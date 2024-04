Türkiye\'de En Çok Satan Oyun Konsolu Üreticileri

Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 7'nin geliştirilme aşamasında olduğu ve ünlü oyuncu Cillian Murphy'nin başrolde olabileceği sızıntılarla ortaya çıktı. Murphy'nin muhtemel rolü, oyunseverler arasında büyük heyecan yaratırken, oyunun da doğrusal olmayan bir hikayeye sahip olacağı ve oyuncuların ailesinin kaçırılmasıyla başlayacak bir maceraya atılacağı belirtiliyor. Ubisoft'un resmi açıklamalarını beklerken, Far Cry 7'nin ne gibi sürprizlerle dolu olacağı merakla bekleniyor.