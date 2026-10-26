Korku filmlerini andıran görüntü! Kamera tüm olan biteni kaydetti - Son Dakika
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Korku filmlerini andıran görüntü! Kamera tüm olan biteni kaydetti

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Korku filmlerini andıran görüntü! Kamera tüm olan biteni kaydetti
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Korku filmlerini andıran görüntü! Kamera tüm olan biteni kaydetti
Haber Videosu

Çin'de üzerlerine gelen büyük köpeğin saldırısına karşı kızını canı pahasına korumaya çalışan annenin mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin’de bir annenin, küçük kızını üzerlerine doğru koşan büyük bir köpeğin saldırısından korumak için verdiği mücadele güvenlik kameralarına yansıdı.

Çocuğunu korumak adına köpeğe karşı uzun süre siper olan talihsiz annenin imdadına çevredeki bir vatandaş yetişti. Yardıma koşan kişinin müdahalesiyle köpek olay yerinden uzaklaştırılırken, korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Çin Halk CumhuriyetiDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • erbilek06 erbilek06:
    tam oc diyecektim de yardıma geldi 0 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    üç gündür bu haber tiktokta demekki editör haber bulamamış 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Korku filmlerini andıran görüntü! Kamera tüm olan biteni kaydetti - Son Dakika
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