CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı'ndan 1 Mayıs kararının gözden geçirilmesini istedi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı'ndan 1 Mayıs kararının gözden geçirilmesini istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı\'ndan 1 Mayıs kararının gözden geçirilmesini istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini istedi. Özel, Taksim'in sembolik önemine vurgu yaparak, kutlamaların sorunsuz bir şekilde Taksim'de yapılması konusunda kefil olduğunu belirtti ve Taksim kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

29.04.2024 13:31
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini istedi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Özel, Bakan Yerlikaya'yı telefonla aradı. Görüşmede Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayan Özgür Özel, kutlamaların Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu söyledi.

Gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildiren Özel, Taksim kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

TAKSİM'DE GÖSTERİYE İZİN YOK

1 Mayıs'a ilişkin açıklama yapan Bakan Yerlikaya ise Taksim kararını şöyle açıkladı: "Bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir. Tıpkı geçmiş olduğumuz yıllarda olduğu gibi. İşçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir. Ancak bu yıl 1 konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılı başvuruda bulundular hem de Taksim'de buluşalım çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliği'miz tarafından yazılı olarak bildirildi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ 'TAKSİM MEYDANINA GELİN' ÇAĞRISI YAPIYORLAR"

Ayrıca görüyoruz ki terör örgütleri son bir aydır 54 ayrı sosyal medya hesabından 'Taksim meydanına gelin' çağrısı yapıyorlar. Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü Taksim Meydanı ve çevresi konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı'ndan 1 Mayıs kararının gözden geçirilmesini istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı'ndan 1 Mayıs kararının gözden geçirilmesini istedi - Son Dakika
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