorumunu yaptı.

Kruse'nin son hali;

Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı

Fenerbahçe, Max Kruse, Son Hali, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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