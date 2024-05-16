CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

Politika

Kobani Davası'nda verilen cezalarla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu dava her yönüyle siyasi bir dava. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a verilen cezaların kabul edilebilir bir yanı yok." ifadelerini kullandı.

KOBANİ DAVASI'NDA SANIKLARA CEZA YAĞDI

6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin açılan Kobani davasında mahkeme kararını açıkladı. Figen Yüksekdağ 30 yıl, Selahattin Demirtaş 42 yıl, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat ederken, Gültan Kışanak ve Ayla Akat Ata ise tahliye edildi.

ÖZGÜR ÖZEL: BU DAVA SİYASİ DAVADIR

Kobani Davası'nda verilen cezalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yorum geldi. Sözcü TV canlı yayınına katılan Özgür Özel şunları söyledi: İlk günden beri takındığım tutumu değiştirecek değilim. Dava, siyasi dava. Olay olduktan 5 yıl sonra açıldıysa dava, iddianamesi de doğrudan bir partinin genel başkanı tarafından yıllarca yazıldıysa, sonra da dava açıldıysa bu dava siyasi davadır. Uzamasıyla, zamanlamasıyla, karar duruşmasının seçimden sonraya bırakılmasıyla falan her yönüyle siyasetten kullanılmaya elverişli bir dava.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ'A VERİLEN CEZALARIN KABUL EDİLEBİLİR BİR TARAFI YOK"

Verilen cezaların bazıları istenene göre çok düşük cezalar. Burada Selahattin Demirtaş'a ve Fiden Yüksekdağ'a verilen cezalar, görevlerinin başındayken bir partinin eş genel başkanlarıyken alınıp da suçlandıkları şey ve bu cezalara baktığınızda kabul edilebilir bir tarafı yok.

"YARGILAMA SÜRECİ HUKUKİ DEĞİL"

Davayı bir hukuki dava olarak değerlendirmek yerine, tabi bir partinin genel başkanı olmasam her beraat edenleri, yaptığı yeterli görülüp bırakılanları ve ağır cezalar alanları hangi kategorilerde değerlendirmek gerektiği üzerine farklı beyin jimnastiği yapabilirim ama kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok. Yargılama süreci hukuki değil."