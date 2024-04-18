Sony, Ghost of Tsushima Director's Cut için PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon oyunu, 16 Mayıs'ta Epic Games Store üzerinden PC için erişilebilir olacak.
Ghost of Tsushima PC sistem gereksinimleri
Sony, PS4 ve PS5 için çıkış yapan Ghost of Tsushima'yı dört yılın ardından Windows PC'lere getiriyor. Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklama kapsamında oyunun sistem gereksinimleri belli oldu. Düşük ayarlarda 1080p çözünürlükte 30 FPS'de çalışması mümkün olacak. Önerilen ise yüksek ayarlarda 1080p'de 60 FPS'yi hedefliyor.
Ghost of Tsushima Director's Cut en yeni grafik teknolojilerini de destekleyecek. Yapay zeka ile performansı artırmak için Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 ve Intel XeSS teknolojileri kullanılabilecek. Oyun ayrıca 48: 9 en boy oranına kadar ultra geniş monitörleri de destekleyecek.
321132123
Director's Cut sürümü tek oyunculu senaryoya ek olarak, Iki Island genişlemesini de sunuyor. PC oyuncuları ayrıca Legends çok oyunculu moduna da erişebilecek. PC ve PlayStation için çapraz oyun desteğinin olacağını da belirtelim.
Ghost of Tsushima, 16 Mayıs'ta Epic Games Store'da yayınlanacak. Fiyatı ise 1499 TL olarak belirlenmiş durumda. Son Dakika › Teknoloji › Ghost of Tsushima Director's Cut PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı - Son Dakika Boston Dynamics, Hyundai'ye satıldıktan sonra yeni Atlas robotunu tanıttı. Tamamen elektrikli olan yeni model, korku filmlerinden aşina olduğumuz sahnelere benzer bir video ile karşımıza çıktı. Yeni Atlas robotu, bir insandan hatta bir atletten çok daha güçlü ve esnek eklemlere sahip. Ayrıca daha insansı hareketlere sahip olan robot, insan boyutlarında ve daha atletik bir yapıya sahip. Yeni Atlas robotunun teknik ayrıntıları henüz açıklanmadı. Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı dönemde verdiği sözü hatırlatarak Vine için anket açtı. Ankette Vine geri gelsin mi ya da gelmesin mi sorusu soruldu ve şu ana kadar yapılan oylamada Vine geri gelsin diyenler yüzde 70 gibi bir oranla önde. Bu sonuçlar, uygulama için yeni bir dönemin kapısını açabilir. Apple'ın iPhone 16 serisini tanıtması beklenirken, sızdırılan son raporlar iPhone 17 Plus modelinin daha küçük bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Apple, iPhone 17 serisinde değişiklik yapmayı planlıyor ve Plus modelinde küçülme bekleniyor. Otomotiv sektöründe gündemden düşmeyen Maserati, tamamen elektrikli olan GranCabrio Folgore modeliyle dikkat çekiyor. İtalya'da tanıtılan araç, sportif ve modern çizgileriyle öne çıkıyor. Maserati'nin elektrikli modelleri arasında zirveyi temsil eden GranCabrio Folgore, global pazarda ilgi gördüğü takdirde değişik versiyonlarıyla da karşımıza çıkabilir. Araç, 220 bin dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacak. OnePlus, yeni amiral gemisi tablet olan OnePlus Pad 2'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, parlak AMOLED ekran, büyük batarya ve daha fazla depolama alanı gibi üst seviye özelliklerle gelecek. OnePlus Pad 2'nin tanıtım tarihi ise 2024'ün ikinci yarısında olması bekleniyor. Geçen sene Android 14 işletim sistemini kullanıma sunan Google, bu yıl Android 15 ile karşımıza çıkacak. Android 15 Beta sürümünde "NfcCharging" adlı yeni bir özellik keşfedildi. Bu özellik, temassız