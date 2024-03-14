Sony, abonelik tabanlı PlayStation Plus hizmetine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Extra ve Deluxe katmanları için sunulacak yeni oyunlar da belli oldu. PlayStation Plus Mart ayında NBA 2K24 Kobe Bryant Edition ve Resident Evil 3 gibi yapımlar alacak.
PlayStation Plus Mart oyunları (2024)
Sony, PlayStation Plus Extra ve Delux aboneliklerine gelecek yeni oyunların listesini açıkladı. Merakla beklenen yeni oyunların yanı sıra PlayStation dünyasının ikonik yapımlarını sunmasıyla dikkat çekiyor.
Listenin başında, 2K Games'ten Marvel's Midnight Suns bulunuyor. Oyuncuları doğaüstü kahramanların kontrolüne sokan taktiksel RPG oyunu, PS4 ve PS5 için erişilebilir olacak. Kart tabanlı savaş sistemi ve Marvel evreninin az kullanılan hikayesiyle, aboneler tarafından çok sevileceğini düşünüyoruz.
1323132
NBA hayranları ayrıca Kobe Bryant'ın yer aldığı NBA 2K24 için sevinebilir. Efsanevi basketbolcunun ölümü sonrasında oyuna eklenmesi, şimdiye kadarki en iyi NBA yapımlarından biri haline getirdi. Listenin dikkat çeken bir diğer yapımı ise ilk olarak 2009 yılında PSP ve PS2 için piyasaya sürülen Jak and Daxter: The Lost Frontier oldu.
Marvel's Midnight Suns
NBA 2K24 Kobe Bryant Edition
Resident Evil 3
Lego DC Super-Villains
Mystic Pillar: Remastered
Blood Bowl 3
Super Neptunia RPG
Dragon Ball Z: Kakarot for PS5
JoJo's Bizarre Adventure: All- Star Battle R
Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
Jak and Daxter: The Lost Frontier
Cool Boarders
God Eater Burst
19 Mart itibarıyla PS Plus'tan kaldırılacak oyunlar ise şu şekilde:
Tchia
Sid Meier's Civilization VI
GhostWire: Tokyo
NEO The World Ends With You
Haven
Code Vein
Outer Wilds
Yeni ve eski oyunların yanı sıra bonus içerikleriyle Mart listesi, PlayStation Plus aboneleri için heyecan verici bir ay olacak gibi görünüyor.
Son Dakika › Teknoloji › PlayStation Plus Mart Ayı Oyunları Açıklandı - Son Dakika
Türkiye'deki yerel seçimler öncesinde siyasi partiler ve adaylar, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında reklam harcamalarını artırdı. CHP, 15 milyon 10 bin 158 TL ile en çok harcama yapan parti olurken, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, 5 milyon 478 bin 391 TL ile en fazla harcama yapan aday oldu.
OnePlus, akıllı telefon işindeki payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak olan OnePlus Ace 3V modelinin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Cihaz, sektör standartlarına kıyasla normal sayılabilecek bir ekran gövde oranına sahip ve delikli bir ekran tasarımına sahip. Arka tarafta ise çift kamera kurulumu bulunuyor. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alan telefon, orta segmente hitap ediyor. OLED bir panelle gelen cihaz, 1.5k çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca 5.500 mAh'lik bir batarya ve plastik bir çerçeve ile geliyor. OnePlus Ace 3V'nin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.
Intel, AMD ve Apple arasındaki işlemci pazarındaki hakimiyet yarışında önde gidiyor. Canalys'in raporuna göre 2023 yılında Intel, 50 milyon işlemci sevkiyatı yaparak pazarda yüzde 78 paya sahip oldu. AMD ise yüzde 13 pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, Apple yüzde 8 pazar payıyla üçüncü oldu. Intel'in en çok kullanılan işlemcileri ise Lenovo, Dell ve HP tarafından tercih edildi.
Arçelik, Antalya'da gerçekleştirilen bölgesel toplantıda yetkili satıcılar ve servislerle bir araya geldi. Toplantıda sektörün durumu, hedefler ve yeni ürünler hakkında sunumlar yapıldı.
Ordu'da TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen ve 'KOD-AT' adıyla tescillenen kodlama eğitim seti, okula gelir kazandırıyor. Eğitim seti, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nın destekleriyle üretilen mikrodenetleyici yerli deneyap kart kullanılarak tasarlandı. Set, ilkokuldan üniversiteye kadar geniş bir yelpazede kullanılabiliyor ve birçok uygulama yapma imkanı sunuyor. Öğrencilerin projeye katkılarıyla seri üretime geçen eğitim seti, okullara ve kurumlara satılarak öğrencilere gelir sağlıyor.
Kadıköy'de bulunan bir inşaat sahasında biriken su, Google Maps'te göl olarak gösterildi. İnşaat sahasında başlayan inşaatın durmasıyla birlikte temel çukuru su ile dolmuş ve adeta göle dönüşmüştü.
Apple, bütçe dostu olacak yeni iPhone SE 4 için tasarım güncellemesi yapıyor. Ancak araştırmalar, cihazın satış beklentilerini karşılamayacağını gösteriyor. iPhone SE serisinin değer kaybetmesi, fiyat açısından beklentileri düşürüyor. iPhone SE 4 modeli, 2022'de piyasaya sürülen iPhone 14 ile benzerlik gösterecek ve uygun fiyatlı bir seçenek olacak.
Unilever, 200'den fazla ülkede 400'den fazla markayla hizmet veren, Türkiye'de ise Unilever Türkiye adıyla faaliyet gösteren bir Türk firmasıdır. Türkiye'deki fabrikalarıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan Unilever, toplumsal destek ve sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?