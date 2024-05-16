A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi\'nde Hollanda\'yı 3-1 yendi

Dünya 1 numarası ve son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda karşısında parkeye çıktı. Filenin Sultanları maçı 3-1 kazandı. Milliler ilk maçında Japonya'ya kaybetmişti.
1. Set sonucu: Hollanda 14-25 Türkiye
2. Set sonucu: Hollanda 25-23 Türkiye
3. Set sonucu: Hollanda 23-25 Türkiye
4. Set sonucu: Hollanda 18-25 Türkiye
İlk maçında Japonya'ya kaybeden milliler, bu sonuçla birlikte gruptaki ilk galibiyetini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubun üçüncü maçında 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.
18 Mayıs Cumartesi:
20.00 İtalya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
19 Mayıs Pazar:
20.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
Filenin Sultanları ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
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