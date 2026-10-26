Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü

Rusya'da gençler arasında son dönemde yeniden yaygınlaşmaya başlayan tehlikeli bir güzellik akımı endişe yaratıyor. "Bonesmashing" olarak adlandırılan uygulamada gençler, daha çıkık elmacık kemiklerine, belirgin çene hatlarına ve sert yüz çizgilerine sahip olmak amacıyla kendi yüzlerine çekiç ve benzeri sert cisimlerle darbeler indiriyor.

Akıma katılanlar, yüz kemiklerinde oluşan küçük kırıkların iyileşme sürecinde kemiklerin daha büyük ve belirgin hale geleceğine inanıyor. Ancak uzmanlar, bu düşüncenin bilimsel bir dayanağı bulunmadığını vurguluyor.

100'DEN FAZLA KİŞİNİN YARALANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Rus basınında yer alan haberlere göre tehlikeli uygulamaya başvuranların büyük bölümünü 15-26 yaş arasındaki gençler oluşturuyor. Bununla birlikte 45 yaşına kadar bazı yetişkinlerin de benzer yöntemleri denediği belirtiliyor.

Akım nedeniyle 100'den fazla kişinin yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurduğu ileri sürüldü. Ancak bu sayıya ilişkin bağımsız olarak doğrulanmış resmi bir veri bulunmuyor.

Aktarılan vakalarda bir kişinin kanama yaşadığı, bir başka kişinin ise yüzünün bir bölümünde his kaybı meydana geldiği bildirildi.

GÜZELLEŞMEK İSTERKEN YÜZLERİNİ KAYBEDEBİLİRLER

Doktorlar, yüz kemiklerine uygulanan darbelerin yalnızca morarma ve şişlikle sınırlı kalmayabileceğini belirtiyor.

Çene ve elmacık kemiklerinde kırıklar, sinir hasarı, göz çevresinde yaralanmalar ve yüz kaslarının işlevinde bozulmalar meydana gelebiliyor.

Tekrarlanan darbeler ayrıca dokularda sertleşme ve yara izi oluşumuna neden olabiliyor. Uzmanlara göre ağır vakalarda yüzün doğal yapısı kalıcı olarak değişebilir ve hasarın giderilmesi için cerrahi müdahale gerekebilir.

Özellikle göz çevresine alınan darbelerin görme yetisini tehdit edebileceği, sinir hasarına bağlı his kaybının ise kalıcı olabileceği uyarısı yapılıyor.

TEHLİKELİ AKIMIN ARKASINDA "LOOKSMAXXING" VAR

Bonesmashing akımı, gençlerin dış görünüşlerini mümkün olduğunca değiştirmeye ve belirli güzellik standartlarına ulaşmaya çalıştığı "looksmaxxing" hareketinin en uç örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Bu hareketin bazı takipçileri cilt bakımı ve spor gibi yöntemleri tercih ederken, bazıları ise bilimsel dayanağı bulunmayan ve ciddi sağlık riskleri taşıyan uygulamalara yöneliyor.

Rusya'da daha önce de bu yöntemi anlatan içeriklerin yayıldığı, hatta uygulamaya ilişkin ücretli rehberler hazırlandığı bildirilmişti.

DOKTORLARDAN NET UYARI: HİÇBİR FAYDASI YOK

Plastik cerrahlar, yüz kemiklerine bilerek darbe indirmenin daha çekici bir yüz yapısı oluşturduğuna ilişkin bilimsel kanıt bulunmadığını belirtiyor.

Uzmanlara göre kemiklerin kontrollü biçimde büyümesini sağlamak yerine kırık, enfeksiyon, çene fonksiyonlarında bozulma ve kalıcı şekil değişiklikleriyle karşılaşmak mümkün.

Güzelleşme amacıyla başvurulan bu yöntemin, geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda özellikle gençler ve aileleri uyarılıyor.