2017 yılında, \'\'Tutuksuz yargılanmalı\'\' demişti! Bahçeli\'nin Ahmet Türk\'e verilen cezayla ilgili ne diyeceği merak konusu

Politika

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Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Kobani Davası'nda 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çevrildi. 2017 yılında Ahmet Türk "örgüt üyeliği" suçlamasıyla cezaevine girmiş, Bahçeli o dönem Türk'ün rahatsızlığı nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini savunmuştu. Devlet Bahçeli'nin son verilen kararla ilgili ne diyeceği merak konusu oldu.

KOBANİ DAVASINDA MAHKEME KARARLARINI AÇIKLADI

6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin yürütülen Kobani davasında kararlar açıklandı. Davada ceza alanlardan birisi de Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk oldu. Ahmet Türk, mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk

BAHÇELİ 2017'DE, "AHMET TÜRK TUTUKSUZ YARGILANSIN" DEMİŞTİ

Ahmet Türk'ün aldığı cezanın ardından gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çevrildi. Devlet Bahçeli, 2017 yılında "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Türk için, rahatsızlığı nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

BAHÇELİ'NİN ŞİMDİ NE DİYECEĞİ MERAK KONUSU

Bahçeli, Kobani Davası'nda açıklanan kararlarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. MHP liderinin, özellikle Ahmet Türk'e verilen cezayla ilgili nasıl bir yorum yapacağı merak konusu.