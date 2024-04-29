Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma - Son Dakika
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Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma

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TikTok yayını esnasında kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırmadan yayına devam eden Karagül hesabının sahibi kadına tepkiler çığ gibi büyüdü. Çocuğu kanlar içindeyken bile canlı yayına devam etti. Tepkilerin odağına yerleşen video sonrası soruşturma başlatıldı. Çocukları devlet korumasına alınan kadın, "Hiç mi küçükken dayak yemediniz siz?" sözleriyle kendini savundu.

29.04.2024 13:37  Güncelleme: 13:48
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TikTok'ta 'Karagül' isimli bir anne açtığı yayınlarda iddiaya göre, çocuklarına psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Yayın sırasında iddiaya göre çocuğun kafasını kapıya çarptı ama o aldırmadı, 'Ambulans çağırdım' dedi yayını sürdürdü, çocuğunu da azarladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karagül isimli sosyal medya kullanıcısı M.C hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Değirmenci paylaşımında; "TikTok'ta "Karagül" müstear isimli şahsın kendi çocuklarına uyguladığı şiddete kadar yayınladığı, sürekli nefret söylemi ile ayrıştırıcı paylaşımlara yer verdiği tespit edildi.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Genç kadın tepki çeken video sonrası aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, kasten yaralama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından gözaltına alındı. Ardından da serbest bırakıldı. 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

PİŞKİN SAVUNMA

Konuyla ilgili bir açıklama yapan kadın, "Hiç mi küçükken dayak yemediniz siz? Ben çocuklarıma iki vurmuşumdur. Abarttınız. 3'ünü de aldılar. Gözetim altına aldılar arkadaşlar. Şu an gözetim altındalar" diyerek kendini savundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Aslan Değirmenci, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • CHİCHARİTO: TİKTOK KESİNLİKLE KAPATILMALI 34 2 Yanıtla

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