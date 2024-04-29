Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı - Son Dakika
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Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı

Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı

Ankara Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak 22 kişi hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianame, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

29.04.2024 12:51
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Ankara Başsavcılığı, 30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmasını tamamladı.

Başsavcılık, "tasarlayarak öldürme" suçundan 22 kişi hakkında iddianame düzenledi. Söz konusu iddianame, Ayhan Bora Kaplan Davası'na da bakan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de, Ankara'da Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa POLAT: Semih Yalçın’ın oğlunun otopsi sonucu ve iddianame ve ekleri dosyaya eklenmeden soruşturma tam anlamıyla bitmiş sayılmaz. 74 1 Yanıtla
  • elhasaneyadabo: İktidardaki koalisyon yol ayrımında.Sağlam geçirecekler .Uygundur 31 22 Yanıtla
  • Yenal Yıldırım: Hak yerini bulur inşallah 15 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Sonuç 0000 12 0 Yanıtla

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