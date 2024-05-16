Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak - Son Dakika
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Politika

Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak

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Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Kobani Davası'nda verilen tahliye kararının ardından 7,5 yıldır tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi. Cezaevi önünde karşılanan Kışanak, ''Mesele bir davayı kazanmak ya da tahliye olmak değil. Mesele bu ülkenin sorunlarını çözebileceği bir ortamı yaratmak.'' dedi.

16.05.2024 23:24
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Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski milletvekili Gültan Kışanak, Kobani Davası'nda verilen tahliye kararıyla 7,5 yıldır tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.

Kobani Davası'nda hakkındaki 'devletin birliği ülke bütünlüğü bozulması' suçundan beraatine karar verilen Kışanak, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan ise 8 yıl hapis cezası ve Terörle Mücadele Kanunu'ndan yarısı kadar arttırılarak 12 yıl hapis cezası aldı. Tutukluluğunda geçirdiği süre göz önüne alınan Kışanak, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildikten sonra Kandıra Cezaevi'nde yakınları ve partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

"KUMPASI DEVAM ETTİREN BİR KARAR ÇIKTI"

Kışanak, cezaevi önünde yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Bugün Kobanê Kumpas davasında ne yazık ki kumpası devam ettiren bir karar çıktı. Arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşamadılar. Bu nedenle hepimiz çok buruk bir durumdayız."

Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak

"TAHLİYEYE DEĞİL, BARIŞA İHTİYACIMIZ VAR"

Kışanak, sözlerinin devamında "Bizim aslında tahliyeye değil, özgürlüğe ve barışa ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak şunları söyledi: "Umarım hep beraber bu ülkede tüm sorunları özgürlük temelinde çözecek bir mücadeleyi birlikte yürütüp kazanacağız. Mesele bir davayı kazanmak ya da tahliye olmak değil. Mesele bu ülkenin sorunlarını çözebileceği bir ortamı yaratmak.

"ÖZGÜR BİR GELECEK İSTİYORUM"

Kadınların özgür olduğu, halkların özgür olduğu, inançların özgür olduğu, kimliklerin sorun olmadığı, dillerin sorun olmadığı, bir ülkede yaşamak istiyoruz. İçeride ya da dışarıda özgür yaşamak istiyoruz. Dışarıda olmanın tek başına özgürlük olmadığını biliyorum.

Hukukun, adaletin, barışın olmadığı bir yerde özgürlüğü ne yazık ki doyasıya hiçbirimiz teneffüs edemiyoruz. Ben bütün Türkiye için, halklarımız için, kadınlar için, çocuklar için özgür bir gelecek istiyorum."

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Son Dakika Politika Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak - Son Dakika
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