Brezilya\'da Lula 4 milyondan fazla oy farkıyla kazandı, Flavio Bolsonaro tanımadı

(ANKARA) - Brezilya'da Devlet Başkanı seçiminin ikinci turunu kazanan Luiz Inacio Lula da Silva, ülke tarihinde dördüncü kez devlet başkanlığına seçilen ilk isim oldu. Rakibi Senatör Flavio Bolsonaro ise seçim günü oy verme süresinin iki saat uzatılmasını gerekçe göstererek sonuçları tanımadığını ve seçimin iptali için başvuruda bulunacağını açıkladı. Lula'nın 4 milyonun üzerinde oy farkıyla kazandığı seçim, Latin Amerika'da son dönemde güçlenen sağ partilere karşı önemli bir siyasi gelişme olarak değerlendirildi.

Brezilya'da dün düzenlenen Devlet Başkanı seçiminin ikinci turunda, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, rakibi Senatör Flavio Bolsonaro'yu geride bırakarak, dördüncü dönem için seçildi. Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi tarafından açıklanan sonuçlara göre Lula, ilk turu önde tamamlayan Bolsonaro'ya ikinci turda 4 milyonun üzerinde oy farkı attı.

Buna göre, 2003-2010 yılları arasında iki dönem Devlet Başkanlığı yapan ve 2022 seçimlerinde yeniden göreve gelen 80 yaşındaki Lula da Silva, elde ettiği zaferle ülkenin 1980'li yıllarda demokrasiye dönmesinden bu yana dört kez devlet başkanlığına seçilen ilk siyasetçi oldu. Lula, aynı zamanda ilk turu ikinci sırada tamamlamasına rağmen ikinci turda seçim kazanan ilk aday olarak tarihe geçti.

FLAVIO BOLSONARO SEÇİM SONUÇLARINI TANIMADI

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun büyük oğlu olan Senatör Flavio Bolsonaro, seçim yenilgisini kabul etmediğini açıkladı. Bolsonaro, Yüksek Mahkeme yargıçlarından birinin seçim günü oy verme süresini iki saat uzatma kararını gerekçe göstererek seçim sonuçlarının iptali için başvuruda bulunacağını belirtti.

Bolsonaro'nun seçimlerin ilk turunu önde tamamlamasına rağmen ikinci turda 4 milyonun üzerinde oy farkıyla yenilmesi dikkati çekti. Bu farkın, babası Jair Bolsonaro'nun 2022 seçimlerinde Lula karşısında aldığı yenilgideki oy farkının iki katından fazla olduğu belirtildi. Seçim analistleri, Flavio Bolsonaro'nun kampanya ekibinin de ülkenin güneyindeki şiddetli yağışlar nedeniyle oy verme süresinin uzatılmasını talep ettiğine işaret ederek sonuçların iptal edilmesi ihtimalinin oldukça düşük olduğunu değerlendirdi.

Risk danışmanlığı şirketi RANE'nin Latin Amerika Analisti Mario Braga, önümüzdeki günlerde sağcı grupların protesto gösterileri düzenleyebileceğini ancak bunun seçim sonuçlarının değiştirilmesine yol açmasının son derece düşük bir ihtimal olduğunu ifade etti.

Flavio Bolsonaro'nun sonuçları tanımaması, babası Jair Bolsonaro'nun 2022 seçimlerindeki yenilgisinin ardından sergilediği tutumu yeniden gündeme getirdi. Jair Bolsonaro, Lula karşısındaki yenilgisini kabul etmemiş, daha sonra iktidarda kalmak amacıyla darbe planlamak suçundan Yüksek Mahkeme tarafından 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

LULA'NIN SEÇİM ZAFERİNDE YÜKSEK KATILIM ETKİLİ OLDU

Seçim araştırmacıları, ikinci turda beklentilerin üzerinde gerçekleşen seçmen katılımının Lula'nın zaferinde etkili olduğunu belirtti. Think Policy danışmanlık şirketinin kurucu ortağı Leonardo Barreto, seçmenlerin belirsizlik içeren bir değişim yerine daha önce deneyimledikleri siyasi yönetimi tercih ettiğini ifade etti. Barreto, "İnsanlar bugün bir miktar endişe yaratan değişim ile belirli hakları güvence altına alan bilinen bir yol arasında tercih yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Lula, seçim kampanyasında yoksulluğun ve gelir eşitsizliğinin azaltılması, sosyal yardımların artırılması ve çalışanların haklarının güçlendirilmesi vaatlerini öne çıkardı. Görevde bulunduğu üçüncü dönemde işsizlik, okuma yazma bilmeme oranı ve ormansızlaşmanın tarihsel olarak düşük seviyelere gerilediğini savunan Lula, sosyal politikalarının devam edeceğini belirtti.

