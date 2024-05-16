A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda'yı 3-1 yendi - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda'yı 3-1 yendi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 mağlup etti. İlk maçta Japonya'ya kaybeden Filenin Sultanları, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini almış oldu. Milliler, grubun üçüncü maçında 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

16.05.2024 21:58  Güncelleme: 22:45
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Dünya 1 numarası ve son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda karşısında parkeye çıktı. Filenin Sultanları maçı 3-1 kazandı. Milliler ilk maçında Japonya'ya kaybetmişti.

SET SONUÇLARI

1. Set sonucu: Hollanda 14-25 Türkiye

2. Set sonucu: Hollanda 25-23 Türkiye

3. Set sonucu: Hollanda 23-25 Türkiye

4. Set sonucu: Hollanda 18-25 Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda'yı 3-1 Yendi

SIRADAKİ RAKİP İTALYA

İlk maçında Japonya'ya kaybeden milliler, bu sonuçla birlikte gruptaki ilk galibiyetini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubun üçüncü maçında 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

ANTALYA FİKSTÜRÜ

18 Mayıs Cumartesi:

20.00 İtalya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

19 Mayıs Pazar:

20.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda'yı 3-1 Yendi

ANTALYA SONRASI ROTA ABD

Filenin Sultanları ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi\'nde Hollanda\'yı 3-1 yendi

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda'yı 3-1 yendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • erol damar: aferin kızlar 7 0 Yanıtla

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