AR/VR dünyası son zamanlarda hızla gelişti. Apple, Vision Pro ile bu sektöre adım atarken; Meta çok daha uygun fiyatlı Quest gözlükleri sunuyor. Sony ise PlayStation VR cihazıyla sanal gerçekliği oyun dünyasına uyarlıyor. Şirketin aldığı yeni bir patent, ayakla kontrol edilen VR cihazlarının yolda olduğunu gösteriyor.

Sony'den ayakla kontrol edilen VR patenti

Sony, artırılmış ve sanal gerçeklik oyunlarında hareketi ve sürükleyiciliği artırmak istiyor. Bu kapsamda şirket, ayakla çalışan VR kumandasına yönelik planlarını ortaya koyan yeni bir patent başvurusunda bulundu.

Patent başvurularında iki farklı tasarım yer alıyor. Bunlardan birisi büyük top şeklindeyken, diğeri ise yakınlık algılamalı dokunmaya duyarlı bir ped olarak öne çıkıyor. Her ikisi de kullanıcının ayakları tarafından kontrol edilmesiyle çalışıyor.

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Top tarzındaki kontrol cihazı, topun içerisindeki rulmanlar aracılığıyla basit dönme hareketleri gerçekleştirebiliyor. Cihazdaki sensörler, topun hareketini takip ederek oyuna aktarıyor.

Dokunmatik ped ise yakındaki nesneleri algılayabilen kavisli bir yüzeye yer veriyor. Bu, çok daha karmaşık kontrolleri ayakla gerçekleştirme imkanı tanıyor. Ayrıca cihazda yer alan osilatör, hassasiyet ayarlamaları için mesafeyi belirliyor.

Her iki VR cihazının da dahili olarak CPU ve belleği bulunuyor. Bu da oyun için AR/VR sistemine doğrudan bilgi gönderebileceğini, aynı zamanda hareket sınırlamalarını aşabileceği anlamına geliyor.

Sony'nin bu kumandaları üretip üretmeyeceğinin belirsiz olduğunu hatırlatalım. Ancak ayak kumandalarını ele alan patentler, koşu bandı gibi pahalı kurulumlar olmadan VR oyunculuğunda yeni bir çağ açabilir.