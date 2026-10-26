20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden - Son Dakika
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20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden

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20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul\'da iki iflas birden
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İstanbul'da farklı sektörlerde faaliyet gösteren iki şirket hakkında iflas kararı verildi. Konkordato başvuruları mahkemeler tarafından reddedilen İdeal Ecza Deposu ile 20 yıllık ÜSO Su Armatürleri'nin iflasları, birer gün arayla açıklandı.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle mali darboğaza giren şirketlerin konkordato başvuruları ve iflas kararları devam ediyor. İstanbul'da ecza deposu ve su armatürleri sektörlerinde faaliyet gösteren iki şirketin konkordato talepleri mahkemeler tarafından reddedildi.

İDEAL ECZA DEPOSU İFLAS ETTİ

İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunan İdeal Ecza Deposu hakkında kararını verdi.

Mahkeme, şirketin konkordato talebini reddederek 21 Ekim 2026 tarihinde iflasına karar verdi.

20 YILLIK ŞİRKET DE İFLASTAN KURTULAMADI

Bir diğer iflas kararı ise su armatürleri sektöründe faaliyet gösteren ÜSO Su Armatürleri hakkında verildi. NTV'nin haberine göre İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren şirketin konkordato talebini reddetti. Mahkeme, 22 Ekim 2026 tarihinde ÜSO Su Armatürleri'nin iflasına hükmetti.

İKİ ŞİRKETİN KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Böylece İstanbul'da farklı sektörlerde faaliyet gösteren iki şirket, birer gün arayla verilen mahkeme kararlarıyla iflas sürecine girdi.

Her iki şirketin de mali sorunlarını aşmak amacıyla başvurduğu konkordato taleplerinin reddedilmesi, iflas kararlarıyla sonuçlandı.

20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
İstanbulTürkiyeEkonomiSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    ülkenin ekonomisiden sorumlu beni ben 2 0 Yanıtla
  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Yaprak dökümü başladı, çoğu şirket para kazanmayı değil ayakta kalmayı hesaplıyor... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden - Son Dakika
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