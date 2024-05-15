Garanti BBVA\'dan bankanın satılacağı yönündeki haberlere yalanlama

Ekonomi

Avrupalı bankacılık devi BBVA'nın, Türkiye'deki iştiraki Garanti Bankası'nı satmayı düşündüğüne dair bir iddia ortaya atılmıştı. Garanti BBVA, bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Tamamı asılsız" ifadeleriyle iddiaları yalanladı.

GÜVEN VE BAĞLILIĞIMIZ TAM" AÇIKLAMASI

Bankadan Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, BBVA'nın Banco Sabadell'i devralmak üzere sunduğu teklifin tamamının BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teklifi finanse etmek için Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamı asılsız olup, hiçbir temele dayanmamaktadır. BBVA'nın Garanti BBVA'ya olan güveni ve bağlılığı tamdır." ifadelerine yer verildi.

KAP AÇIKLAMASI İLE BELİRSİZLİĞE SON

Bu açıklama, Garanti BBVA hisseleri hakkında piyasalarda oluşan belirsizliği gidermeyi ve yatırımcı güvenini sağlamayı amaçlıyor. GARANTİ BBVA, BBVA'nın kendilerine olan güveninin ve stratejik değerinin altını çizerek, satış söylentilerini kesin bir dille yalanladı.