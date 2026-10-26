Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü
Haber Videosu

Rusya'da gençler, daha belirgin elmacık kemiklerine ve keskin yüz hatlarına sahip olmak için "bonesmashing" adı verilen tehlikeli bir akımla yüzlerine çekiçle vurmaya başladı. Özellikle 15-26 yaş grubunda yayılan uygulama nedeniyle 100'den fazla kişinin yaralandığı öne sürülürken, bazı kişilerde kanama ve his kaybı görüldüğü bildirildi.

Rusya'da gençler arasında son dönemde yeniden yaygınlaşmaya başlayan tehlikeli bir güzellik akımı endişe yaratıyor. "Bonesmashing" olarak adlandırılan uygulamada gençler, daha çıkık elmacık kemiklerine, belirgin çene hatlarına ve sert yüz çizgilerine sahip olmak amacıyla kendi yüzlerine çekiç ve benzeri sert cisimlerle darbeler indiriyor.

Akıma katılanlar, yüz kemiklerinde oluşan küçük kırıkların iyileşme sürecinde kemiklerin daha büyük ve belirgin hale geleceğine inanıyor. Ancak uzmanlar, bu düşüncenin bilimsel bir dayanağı bulunmadığını vurguluyor.

100'DEN FAZLA KİŞİNİN YARALANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Rus basınında yer alan haberlere göre tehlikeli uygulamaya başvuranların büyük bölümünü 15-26 yaş arasındaki gençler oluşturuyor. Bununla birlikte 45 yaşına kadar bazı yetişkinlerin de benzer yöntemleri denediği belirtiliyor.

Akım nedeniyle 100'den fazla kişinin yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurduğu ileri sürüldü. Ancak bu sayıya ilişkin bağımsız olarak doğrulanmış resmi bir veri bulunmuyor.

Aktarılan vakalarda bir kişinin kanama yaşadığı, bir başka kişinin ise yüzünün bir bölümünde his kaybı meydana geldiği bildirildi.

GÜZELLEŞMEK İSTERKEN YÜZLERİNİ KAYBEDEBİLİRLER

Doktorlar, yüz kemiklerine uygulanan darbelerin yalnızca morarma ve şişlikle sınırlı kalmayabileceğini belirtiyor.

Çene ve elmacık kemiklerinde kırıklar, sinir hasarı, göz çevresinde yaralanmalar ve yüz kaslarının işlevinde bozulmalar meydana gelebiliyor.

Tekrarlanan darbeler ayrıca dokularda sertleşme ve yara izi oluşumuna neden olabiliyor. Uzmanlara göre ağır vakalarda yüzün doğal yapısı kalıcı olarak değişebilir ve hasarın giderilmesi için cerrahi müdahale gerekebilir.

Özellikle göz çevresine alınan darbelerin görme yetisini tehdit edebileceği, sinir hasarına bağlı his kaybının ise kalıcı olabileceği uyarısı yapılıyor.

TEHLİKELİ AKIMIN ARKASINDA "LOOKSMAXXING" VAR

Bonesmashing akımı, gençlerin dış görünüşlerini mümkün olduğunca değiştirmeye ve belirli güzellik standartlarına ulaşmaya çalıştığı "looksmaxxing" hareketinin en uç örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Bu hareketin bazı takipçileri cilt bakımı ve spor gibi yöntemleri tercih ederken, bazıları ise bilimsel dayanağı bulunmayan ve ciddi sağlık riskleri taşıyan uygulamalara yöneliyor.

Rusya'da daha önce de bu yöntemi anlatan içeriklerin yayıldığı, hatta uygulamaya ilişkin ücretli rehberler hazırlandığı bildirilmişti.

DOKTORLARDAN NET UYARI: HİÇBİR FAYDASI YOK

Plastik cerrahlar, yüz kemiklerine bilerek darbe indirmenin daha çekici bir yüz yapısı oluşturduğuna ilişkin bilimsel kanıt bulunmadığını belirtiyor.

Uzmanlara göre kemiklerin kontrollü biçimde büyümesini sağlamak yerine kırık, enfeksiyon, çene fonksiyonlarında bozulma ve kalıcı şekil değişiklikleriyle karşılaşmak mümkün.

Güzelleşme amacıyla başvurulan bu yöntemin, geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda özellikle gençler ve aileleri uyarılıyor.

DünyaRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • DiYaRBaKıRLı DiYaRBaKıRLı:
    Ahmak bunlar ülkeleri savaşta savaşmıyorlar ama kendilerini yaralıyorlar git savaş yüzün gözün açılsın 3 0 Yanıtla
  • BARBAROS BARBAROS:
    Allah akıl fikir versin herkese. 1 0 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    insanlar kafayı yemiş.herşeye doyanlar, abuk subuk denenemeler yapmaya çalışiyor. 0 0 Yanıtla
  • cengiz cengiz:
    bu yumruk yemek gibi düşünün şişer sonra düzelir gereksiz çekiş değil balyozla vursan vücut yine aynı düzeni alır ama balyoz kırık da yapar saçmalık ben gençlerin çok boş vakti var artık ne yapacaklarını bilemiyorlar 0 0 Yanıtla
  • Enver Işık Enver Işık:
    Çünki mal bunlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü 12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Arda Güler’den Mourinho’ya olay müdahale Yere düşüyordu Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu
Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı Başına gelene bakın Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
20 yıllık şirket de dayanamadı İstanbul’da iki iflas birden 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
Helin Kandemir’le yeniden bir arada Dorukhan Toköz’den aşk pozu Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu
Seçim yenilgisini kabul eden Vucic’ten uyarı: 6 ay sonra kimse mutlu olmayacak Seçim yenilgisini kabul eden Vucic'ten uyarı: 6 ay sonra kimse mutlu olmayacak
10:44
NBA’de korkunç sakatlık Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
NBA'de korkunç sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
10:02
Yeni takımında da kabus sürüyor Çağlar yine sakatlandı
Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
09:44
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
09:41
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
09:09
Arda Güler’den Mourinho’ya olay müdahale Yere düşüyordu
Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu
08:51
Mourinho’dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket
Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket
08:47
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
08:35
Kabine bugün toplanıyor Ana gündem fon soruşturması
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturması
07:52
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
07:13
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
07:01
Oyun devine siber saldırı 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı
Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı
06:33
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 10:54:44. #7.13#
SON DAKİKA: Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei