Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Politika

Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi

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Kobani Davası'nda verilen kararlarla ilgili Beştepe'den ilk yorum geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yargı bağımsızlığına dikkat çekerek "Milli yargımızla ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerini kullandı.

16.05.2024 23:50
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6-8 Ekim 2014'te HDP'nin çağrısıyla sokakların savaş alanına çevrilmeye çalışıldığı Kobani olaylarıyla ilgili görülen davada 10 yıl sonra cezalar belli oldu. Gelişme üzerine siyasiler peş peşe yorumda bulunurken Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden açıklama geldi.

"YARGI TARAFSIZ VE BAĞIMSIZDIR"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla isim ve detay vermeden bugün kararın açıklandığı Kobani Davası'yla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mehmet Uçum

Paylaşımının başında " Türkiye'nin yargı erki bağımsız ve tarafsızdır." sözlerini kullanan Uçum, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hem içeride diğer erkler karşısında hukuk sistemimizin gerektirdiği şekilde hem de küresel emperyalizmin bütün odaklarına karşı ulusal duruşuyla. Milli yargımızla ne kadar gurur duysak azdır."

NE OLMUŞTU?

6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada açıklanan kararlarda Figen Yüksekdağ 30 yıl, Selahattin Demirtaş 42 yıl, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken; Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti. Gültan Kışanak ve Ayla Akat Ata ise tahliye edildi.

Beştepe\'den Kobani Davası\'yla ilgili ilk açıklama geldi

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Son Dakika Politika Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • cemal aslan: Cezalar yetersiz. Giden canlara yazık. 1 0 Yanıtla

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