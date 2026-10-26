Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

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Şişli\'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
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Şişli\'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
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Şişli’de kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Kazakistan uyruklu 26 yaşındaki Aisulu Bekmakhanova, bastığı panelin kırılmasıyla apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Bekmakhanova’nın çatının kenarında otururken ev arkadaşı 22 yaşındaki Daria B. tarafından çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Daria B. ile Bekmakhanova’nın sevgilisi 35 yaşındaki Mazhar T., savcılık kararıyla gözaltına alındı.

Şişli’de yan binanın çatısına geçtikten sonra düşen genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ev arkadaşının, Bekmakhanova’yı çatının kenarında oturmaması için uyardığı öğrenildi.

ÇATI PANELİ KIRILDI, APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Ergenekon Mahallesi’nde dün saat 09.15 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Aisulu Bekmakhanova, çatının orta kısmına doğru ilerledi. Bastığı çatı panelinin kırılması sonucu apartman boşluğuna düşen Bekmakhanova, -2'nci kat seviyesine kadar düştü.

Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Bekmakhanova’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bekmakhanova’nın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

“BURADA OTURACAĞIM, SEN UYU”

Soruşturmada, Bekmakhanova’nın düşmeden önce çatının kenarında otururken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Daria B.’nin ifadesinde, saat 08.15 sıralarında arkadaşını çatının uç kısmında otururken gördüğünü ve orada durmaması için uyardığını anlattığı öğrenildi. Arkadaşını uyardığı sırada fotoğrafını da çeken Daria B., Bekmakhanova’nın kendisine “Burada oturacağım, sen uyu” dediğini ve ardından odasına döndüğünü söyledi.

Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

SESİ DUYUNCA APARTMAN BOŞLUĞUNA BAKTI

Daria B., polise verdiği ifadede odasında uyuduğu sırada yüksek sesli müziğe uyandığını, kalkıp baktığında arkadaşının odada olmadığını anlattı. Bir ses duyduktan sonra bitişik binanın çatı panelinin kırıldığını fark ettiğini belirten Daria B., apartman boşluğuna baktığında arkadaşını hareketsiz halde gördüğünü ifade etti.

Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

OLAYDAN ÖNCE SEVGİLİSİNİN YANINA GİTMİŞ

Daria B.’nin ifadesine göre ikili, bir önceki akşam saat 20.00 sıralarında gezmek için evden çıktı. Bekmakhanova’nın saat 05.00 sıralarında arkadaşının yanından ayrılarak sevgilisinin yanına gittiği öğrenildi. Bunun üzerine polis, Bekmakhanova’nın sevgilisi olduğu belirlenen market sahibi Mazhar T. ile görüştü.

Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

Mazhar T., Bekmakhanova’nın saat 05.30 sıralarında yanına geldiğini, birlikte vakit geçirdiklerini ve genç kadının saat 07.40 sıralarında evine gitmek üzere marketten ayrıldığını anlattı. Mazhar T.’nin ayrıca Bekmakhanova’nın bir gece kulübünde çalıştığını bildiğini söylediği öğrenildi.

EV ARKADAŞI VE SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Bekmakhanova ile ev arkadaşı Daria B.’nin 8 Eylül Salı günü Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Daria B. ile Mazhar T., savcılık kararıyla gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yan binaya geçmek istedi! 26 yaşındaki kadının feci sonuYan binaya geçmek istedi! 26 yaşındaki kadının feci sonu
Kaynak: DHA
Kazakistan3. SayfaGüncelŞişliSon Dakika

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