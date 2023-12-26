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PlayStation 3, hala oyuncuların vazgeçemediği bir konsol - Son Dakika
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PlayStation 3, hala oyuncuların vazgeçemediği bir konsol

Insomniac Games'e yapılan son fidye yazılımı saldırısı sırasında sızdırılan bilgilere göre, Sony'nin emektar konsolu PlayStation 3, hala oyuncuların vazgeçemediği bir konsol zira kullanıcı sayısı ortaya çıktı. PlayStation 3, yaklaşık iki milyon aylık aktif kullanıcı ile güçlü kullanıcı tabanını korumaya devam ediyor.

PlayStation 3, hala oyuncuların vazgeçemediği bir konsol
26.12.2023 - 22:28,
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Insomniac Games'e yapılan son fidye yazılımı saldırısı sırasında sızdırılan bilgilere göre, Sony'nin emektar konsolu PlayStation 3, hala oyuncuların vazgeçemediği bir konsol zira kullanıcı sayısı ortaya çıktı.

PlayStation 3, aylık 2 milyon aktif kullanıcıya sahip

PlayStation 3, yaklaşık iki milyon aylık aktif kullanıcı ile güçlü kullanıcı tabanını korumaya devam ediyor. Bu verileri içeren rapor neredeyse bir yıllık olsa da, PS3'ün oyun meraklıları arasında devam eden popülaritesini bizlere çok net bir şekilde gösteriyor.

PlayStation 3, hala oyuncuların vazgeçemediği bir konsol

PlayStation Network'ün (PSN) aylık aktif kullanıcı sayısına odaklanan ve sızdırılan raporda, Şubat 2023 itibariyle PSN aylık aktif kullanıcılarının 107,5 milyon gibi etkileyici bir rakama ulaşmasının beklendiği belirtiliyor.

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Sony'nin oyun konsolları arasında PS4, piyasaya sürülmesinden bu yana yaygın olarak benimsenmesi sayesinde 71,5 milyon aylık aktif kullanıcı ile başı çekiyor.

Özellikle 2020'de çıkan PS5, Şubat 2023 itibariyle yaklaşık 37,1 milyon aylık aktif kullanıcı ile oyuncular arasında artan popülaritesini göstererek hızla arayı kapatıyor.

PlayStation 3, hala oyuncuların vazgeçemediği bir konsol

PS3'ü diğerlerinden ayıran şey, olağanüstü dayanıklılığı ve oyun topluluğundaki geçerliliğini sürdürmesi. Neredeyse yirmi yaşında olmasına rağmen PlayStation 3, Aralık 2022'den Şubat 2023'e kadar 2,3 milyon ile 1,9 milyon arasında dalgalanan aktif bir kullanıcı tabanına sahip.

Bu beklenmedik uzun ömürlülük, konsolun sevilen klasiklerinin tadını çıkarmaya devam eden sıkı hayranlar için bir sığınak haline gelen PS3'ün kalıcı cazibesini gösteriyor.

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PS3'ün geniş oyun kütüphanesine olan talebin hala yüksek olması, hayranların resmi geriye dönük uyumluluğun yokluğunda bir tür emülasyon desteği umudunu dile getirmelerine neden oluyor.

Siz de bir PlayStation 3 sahibi misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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Sony, Oyun, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji PlayStation 3, hala oyuncuların vazgeçemediği bir konsol - Son Dakika


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