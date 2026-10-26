Beşiktaş-RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarının 11\'i belli oldu

Beşiktaş-RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarının 11'i belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir'i, Çaykur Rizespor kendi evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşmaların ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir'i, Çaykur Rizespor kendi evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşmaların ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
RAMS Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Kharebashvili, Umut Güneş, Kemen, Yusuf, Olsen, Shomurodov, Umut.
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Emrecan, Borrelli.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Dju.
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