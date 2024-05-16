CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kobani Davası'nda verilen cezalarla ilgili konuştu. Özgür Özel, ''Bu dava her yönüyle siyasi bir dava. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a verilen cezaların kabul edilebilir bir yanı yok.'' dedi.

16.05.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kobani Davası'nda verilen cezalarla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu dava her yönüyle siyasi bir dava. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a verilen cezaların kabul edilebilir bir yanı yok." ifadelerini kullandı.

KOBANİ DAVASI'NDA SANIKLARA CEZA YAĞDI

6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin açılan Kobani davasında mahkeme kararını açıkladı. Figen Yüksekdağ 30 yıl, Selahattin Demirtaş 42 yıl, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat ederken, Gültan Kışanak ve Ayla Akat Ata ise tahliye edildi.

ÖZGÜR ÖZEL: BU DAVA SİYASİ DAVADIR

Kobani Davası'nda verilen cezalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yorum geldi. Sözcü TV canlı yayınına katılan Özgür Özel şunları söyledi: İlk günden beri takındığım tutumu değiştirecek değilim. Dava, siyasi dava. Olay olduktan 5 yıl sonra açıldıysa dava, iddianamesi de doğrudan bir partinin genel başkanı tarafından yıllarca yazıldıysa, sonra da dava açıldıysa bu dava siyasi davadır. Uzamasıyla, zamanlamasıyla, karar duruşmasının seçimden sonraya bırakılmasıyla falan her yönüyle siyasetten kullanılmaya elverişli bir dava.

CHP lideri Özgür Özel: Kabani davası her yönüyle siyasi bir dava
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ'A VERİLEN CEZALARIN KABUL EDİLEBİLİR BİR TARAFI YOK"

Verilen cezaların bazıları istenene göre çok düşük cezalar. Burada Selahattin Demirtaş'a ve Fiden Yüksekdağ'a verilen cezalar, görevlerinin başındayken bir partinin eş genel başkanlarıyken alınıp da suçlandıkları şey ve bu cezalara baktığınızda kabul edilebilir bir tarafı yok.

"YARGILAMA SÜRECİ HUKUKİ DEĞİL"

Davayı bir hukuki dava olarak değerlendirmek yerine, tabi bir partinin genel başkanı olmasam her beraat edenleri, yaptığı yeterli görülüp bırakılanları ve ağır cezalar alanları hangi kategorilerde değerlendirmek gerektiği üzerine farklı beyin jimnastiği yapabilirim ama kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok. Yargılama süreci hukuki değil."

CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Kobani Davası, Özgür Özel, Kobani, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Seash: şaşırtmadik ki zaten ?????? 81 17 Yanıtla
    Sami Kuru: Normaldir olabilir 11 3 Ahmed Mehmed: 6-7 Ekim olayları Özgür Özelin yaşadığı ülkede olmamış sanki 1 0
  • Harun Ekici: aksi bir yorum beklenemezdi zaten ;) 77 7 Yanıtla
  • Çağatay Kurt: Özgür efendi özüne döndü kel göründü 63 12 Yanıtla
  • Demir: Ahmet Türk kulağına üfledi Özgür efendi Kelimeler aynı da.. 60 11 Yanıtla
  • Hakan Taş: Ne Günlere Kaldık. Derdi Türk Milleti Olan İktidar Şart. 24 14 Yanıtla
  • sedat ümit sarı: kanunsuz suç ve ceza olmaz. 6 16 Yanıtla
    Çağatay Kurt: Ne çektin merak ettim 2 1
  • Mustafa tufan: ?????? 11 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:56:12. #1.11#
SON DAKİKA: CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement