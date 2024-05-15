Avrupalı bankacılık devi BBVA'nın, Türkiye'deki iştiraki Garanti Bankası'nı satmayı düşündüğüne dair bir iddia ortaya atılmıştı. Garanti BBVA, bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Tamamı asılsız" ifadeleriyle iddiaları yalanladı.
Bankadan Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, BBVA'nın Banco Sabadell'i devralmak üzere sunduğu teklifin tamamının BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Teklifi finanse etmek için Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamı asılsız olup, hiçbir temele dayanmamaktadır. BBVA'nın Garanti BBVA'ya olan güveni ve bağlılığı tamdır." ifadelerine yer verildi.
Bu açıklama, Garanti BBVA hisseleri hakkında piyasalarda oluşan belirsizliği gidermeyi ve yatırımcı güvenini sağlamayı amaçlıyor. GARANTİ BBVA, BBVA'nın kendilerine olan güveninin ve stratejik değerinin altını çizerek, satış söylentilerini kesin bir dille yalanladı.
Son Dakika › Ekonomi › Garanti BBVA'dan bankanın satılacağı yönündeki haberlere yalanlama - Son Dakika
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