Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda 5 madalya kazandı

Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 1 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazandı. 48 kiloda Osman Kaplan gümüş madalyanın sahibi olurken 62 kiloda Emirhan İbrahim Doğan, 68 kiloda Cemal Yiğit Purcu, 75 kiloda Süleyman Cerit ve 85 kiloda Serdar Üngör bronz madalya elde etti. Kadınlarda ise 2 sporcu finale yükseldi.

16.05.2024 23:03
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Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde toplamda 5 madalya kazandı.

1 GÜMÜŞ VE 4 BRONZ MADALYA

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Loutraki'de devam eden organizasyonda erkekler serbest stilde 48 kiloda Osman Kaplan gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada 62 kiloda Emirhan İbrahim Doğan, 68 kiloda Cemal Yiğit Purcu, 75 kiloda Süleyman Cerit ve 85 kiloda Serdar Üngör bronz madalya elde etti. Erkekler serbest stilde Azerbaycan 140 puanla birinci sırada yer alırken, Gürcistan 109 puanla ikinci, Türkiye 104 puanla üçüncü oldu.

KADINLARDA 2 FİNALİST

Kadınlarda mücadele eden Delal Kadir 54 kiloda Özdenur Özmez ise 62 kiloda finale yükselmeyi başardı. Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası 18 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: böyle gençlerle gurur duyuyoruz bravo ülkeye faydası olan çalışkan bütün emekçilerin başımızın üstünde yeri var bir kaç gün önce katledilen emekçi kurye kardeşimizi bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum 1 0 Yanıtla

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