Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında yargılanan 3 polis memuru beraat etti - Son Dakika
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Politika

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında yargılanan 3 polis memuru beraat etti

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılında basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasındaki kovalamaca ve silahlı çatışma sırasında vurularak öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi davasında karar çıktı. Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili davada tutuksuz yargılanan 3 polis memuru beraat etti.

12.06.2024 17:04  Güncelleme: 17:47
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılanan 3 sanığın beraatine karar verildi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı, Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında yargılanan 3 polis memuru beraat etti

3 POLİS HAKKINDA BERAAT KARARI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanıkların beraati yönünde karar verilmesini istedi. Elçi ailesinin avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık polisler ise beraat talebinde bulundu. Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Başkanı ve Elçi ailesinin avukatı Mahsum Batı, mütalaaya katılmadıkları için mahkemenin vereceği kararı protesto edeceklerini belirterek, duruşmayı takip eden avukatlarla salondan çıktı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar S.T, F.T. ve M.S'nin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan beraatine karar verdi.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında yargılanan 3 polis memuru beraat etti

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında yargılanan 3 polis memuru beraat etti

FİRARİ TERÖRİST UĞUR YAKIŞIR'IN DOSYASI AYRILMIŞTI

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, saldırının ardından kaçan terör örgütü PKK mensubu Mahsum Gürkan'ın bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilerek, hakkında yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır'ın "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Tahir Elçi'yi "olası kastla öldürmek"ten 20 yıldan 25 yıla, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma"dan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyor. Mahkeme heyetince, hakkında yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır'ın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında yargılanan 3 polis memuru beraat etti

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Son Dakika Politika Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında yargılanan 3 polis memuru beraat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Öner Çelik: O adalet bir gün herkese lazım olacak... Vicdanları yaralamaya devam demek ki. 42 40 Yanıtla
    Ahmet Çak: ölen polislerin adaletini kim sağlayacak tek taraflı düşünmek hiç yakışık almaz 48 14 Süper Çocuk: Adalet senin keyfine göre değil, hak neyse ona göre karar verir. 4 0
  • Murat AKYEL: Dı diyawenım 38 26 Yanıtla
  • murat salih başçı: ahhh ahhh ne güzel insanlarımız katledildi bu karanlık güçler yüzünden. birgün adalet tecelli edecek diyemiyorum çünkü hiç ettiğini görmedik. Tahir Elçi candır mekanı cennet olsun... 20 17 Yanıtla
  • Sami Göksu: Adalet herzaman vardı ve yerini bulur şehit polislerimize Allah tan rahmet diğer polis arkadaşlar için geçmiş olsun diyorum 23 13 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen: Erdoğan adaleti normal karşılamak lazım Allah rahmet eylesin tahir elçi ölümsüzdür 16 17 Yanıtla
  • Ali Şeker: Teraziyi tutanların gözü açık kalmış . 11 8 Yanıtla
  • Hilmi aytürk: bozdugunuz terazi sizide tartacak ?????? 0 0 Yanıtla

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