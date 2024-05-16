Beştepe\'den Kobani Davası\'yla ilgili ilk açıklama geldi

Politika

Türkiye\'ye misilleme yapan İsrail\'in vazgeçmek için sundukları şart bir hayli ilginç

6-8 Ekim 2014'te HDP'nin çağrısıyla sokakların savaş alanına çevrilmeye çalışıldığı Kobani olaylarıyla ilgili görülen davada 10 yıl sonra cezalar belli oldu. Gelişme üzerine siyasiler peş peşe yorumda bulunurken Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden açıklama geldi.

"YARGI TARAFSIZ VE BAĞIMSIZDIR"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla isim ve detay vermeden bugün kararın açıklandığı Kobani Davası'yla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mehmet Uçum

Paylaşımının başında " Türkiye'nin yargı erki bağımsız ve tarafsızdır." sözlerini kullanan Uçum, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hem içeride diğer erkler karşısında hukuk sistemimizin gerektirdiği şekilde hem de küresel emperyalizmin bütün odaklarına karşı ulusal duruşuyla. Milli yargımızla ne kadar gurur duysak azdır."