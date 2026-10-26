Gençlerbirliği'nde Goutas'ın çapraz bağı Konyaspor maçında koptu, sezonu kapattı

Gençlerbirliği'nde Goutas'ın çapraz bağı Konyaspor maçında koptu, sezonu kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği, dün TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında 30. dakikada sakatlanan Dimitrios Goutas'ın sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiğini açıkladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki savunma oyuncusu, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği'nde çapraz bağları kopan Yunan futbolcu Dimitrios Goutas'ın sezonu kapattığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de dün TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçın 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Goutas'ın sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği belirtildi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Goutas'ın, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği aktarıldı.
Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 9 maçta görev alan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, söz konusu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başladı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?