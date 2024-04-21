1972 yılında piyasaya sürülen Magnavox Odyssey ile oyun konsolu tarihi başlamış oldu. Bu modelin çıkmasından bu yana sürekli gelişen teknoloji sayesinde daha yenilikçi ve çok daha gelişmiş konsollar ortaya çıktı.
Günümüzde oyun konsolu denince ilk akla gelen üreticiler ise Sony, Microsoft ve Nintendo oluyor. Bu bağlamda ciddi bir rekabetin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Peki Türkiye'de en çok satan konsol üreticileri hangileri? İşte sıralama…
Türkiye'de en çok satan konsol üreticileri
Son yıllarda Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ve döviz kurlarının sürekli artış göstermesi, oyuncuların konsol tercihlerini de etkiliyor. Bu durum da tahmin edebileceğiniz üzere üreticilerin pazar paylarına direkt etkiliyor.
Teknoloji ile ilgili veriler yayımlayan Statcounter, Mart 2024 itibariyle Türkiye'de en çok satan konsol markalarını paylaştı. Buna göre PlayStation'ın üreticisi olan Sony, yüzde 59.99 pazar payı ile zirvede yer aldı. Xbox'ın sahibi olan Microsoft ise pazarın yüzde 39.94'lük dilimini elinde tutarak ikinci sırada. Kalan yüzde 0.07'lık kısmın ise Nintendo'ya ait olduğunu görüyoruz.
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Türkiye'de en çok satan konsol üreticileri şu şekilde sıralandı;
Üreticiler, atacağı adımlar ile bu tabloyu değiştirebilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi oyun konsolunu kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'de En Çok Satan Oyun Konsolu Üreticileri - Son Dakika Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg için kredi çekmek kolaylaşıyor. Yeni kredi miktarları ve faiz oranları açıklandı. Togg kredileri 800 bin TL'ye kadar çıkabilecek ve daha uzun vadeli kredi imkanı sunacak. Bu düzenlemeyle Togg sahibi olmak daha kolay hale gelecek. Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 7'nin geliştirilme aşamasında olduğu ve ünlü oyuncu Cillian Murphy'nin başrolde olabileceği sızıntılarla ortaya çıktı. Murphy'nin muhtemel rolü, oyunseverler arasında büyük heyecan yaratırken, oyunun da doğrusal olmayan bir hikayeye sahip olacağı ve oyuncuların ailesinin kaçırılmasıyla başlayacak bir maceraya atılacağı belirtiliyor. Ubisoft'un resmi açıklamalarını beklerken, Far Cry 7'nin ne gibi sürprizlerle dolu olacağı merakla bekleniyor. Van Valiliği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen 'Yazılım Van Projesi' kapsamında, 40 öğrenciye yazılım eğitimleri veriliyor. Öğrenciler, yazılım geliştirme, kodlama, veri analizi, yapay zeka gibi konularda uzmanlaşarak sertifika alıyor. Proje sayesinde iş bulma imkanı elde eden öğrenciler, yazılım alanında önemli projeler geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, projede yer alan İnnovan Girişimcilik Merkezi, gençlere girişimcilik konusunda da destek sağlıyor. İngiltere'de 2009'dan sonra doğanların hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarı parlamentoda onaylandı. Bu yılın sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen yasa, dünyanın herhangi bir yerinde uygulamaya giren en sert sigara yasaklarından biri olacak. İngiltere'deki yasak, 15 yaşına giren çocukların hayatları boyunca sigara almasını engelleyecek ve mevcut yasalarla birlikte 18 yaşın üzerindeki kişilere tütün ürünleri satışını da kademeli olarak azaltacak. Sigara yasağı, diğer ülkelerde de uygulanmakta olup, sigara yasalarının etkili olduğu ve sigara kullanımının azaldığı gözlemlenmektedir. Çin, Pazar günü 1:2,5 milyon ölçekli Ay jeolojik haritası setini yayımladı. Bu harita, gelecekteki Ay araştırmaları ve keşifleri için temel veriler sağlayan dünyadaki ilk yüksek çözünürlüklü tamamlanmış Ay jeolojik haritasıdır. Tesla, son dönemlerde elektrikli otomobil pazarında rekabetçi fiyat sunan firmalar nedeniyle ciddi bir gerileme yaşıyor. Şirket, ABD için Model Y / X / S fiyatını 2 bin dolar