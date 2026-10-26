Beşiktaş-RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarının 11'i belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş-RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarının 11'i belli oldu

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Beşiktaş-RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarının 11\'i belli oldu
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Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir'i, Çaykur Rizespor kendi evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşmaların ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir'i, Çaykur Rizespor kendi evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşmaların ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Kharebashvili, Umut Güneş, Kemen, Yusuf, Olsen, Shomurodov, Umut.

Beşiktaş-RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarının 11'i belli oldu

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Emrecan, Borrelli.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Dju.

TrabzonsporBaşakşehirRizesporBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş-RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarının 11'i belli oldu - Son Dakika
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