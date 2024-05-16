Sırrı Süreyya Önder: 38 kez ağırlaştırılmış müebbet affedersiniz boru değil - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder: 38 kez ağırlaştırılmış müebbet affedersiniz boru değil

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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile AK Partili milletvekilleri arasında Meclis'te ''parmak sallama'' tartışması yaşandı. Kendisine parmak sallayan Mehmet Ali Çelebi'ye ''Kime parmak sallıyorsun, otur yerine.'' dedikten sonra Kobani Davası'ndan yargılandığını hatırlatan Önder, ''38 kez ağırlaştırılmış müebbet affedersiniz boru değil.'' ifadelerini kullandı.

16.05.2024 19:04
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TBMM Genel Kurulu'nda oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve AK Partili milletvekilleri arasında, "söz kesme ve parmak sallama" tartışması yaşandı. Önder,tartışma sırasında Kobani Davası'nı hatırlatarak "Şu anda 38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyorum. Hakkımızdaki ferman yarım saat, bir saat içinde açıklanmış olacak." diyerek yargılandığı cezayla ilgili "Affedersiniz boru değil." şeklinde konuştu.

"KİME PARMAK SALLIYORSUN?"

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Başkanlık Divanı'na gidip elini sallayarak Önder'e tepki gösterdi. Önder de "Elini sallama, bana kime parmak sallıyorsun, otur yerine" dedi ve Genel Kurul'a ara verdi. Aranın ardından Önder, bugün karar duruşması yapılan Kobani Davası'nda yargılandığını anımsatarak "38 kez ağırlaştırılmış müebbet affedersiniz boru değil." dedi.

Önder, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş gündem dışı konuşurken, birer dakikalık konuşmalar için sıra alma işlemi sırasında fazla gürültü çıkardıkları gerekçesiyle AK Partili milletvekillerini uyardı. Önder, Gezmiş'in süresini durdurarak AK Partililere hitaben "Kürsüde hatip var hatibe biraz saygı, siz çıktığınızda da aynı saygıyı siz istiyorsunuz. Listeyi iptal ettim, söz almak isteyenler yeniden girsin alsın" dedi.AK Partililerin 'keyfi davrandığı' itirazları üzerine Önder, "Keyfi yapıyorum evet bu kadar olmaz" dedi.

"BURANIN BİR İLKOKUL SINIFINDAN FARKI OLMASI GEREKİR"

Gezmiş'in konuşmasının ardından Önder, milletvekillerinin söz hakkını kullanması konusunda tavrının tartışmaya açık olamayacağını belirterek "Buranın bir ilkokul sınıfından da farkı olması gerekir. Ceza değil bu. Benim için aslolan hatibin konuşma şeyini gözetmektir" diye konuştu.

Başkanlık kürsüsünün önünde olan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Sizin yaptığınız keyfiyet oldu. Kafama göre iptal ederim diye bir şey olmaz" demesi üzerine Önder, "Benim yaptığımın ne olduğunu bırakın ben takdir ederim" diye yanıt verdi. Ardından Çelebi'nin ısrar etmesi ve elini sallayarak konuşması üzerine Önder, " Elini sallama bana kime parmak sallıyorsun, otur yerine" tepkisini gösterdi. Çelebi de "Bağırma bana, haddini bil" diye Önder'e bağırdı.

Ardından Önder, birleşime ara verdi. Aranın bitmesinden sonra yaşananlara ilişkin açıklama yapan Önder, İçtüzük kaynaklı görev ve sorumluluğunun konuşma zemininin kaybolmamasını sağlamak olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"AFFEDERSİNİZ BORU DEĞİL"

"Bir arkadaşımız parmak salladı. Açılışta hiç bahsetmeden girdim. Şu anda 38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyorum. Hakkımızdaki ferman yarım saat, bir saat içinde açıklanmış olacak. 38 kez ağırlaştırılmış müebbet affedersiniz boru değil. Bugünkü ortamda buradan adalet çıkar çıkmaz diyecek bir tane vekil varsa ikincisi de ben olayım. Buna rağmen geliyoruz bu işi uhuletle suhuletle yürütmeye çalışıyoruz. Bu sayın milletvekilinin bilmesi gereken ş ki Ben parmak sallanacak bir insan değilim. 38 kez bu parmak değil gürz olarak başımda sallanırken gelip burada görev ve sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyorum. Bana sökmez ama bütün arkadaşlarımızın hukukunu gözetmek benim tüm kişisel görüşlerimden daha önde gelir.

"İÇ TÜZÜĞÜN BANA YÜKLEDİĞİ O SAYGISIZLIKLA İLGİLİ BİR ŞEY YAPMAYACAĞIM"

Bir beyne pıhtı attı benim Genel Kurulu yönetirken gittik pankreansta tümör çıktı, aort anevrizması yaşadık. Ağır da bir tedavi görüyorum. Ona rağmen ben bu kadar tahammüllü, saygılı ve zerafetle yürütmeye çalışırken bu hoyratlık kabul edebileceğim bir şey değil. İncindiğim bir şey, bu 2. bir dakikada giremeyen bütün arkadaşlar beni demokrasi dışı davranmakla itham ettiler, muhalefetten de vekiller geldi. Bundan sonra 20 kişi, başka hiçbir arkadaşıma söz vermeyeceğim. Muhalefetten gelip burada çemkirmeselerdi diyecektim ki yine ben eski tutumumu devam edeyim. İçtüzükse nasıl uygulanır hepsini göreceğiz. İçtüzüğün bana yüklediği o saygısızlıkla ilgili hiçbir şey yapmayacağım onu bile ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriyorum. Hiçbir saygısızlık prensiplerimi çiğnetemez."

Sırrı Süreyya Önder: 38 kez ağırlaştırılmış müebbet affedersiniz boru değil
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder: 38 kez ağırlaştırılmış müebbet affedersiniz boru değil - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce: "Buranın bir okul sınıfından farklı olması gerekir" Derken TBMM nin okul sınıfı olduğunu itiraf etmiş. 600 kişilik bir sınıf :)) 24 1 Yanıtla
  • Gürkan Güveniç: eyyyy meclis . gazi meclisin ruhu inciniyor 3 4 Yanıtla

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