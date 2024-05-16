Kılıçdaroğlu\'ndan dikkat çeken \'\'Kobani\'\' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz

Politika

Kobani Davası'nda verilen cezalarla ilgili paylaşım yapan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Vicdanlarda ve milletimiz nezdinde bu kararların hiçbir hükmü yoktur." dedi. Paylaşımında Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Bunun içindir ki dikta rejimleriyle el sıkışılmaz ve sistemin aparatı olunmaz!" ifadelerini kullandı. Özel de katıldığı canlı yayında, "CHP'nin genel başkanlarının öyle her atılan tweeti üstüne almaması lazım." yanıtını verdi.

KOBANİ DAVASINDA KARARLAR AÇIKLANDI

6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin Kobani Davası'nda mahkeme sanıklara ceza yağdırdı. Figen Yüksekdağ 30 yıl, Selahattin Demirtaş 42 yıl, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken; Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti. Gültan Kışanak ve Ayla Akat Ata ise tahliye edildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN TWEET

Kobani Davası'nda verilen cezalara bir yorum da eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, hapis cezalarına tepki gösterirken, isim vermeden de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

"BU KARARLARIN MİLLETİMİZİN NEZDİNDE HİÇBİR HÜKMÜ YOK"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Adalet terazisi bugün bir kez daha kırıldı… Yasama, yürütme ve yargının tek bir adama teslim edildiği her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de maalesef hak arama kapısı haklıya ve mazluma kapalı, diktatörlerin çıkarlarına ve yakınlarına hizmet eder hale geldi. Hiç kimse unutmasın, bugün verilen bütün kararların geçerliliği otoriter hükümetin iktidar süresi kadardır. Vicdanlarda ve milletimiz nezdinde bu kararların hiçbir hükmü yoktur.

"DİKTA REJİMLERİYLE EL SIKIŞILMAZ"

Bunun içindir ki dikta rejimleriyle el sıkışılmaz ve sistemin aparatı olunmaz! Bütün bu olanlar normal değildir, vicdani de ahlaki de değildir. Otoriter yönetimle mücadele etmek bu yoldaki tek seçeneğimizdir. Bütün demokratların bu gerçeği görmesi gerekir. Biz pes edersek, milletimizin ensesindeki tokat daha katmerli olur. Unutmayalım: Başka Türkiye yok!"

"CHP'NİN GENEL BAŞKANLARININ HER ATILAN TWEETİ ÜSTÜNE ALMAMASI LAZIM"

Özgür Özel kendisi Sözcü TV canlı yayınındayken Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: "Kelimenin cümlenin bağlamını bilmiyorum. Ama sayın genel başkanın kendi değerlendirmesidir. Hiç üstüme almam. CHP'nin genel başkanlarının öyle her atılan tweeti üstüne almaması lazım."