Seçim kampanyasının son döneminde ülke genelinde hafta sonları ücretsiz toplu taşıma sağlanması ve sosyal yardım programındaki ödemelerin yüzde 15 artırılması yönündeki vaatleri de gündeme geldi. Sosyal yardımlardaki artış uygulanmaya başlanırken ücretsiz toplu taşıma düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için Kongre'ye sunulması gerekiyor.

LULA'NIN ZAFERİ LATİN AMERİKA'DAKİ SİYASİ DENGELERİ ETKİLEYEBİLİR

Lula'nın yeniden seçilmesi, Latin Amerika'da son dönemde sağ partilerin kazandığı seçim zaferlerinin ardından bölgedeki siyasi dengeler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Seçim kampanyası boyunca rakibi Bolsonaro'nun sosyal yardım harcamalarını azaltacağını ve Brezilya'nın egemenliğini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına bağımlı hale getireceğini savunan Lula, ülkesinin bağımsız dış politika izleyeceğini vurguladı.

Lula'nın zaferi, Trump yönetiminin Latin Amerika'daki sağcı hükümetlerle ilişkilerini güçlendirme politikasına yönelik bir siyasi gerileme olarak değerlendirildi. Seçim sonuçlarının ardından Trump ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk aşamada açıklama yapılmazken, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Latin Amerikalı liderler Lula'yı tebrik etti. Lula'nın eski Dışişleri Bakanı Celso Amorim ise seçim sonucunun bölgesel dengeler açısından önemine işaret ederek, Lula'nın Latin Amerika'da denge kurulmasında önemli rol oynayacağını belirtti.

SEÇİM SONUÇLARI FİNANS PİYASALARINI ETKİLEDİ

Lula'nın anketlerdeki beklentilerin aksine seçimleri kazanması, Brezilya finans piyasalarında dalgalanma beklentisini artırdı. Hükümet değişikliğini fiyatlayan yatırımcıların seçim sonucunun ardından pozisyonlarını yeniden değerlendirmeye başladığı bildirildi.

Japonya'da işlem gören ve Brezilya'nın Bovespa endeksini takip eden bir borsa yatırım fonu, Lula'nın seçim zaferinin ardından yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti. Brezilya realinin de ABD doları karşısında değer kaybetmesi bekleniyor.

LULA'YI MUHALEFETİN GÜÇLENDİĞİ KONGRE VE EKONOMİK SORUNLAR BEKLİYOR

Batı medyasında yer alan haberlere göre, Lula'nın dördüncü döneminde karşılaşacağı en önemli sorunlardan birinin, sağ partilerin çoğunluğu elde ettiği Ulusal Kongre ile ilişkiler olması bekleniyor. Seçim sonuçlarına göre, Bolsonaro'nun Liberal Partisi ve müttefiklerinin Temsilciler Meclisi'nde 280'in üzerinde, Senato'da ise 50'ye kadar sandalye kazanabileceği öngörülüyor. Bu tablonun Lula'nın bütçe, sosyal politikalar ve ekonomik reformlara ilişkin düzenlemelerini hayata geçirmesini zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

Ekonomik alanda ise Brezilya hükümeti, 2027 yılında büyümenin yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 82'yi aşması, yüksek faiz oranları ve hane halkı borçluluğundaki artış yeni dönemin başlıca ekonomik sorunları arasında gösteriliyor.

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Lula'nın devlet öncülüğündeki büyüme modelini sürdürmesinin beklendiğini, bu nedenle kamu harcamalarının sınırlandırılması konusunda ancak sınırlı ilerleme sağlanabileceğini değerlendirdi.

Lula, seçim kampanyası sırasında artan hane halkı borçluluğuyla mücadele amacıyla internet üzerinden bahis faaliyetlerine geçici yasak getirmiş ve yeni bir borç yapılandırma programı açıklamıştı. Yeni dönemde sağ partilerin kontrolündeki Kongre'nin iş dünyasını destekleyen yapısal reformları gündeme getirebileceği, kamu harcamalarının azaltılmasına yönelik olası düzenlemelerin ise toplumsal tepkilere neden olabileceği belirtiliyor.