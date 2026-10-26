Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı

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Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal\'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
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Yeni Parti Milletvekili Mahmut Tanal’ın AK Parti teşkilatının Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine çağrıldığına dair montaj olduğu belirtilen WhatsApp mesajını paylaşması üzerine CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Montaj görüntülerle Genel Başkanımızı hedef alamazsınız; AKP ile kimin yakınlaştığını arıyorsanız 'normalleşme' adımlarını kimin attığına bakın" diyerek sert tepki gösterdi.

Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları’na ait olduğunu iddia ettiği bir WhatsApp ekran görüntüsünü paylaşarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alması, CHP kanadında sert bir karşılık buldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, iddiaların montaj görüntülere dayandığını belirterek Tanal’a tepki gösterdi.

TANAL: "ARKA PLANDA BİRBİRİNİZE DESTEK Mİ VERİYORSUNUZ?"

Yeni Parti Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından paylaştığı görsellere şu notu düşerek iddiaları gündeme taşımıştı: "AKP Gaziantep Gençlik Kollarına ait olduğu iddia edilen mesajda, teşkilat Kılıçdaroğlu’nun ziyaretine çağrılıyor; ardından 'Gazetecilerle konuşmayın' deniliyor. Bu yazışma doğruysa, katılımı örgütleyip gazetecilerden gizleme telaşınızın sebebi nedir? AKP yöneticileri ve Kılıçdaroğlu açıkça cevap versin: Bu çağrıdan haberiniz var mı? Talimatı kim verdi? Milletin karşısında ayrı saflarda görünüp arka planda birbirinize destek mi veriyorsunuz?"

Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı

CHP'Lİ SARI: MONTAJ OLDUĞU AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR

Tanal'ın çıkışının ardından açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, WhatsApp yazışmasının montaj olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Sayın Mahmut Tanal, montaj olduğu açıkça görülen bir WhatsApp yazışması üzerinden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef almanız kabul edilemez. Bir hukukçu olarak, böylesine ciddi bir iddiayı ortaya atmadan önce elinizde somut bir delil olması gerektiğini en iyi sizin bilmeniz gerekir."

"NORMALLEŞME SÜRECİNİ KİMİN BAŞLATTIĞINI HATIRLAYIN"

Sarı, iktidarla yakınlaşma eleştirilerine yanıt verirken parti içi ve dışı siyasi duruşa göndermede bulundu: "AKP ile kimin yakınlaştığını sorguluyorsanız; Erdoğan’ı CHP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı forsuyla kimin karşıladığını, Meclis’te kimin ayağa kalktığını ve iktidarla normalleşme sürecini kimin başlattığını hatırlamanız yeterlidir. Genel Başkanımızın AKP iktidarına karşı yıllardır sürdürdüğü siyasi mücadele ortadadır. Siyasi hesaplaşmalarınızı gerçek dışı iddialar üzerinden yürütmek yerine, kamuoyuna karşı sorumlu davranmanızı ve iddialarınızı somut delillerle desteklemenizi bekliyoruz."

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    Yorumlar (5)

  • Kzk Kzk :
    Halkı yanıltıcı bilgiyi paylaşmaktan hemen dosya açın, dokunulmazlagı kalktığı zaman gitsin yatsın 1 2 Yanıtla
  • Semih Yetkin Semih Yetkin:
    CHP akp MHP HDP bunlarin hepsi aynı yere hizmet ediyor ama farklı yerlere hizmet ediyormuş gibi görünüyor iki horoz dövüşür parayı horozları dovusturen kazanir 0 0 Yanıtla
  • halilibrahimyazici halilibrahimyazici:
    buna oy veren bi kitle var Allah akil fikir versin 0 0 Yanıtla
  • gizem antalya gizem antalya:
    yav he he bay kamal da cehape nin başına şantaj montaj ile dahil oldu besbelli onu başa getirenin kim olduğu milleti zalak yerine koymayın lütfen. 0 0 Yanıtla
  • akil çelik akil çelik:
    Biri bir söz söylediği zaman veya bir idda ortaya attığı zaman önceki yaptıklarına bakıp öyle karar vermek lazim 0 0 Yanıtla
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