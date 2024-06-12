Yine yaptı yapacağını! Zaha\'dan çok konuşulacak hareket

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Galatasaray'daki ilk sezonunda ortaya koyduğu performansla beklentilerin uzağında kalan Wilfried Zaha, yedek kaldığı dönemde ayrılığı kafasına koymuş ve bir taraftarın kendisine yönelttiği eleştiriye verdiği cevapla teknik direktör Okan Buruk'a sitem etmişti. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili son kararını verdi.

GALATASARAY'DA KALACAK

İlk 11'den kesildiği dönemde ayrılmayı düşünen Fildişi Sahilli yıldızla uzun süredir İngiltere Premier Lig ekibi West Ham ilgileniyordu. Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu yaşayan Zaha, geleceğiyle ilgili kararını değiştirdi. West Ham ile iletişimini kesen31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar verdi. Sosyal medyada daha önce tartıştığı taraftarlara pozitif mesajlar göndermeye başlayan tecrübeli kanat oyuncusu, 3 Temmuz'da Florya'da yapılacak sezon açılışına katılacak şekilde planlama yaptı.

TARAFTARA VERDİĞİ CEVAP OLAY OLMUŞTU

Wilfried Zaha'nın geçtiğimiz haftalarda taraftara verdiği cevap gündem olmuştu. Fildişili yıldız, "Kendine yeni bir kulüp bul" diyen taraftara, "Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum" cevabını vermişti. Zaha, bu paylaşımını kısa süre içerisinde silmişti.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Zaha'nın paylaşımı için gelen soruya "Oluyor ara sıra (Gülerek). Çok iyi bir insan. Kalbi çok temiz. İlk defa İngiltere'den dışına çıktı. Belirli bir yere kadar önemli katkı verdi. Ben çok adil davrandığımı düşünüyorum forma konusunda. Çok adil davrandığımı, iyi oynayanın oynadığını düşünüyorum. Alanyaspor maçı vardı 7 tane Premier Lig oyuncusu kulübede bekliyordu. Herkesin yarıştığını net bir şekilde gösteriyor bu" sözleriyle yanıt vermişti.

GALATASARAY PEFORMANSI

2023-2024 sezonun başından İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 20'si ilk 11 olmak üzere 42 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Zaha'nın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.