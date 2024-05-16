Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda 5 madalya kazandı

Spor

Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde toplamda 5 madalya kazandı.

1 GÜMÜŞ VE 4 BRONZ MADALYA

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Loutraki'de devam eden organizasyonda erkekler serbest stilde 48 kiloda Osman Kaplan gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada 62 kiloda Emirhan İbrahim Doğan, 68 kiloda Cemal Yiğit Purcu, 75 kiloda Süleyman Cerit ve 85 kiloda Serdar Üngör bronz madalya elde etti. Erkekler serbest stilde Azerbaycan 140 puanla birinci sırada yer alırken, Gürcistan 109 puanla ikinci, Türkiye 104 puanla üçüncü oldu.

KADINLARDA 2 FİNALİST

Kadınlarda mücadele eden Delal Kadir 54 kiloda Özdenur Özmez ise 62 kiloda finale yükselmeyi başardı. Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası 18 Mayıs'ta sona erecek.