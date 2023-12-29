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CD Projekt RED, Satın Alınma İsteklerini Reddediyor - Son Dakika
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CD Projekt RED, Satın Alınma İsteklerini Reddediyor

Sony ve Microsoft oyun sektöründe büyük bir etki yaratırken, CD Projekt RED bağımsızlığını koruma kararlılığını ortaya koyuyor. Şirket, satın alınma tekliflerini reddederek büyüme ve esneklik yolunda ilerlemeyi hedefliyor.

CD Projekt RED, Satın Alınma İsteklerini Reddediyor
29.12.2023 - 02:27,
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Sony ve Microsoft artık oyun sektörünü tamamen ele geçirmiş durumda. Her iki şirket de oyun camiasının köklü şirketlerini birer birer satın alıp bünyelerine katıyor. Bunun en büyük örneği Activision-Microsoft satın alımı. Polonyalı geliştirici CD Projekt RED, bu akıma dahil olmayacağını söyledi.

CD Projekt RED, herhangi bir şirket tarafından satın alınmak istemiyor

CD Projekt RED (CDPR), satın alınma niyetini bir kez daha kesin bir dille reddederek, oyun endüstrisinin dinamik ortamında bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığını ortaya koydu. Ortada Sony'nin dahil olduğu potansiyel satın almalara ilişkin ısrarlı söylentiler dolaşıyor, ancak CDPR bağımsız kalma konusunda kararlı.

CD Projekt RED, Satın Alınma İsteklerini Reddediyor

CEO Adam Kicinski, Polonya'da yayın yapan Parkiet'e verdiği son röportajda, stüdyonun satın almalar konusundaki uzun süredir devam eden tutumunun altını çizdi ve CDPR'nin düşmanca bir devralma ihtimaline karşı güçlendirildiğini açıkladı.

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Kicinski, şirketin daha büyük bir kuruluşa dahil olmaya karşı direncinin sadece bir tercih meselesi olmadığını, aynı zamanda stüdyonun tüzüğüne dahil edilen düzenlemelerle de desteklendiğini belirtti. Bu koruyucu önlemler, CD Projekt RED'i yersiz devralmalardan korumak ve stüdyonun yaratıcı yönü ve iş kararları üzerindeki kontrolünü sürdürmesini sağlamak için tasarlanmış.

CD Projekt RED, Satın Alınma İsteklerini Reddediyor

CEO'nun yorumları, Microsoft'un CD Projekt RED'i satın alma konusunda geçmişte dile getirdiği ilgiyi de yalanlıyor. Stüdyo Sony ile satın alma görüşmeleri yaptığını kesin bir dille reddetmiş olsa da, Microsoft'un CDPR'yi potansiyel satın alma seçenekleri arasında değerlendirdiği ortaya çıktı.

Kicinski'nin açıklaması, stüdyonun bağımsızlığına olan sarsılmaz bağlılığını yansıtıyor ve yıllarca süren sıkı bir çalışmayla elde ettikleri mevcut konumlarının önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğini gösteriyor.

The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 gibi eleştirmenlerce beğenilen oyunlarıyla tanınan CD Projekt RED, stüdyonun daha da önem kazandığı bir gelecek öngörerek büyüme ve esneklik yörüngesini koruyacak.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji CD Projekt RED, Satın Alınma İsteklerini Reddediyor - Son Dakika


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