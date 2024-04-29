TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı - Son Dakika
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TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı

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TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta dün oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike yapıldığı iddia ediliyor. Tek bir şut bile atılmayan mücadeleyle ilgili TFF, inceleme başlattı.

29.04.2024 15:25
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TFF, Türkiye'nin konuştuğu Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı. Şike iddiaları üzerine harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu yapacağı incelemede iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa TFF Yönetim Kurulu, dosyayı Etik Kurulu'na sevk edecek.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR'DAN AÇIKLAMA

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligde kalmak için hayati önem taşıyan ligin son maçında Ankaraspor deplasmanına konuk olmuş, golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ardından konuk Nazilli Belediyespor ligde kalırken, Ankaraspor adını Play-Off'lara yazdırmıştı. Karşılaşmanın ardından maçta şike olduğu iddialarının ortaya atılmasıyla, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya da Ankaraspor maçında kesinlikle şike olayı olmadığını belirtti.

TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı

Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan ve golsüz eşitlikle sonuçlanan Ankaraspor - Nazillispor maçıyla ilgili olarak, "2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor - Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün bile şut çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır. Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı

"KARŞILAŞMADA KESİNLİKLE ŞİKE OLAYI YOKTUR"

Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın açıklamalarının ardından Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Şahin Kaya da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Karşılaşmada kesinlikle şike olayının olmadığını belirten Başkan Kaya, "Biz çıktığımız zorlu ve ligin son maçımız olan Ankaraspor deplasmanında sahada mücadelemizi yaptık. Nazilli'den bizimle birlikte takımlarını desteklemek üzere Ankara'ya gelen taraftarlarımızda sahada maçın bitimine kadar takımlarını 90 dakika boyunca desteklediler. Oyuncularımız karşılaşmanın ilk yarısında iyi mücadele ettiler. Defansımız ve kalecimiz gol yememek için büyük çaba sarf etti. Golcülerimiz de ligde kalabilmek ve işi şansa bırakmamak için rakip kalede gol aradılar. Karşılaşmanın 18'inci dakikasında oyuncumuz Serhat Aslan rakibi ile çıktığı hava topunda yere düşerek sakatlandı ve yerini de Ekrem Çalışanlar'a bıraktı. Karşılaşmada kesinlikle şike olayı yoktur. Bize ligde kalabilmemiz için zaten tek puan yetiyordu. Oyuncularımız zorlu Ankaraspor deplasmanında berabere kalıp, tek puan alarak ligde kalmayı başardı. Ben bunun içinde tüm oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum ve tebrik ediyorum. Alınan ve ligde kalmamızı sağlayan tek puanı da Nazilli'den Ankara'ya kadar gelerek takımlarını 90 dakika boyunca destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyorum" dedi.

TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaraspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sedat Bezmen: Şu fenerin maçlara da bir el atsanız fenerasyon pardon federasyon :) 24 33 Yanıtla
    Ercan Karatas: Diyene ban Cincon 9 3
  • Emrullah Tetik: TFF sen önce bi kendini incelesen daha iyi olur. 22 0 Yanıtla
  • Savaş Yasinoğlu: Balık Baştan kokar, en yukardan aşağıya doğru iner 16 0 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Gönlü ile aklı çelişen oyuncuların oynadığı maçlar ile rakip sahada maç öncesinde rakib taraftara üçlü çektiren oyuncunun takımları ile kim maç yapmışsa araştırılmalı! Şike iması havada kalmasın gerçek suçlular bulunsun… 12 1 Yanıtla
  • ömer işler: Eliniz değmişken Bucaspor 1 - 2 Esenler erokspor maçına da baksanız? 7 0 Yanıtla
  • sedat ümit sarı: ateş olmayan yerden duman çıkmaz. vardır vardır 4 0 Yanıtla
  • Ali Esen: maç 0-0 bitti diye de arkasında şike atarsak vay bizim halimize Süper Lig e de bi el atın 4 büyüklerin maçlarına 90+ lar da gelen goller e yarı otomatik ofsayt sisteminin girmediği ditek ofsayt çizgisinin çizildiği ne bileyim faul alıp ta penaltı verilen bir sonraki hafta aynı faulü sen yapınca penaltı sı yenilen takımlar da var bunların hepsi ni inceleyin 3 1 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Deve'ye sormuşlar......söz'ün tamamı kime söylenir.. 2 0 Yanıtla
  • Serkan Genç: TFF nin kendisi şike zaten neyi araştıracakmış.. 2 0 Yanıtla

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