ödeme ve dosya paylaşımı gibi amaçlar için kullanılan NFC teknolojisinden destek alarak Android telefonların kablosuz olarak şarj edilmesine imkan tanıyacak. NFC ile şarj özelliği, yalnızca 1W güç kapasitesine sahip olacak ve daha çok düşük bataryaya sahip cihazlar için uygun olabilir. Bu özellik, Android 15 işletim sistemine sahip tüm telefonlarda kullanılıp kullanılmayacağı veya üreticilerin NFC donanımında özel bir düzenleme yapmaları gerekip gerekmediği henüz bilinmiyor. Android 15'in beta testleri temmuz ayında sonlanacak ve ağustos-ekim ayları arasında yayınlanması bekleniyor. Apple, iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 güncellemelerinin ikinci beta sürümlerini dağıtıma çıkardı. Yeni beta paketi, geliştirici olmayan kullanıcılar için indirilebilir durumda. Güncelleme, Avrupa Birliği'nin gerektirdiği değişikliklere odaklanıyor ve AB'deki kullanıcıların web siteleri üzerinden iPhone uygulamalarını indirebilmesine olanak sağlıyor. Ancak AB geliştiricileri için bazı kısıtlamalar da getiriliyor. Ayrıca yeni beta sürümleri, aygıt yönetimi özelliklerine ve Pil Sağlığı desteğine yönelik iyileştirmeler içeriyor. Oppo, orta segment kataloğuna yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Oppo A60 adlı bu model, Qualcomm Snapdragon 680 işlemci ve 8 GB RAM ile güçlendirilecek. Ayrıca telefon, 1604 x 720 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ve 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Telegram Kurucusu Pavel Durov'a göre, uygulama önümüzdeki yıl içerisinde 1 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olacak. WhatsApp'ın güvenlik sorunlarına dikkat çeken Durov, Telegram'ın popülerlik kazandığını belirtti. Şirket ayrıca platformdan daha fazla para kazanmayı umuyor ve yeni özellikler eklemeyi planlıyor. Dubai'de son 75 yılın en şiddetli yağışları yaşandı. Ülke genelinde 24 saat içinde yaklaşık 1,5 yıllık yağmur düştü. Yağışların nedenleri ve iklim değişikliğinin etkisi inceleniyor. Bulut tohumlamasıyla ilgili spekülasyonlar ise yanıltıcı olarak değerlendiriliyor. Dubai'nin altyapısı ve hazırlıkları aşırı yağışlara uyum sağlamak için güçlendirilmeli.
DüşükOrtaYüksekÇok YüksekPerformans720P @ 30 FPS1080P @ 60 FPS1440P @ 60 FPS/ 4K @ 30 FPS4K @ 60 FPSİşlemciIntel Core i3-7100, AMD Ryzen 3 1200Intel Core i5-8600, AMD Ryzen 5 3600Intel Core i5-11400, AMD Ryzen 5 5600Intel Core i5-11400, AMD Ryzen 5 5600Ekran KartıNvidia GeForce GTX 960 4GB, AMD Radeon RX 5500 XTNvidia GeForce GTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XTNvidia GeForce RTX 3070, AMD Radeon RX 6800Nvidia GeForce RTX 4080, AMD Radeon RX 7900 XTBellek8GB16GB16GB16GBDepolama75GB HDD space (SSD önerilir)75GB SSD alanı75GB SSD alanı75GB SSD alanı
Ghost of Tsushima, 16 Mayıs'ta Epic Games Store'da yayınlanacak. Fiyatı ise 1499 TL olarak belirlenmiş durumda.
Son Dakika › Teknoloji › Ghost of Tsushima Director's Cut PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı - Son Dakika
Boston Dynamics, Hyundai'ye satıldıktan sonra yeni Atlas robotunu tanıttı. Tamamen elektrikli olan yeni model, korku filmlerinden aşina olduğumuz sahnelere benzer bir video ile karşımıza çıktı. Yeni Atlas robotu, bir insandan hatta bir atletten çok daha güçlü ve esnek eklemlere sahip. Ayrıca daha insansı hareketlere sahip olan robot, insan boyutlarında ve daha atletik bir yapıya sahip. Yeni Atlas robotunun teknik ayrıntıları henüz açıklanmadı.
Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı dönemde verdiği sözü hatırlatarak Vine için anket açtı. Ankette Vine geri gelsin mi ya da gelmesin mi sorusu soruldu ve şu ana kadar yapılan oylamada Vine geri gelsin diyenler yüzde 70 gibi bir oranla önde. Bu sonuçlar, uygulama için yeni bir dönemin kapısını açabilir.
Apple'ın iPhone 16 serisini tanıtması beklenirken, sızdırılan son raporlar iPhone 17 Plus modelinin daha küçük bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Apple, iPhone 17 serisinde değişiklik yapmayı planlıyor ve Plus modelinde küçülme bekleniyor.
Otomotiv sektöründe gündemden düşmeyen Maserati, tamamen elektrikli olan GranCabrio Folgore modeliyle dikkat çekiyor. İtalya'da tanıtılan araç, sportif ve modern çizgileriyle öne çıkıyor. Maserati'nin elektrikli modelleri arasında zirveyi temsil eden GranCabrio Folgore, global pazarda ilgi gördüğü takdirde değişik versiyonlarıyla da karşımıza çıkabilir. Araç, 220 bin dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacak.
OnePlus, yeni amiral gemisi tablet olan OnePlus Pad 2'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, parlak AMOLED ekran, büyük batarya ve daha fazla depolama alanı gibi üst seviye özelliklerle gelecek. OnePlus Pad 2'nin tanıtım tarihi ise 2024'ün ikinci yarısında olması bekleniyor.
Geçen sene Android 14 işletim sistemini kullanıma sunan Google, bu yıl Android 15 ile karşımıza çıkacak. Android 15 Beta sürümünde "NfcCharging" adlı yeni bir özellik keşfedildi. Bu özellik, temassız ödeme ve dosya paylaşımı gibi amaçlar için kullanılan NFC teknolojisinden destek alarak Android telefonların kablosuz olarak şarj edilmesine imkan tanıyacak. NFC ile şarj özelliği, yalnızca 1W güç kapasitesine sahip olacak ve daha çok düşük bataryaya sahip cihazlar için uygun olabilir. Bu özellik, Android 15 işletim sistemine sahip tüm telefonlarda kullanılıp kullanılmayacağı veya üreticilerin NFC donanımında özel bir düzenleme yapmaları gerekip gerekmediği henüz bilinmiyor. Android 15'in beta testleri temmuz ayında sonlanacak ve ağustos-ekim ayları arasında yayınlanması bekleniyor.
Apple, iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 güncellemelerinin ikinci beta sürümlerini dağıtıma çıkardı. Yeni beta paketi, geliştirici olmayan kullanıcılar için indirilebilir durumda. Güncelleme, Avrupa Birliği'nin gerektirdiği değişikliklere odaklanıyor ve AB'deki kullanıcıların web siteleri üzerinden iPhone uygulamalarını indirebilmesine olanak sağlıyor. Ancak AB geliştiricileri için bazı kısıtlamalar da getiriliyor. Ayrıca yeni beta sürümleri, aygıt yönetimi özelliklerine ve Pil Sağlığı desteğine yönelik iyileştirmeler içeriyor.
Oppo, orta segment kataloğuna yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Oppo A60 adlı bu model, Qualcomm Snapdragon 680 işlemci ve 8 GB RAM ile güçlendirilecek. Ayrıca telefon, 1604 x 720 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ve 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek.
Telegram Kurucusu Pavel Durov'a göre, uygulama önümüzdeki yıl içerisinde 1 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olacak. WhatsApp'ın güvenlik sorunlarına dikkat çeken Durov, Telegram'ın popülerlik kazandığını belirtti. Şirket ayrıca platformdan daha fazla para kazanmayı umuyor ve yeni özellikler eklemeyi planlıyor.
Dubai'de son 75 yılın en şiddetli yağışları yaşandı. Ülke genelinde 24 saat içinde yaklaşık 1,5 yıllık yağmur düştü. Yağışların nedenleri ve iklim değişikliğinin etkisi inceleniyor. Bulut tohumlamasıyla ilgili spekülasyonlar ise yanıltıcı olarak değerlendiriliyor. Dubai'nin altyapısı ve hazırlıkları aşırı yağışlara uyum sağlamak için güçlendirilmeli.
Sizin düşünceleriniz neler ?