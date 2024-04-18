Ghost of Tsushima Director\'s Cut PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Teknoloji

Sony, Ghost of Tsushima Director's Cut için PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon oyunu, 16 Mayıs'ta Epic Games Store üzerinden PC için erişilebilir olacak.

Ghost of Tsushima PC sistem gereksinimleri

Sony, PS4 ve PS5 için çıkış yapan Ghost of Tsushima'yı dört yılın ardından Windows PC'lere getiriyor. Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklama kapsamında oyunun sistem gereksinimleri belli oldu. Düşük ayarlarda 1080p çözünürlükte 30 FPS'de çalışması mümkün olacak. Önerilen ise yüksek ayarlarda 1080p'de 60 FPS'yi hedefliyor.

Ghost of Tsushima Director's Cut en yeni grafik teknolojilerini de destekleyecek. Yapay zeka ile performansı artırmak için Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 ve Intel XeSS teknolojileri kullanılabilecek. Oyun ayrıca 48: 9 en boy oranına kadar ultra geniş monitörleri de destekleyecek.

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Director's Cut sürümü tek oyunculu senaryoya ek olarak, Iki Island genişlemesini de sunuyor. PC oyuncuları ayrıca Legends çok oyunculu moduna da erişebilecek. PC ve PlayStation için çapraz oyun desteğinin olacağını da belirtelim.