düşürerek satışları artırmayı hedefliyor. Valve, Counter-Strike 2'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte hile kullanımının yaygın olduğu iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Bir hile geliştiricisi, oyunun en iyi oyuncular listesinde yer alan ilk yüz oyuncudan 95'inin hile kullanımıyla ilişkili olduğunu öne sürdü. Bu durum, oyun toplulukları arasında büyük bir tartışma başlattı ve Valve'ın nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Sony, LittleBigPlanet 3'ün sunucularını süresiz olarak kapatma kararı aldı. Oyunun sunucuları, teknik sorunlar nedeniyle çevrim dışı hale getirilmişti ve şimdi de tamamen kapatıldı. Bu durum, kullanıcıların hesaplarının da inaktif hale getirildiği anlamına geliyor. Oyunda bulunan Yaratıcılık Modu ile hazırlanan haritalar da artık erişilemez durumda. Pixel 9 serisi ile gelecek yapay zeka özellikleri, yeni bir sızıntıyla ortaya çıktı. Google'ın AI Core kodlarında bulunan detaylar, cihaz üzerinde çalışan yapay zeka uygulamalarının olduğunu gösteriyor. Yeni Pixel serisi, metin özetleme, görsel oluşturma ve sohbet özelliği gibi yapay zeka özelliklerini entegre sunacak. Ancak cihaz içi yapay zeka özelliklerinin bulut desteğiyle de çalışması muhtemel. Pixel 9 modellerinin cihaz içi yapay zeka özellikleriyle geleceği iddia ediliyor. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde inşa edilen Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etap inşaatı tamamlanma noktasına geldi. Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı TURKOVAC aşısını geliştirerek aşı üreten 9 ülkeden biri oldu. Merkez, aşının yanı sıra bazı genetik ürünlerin AR-GE ve üretim çalışmalarını da yürütecek. İlk etabın yıl sonuna kadar açılması hedefleniyor ve merkezin tamamlanmasıyla Türkiye'nin aşı üretiminde söz sahibi olması amaçlanıyor.
SıraMarkaPazar Payı1Sony (PlayStation)Yüzde 59.992Microsoft (Xbox)Yüzde 39.943NintendoYüzde 0.07
Üreticiler, atacağı adımlar ile bu tabloyu değiştirebilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi oyun konsolunu kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'de En Çok Satan Oyun Konsolu Üreticileri - Son Dakika
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Van Valiliği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen 'Yazılım Van Projesi' kapsamında, 40 öğrenciye yazılım eğitimleri veriliyor. Öğrenciler, yazılım geliştirme, kodlama, veri analizi, yapay zeka gibi konularda uzmanlaşarak sertifika alıyor. Proje sayesinde iş bulma imkanı elde eden öğrenciler, yazılım alanında önemli projeler geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, projede yer alan İnnovan Girişimcilik Merkezi, gençlere girişimcilik konusunda da destek sağlıyor.
İngiltere'de 2009'dan sonra doğanların hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarı parlamentoda onaylandı. Bu yılın sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen yasa, dünyanın herhangi bir yerinde uygulamaya giren en sert sigara yasaklarından biri olacak. İngiltere'deki yasak, 15 yaşına giren çocukların hayatları boyunca sigara almasını engelleyecek ve mevcut yasalarla birlikte 18 yaşın üzerindeki kişilere tütün ürünleri satışını da kademeli olarak azaltacak. Sigara yasağı, diğer ülkelerde de uygulanmakta olup, sigara yasalarının etkili olduğu ve sigara kullanımının azaldığı gözlemlenmektedir.
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Sağlık Bakanlığı öncülüğünde inşa edilen Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etap inşaatı tamamlanma noktasına geldi. Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı TURKOVAC aşısını geliştirerek aşı üreten 9 ülkeden biri oldu. Merkez, aşının yanı sıra bazı genetik ürünlerin AR-GE ve üretim çalışmalarını da yürütecek. İlk etabın yıl sonuna kadar açılması hedefleniyor ve merkezin tamamlanmasıyla Türkiye'nin aşı üretiminde söz sahibi olması amaçlanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?