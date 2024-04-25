PlayStation Store Mayıs Tasarrufları ile Oyunlar Daha Uygun Fiyatlarla Satışta - Son Dakika
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Teknoloji

PlayStation Store Mayıs Tasarrufları ile Oyunlar Daha Uygun Fiyatlarla Satışta

PlayStation Store Mayıs Tasarrufları ile Oyunlar Daha Uygun Fiyatlarla Satışta

Sony PlayStation konsolu sahipleri için düzenlenen Mayıs Tasarrufları kampanyasıyla birçok sevilen oyun indirimli fiyatlarla satın alınabilecek. Resident Evil Village, Prince of Persia The Lost Crown, Life is Strange: True Colors – Ultimate Edition gibi oyunlar büyük indirimlerle sunuluyor. Kampanya 9 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

25.04.2024 15:10
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Sony PlayStation konsolu sahiplerinin oyun satın almak için kullandığı PlayStation Store, bu kez Mayıs Tasarrufları ile karşımıza çıktı. Büyük heyecan yaratan bu son kampanya ile birlikte birçok sevilen oyun çok daha düşük fiyatlarla satın alınabilecek. İşte yeni indirimler sırasında en çok öne çıkan yapımlar…

Mayıs Tasarrufları arasında en fazla göze çarpanlar

İndirim kapsamında Resident Evil Village, 879 TL'den 351,60 TL'ye indi. Yani yüzde 60 oranında bir indirim söz konusu. Bununla birlikte gizlilik seven kişilerin mutlaka deneyimlemesi gereken Prince of Persia The Lost Crown ise, 919 TL yerine 551,40 TL oldu. Kampanyanın 9 Mayıs tarihine kadar süreceğini hatırlatalım.

PlayStation Store Mayıs Tasarrufları ile Oyunlar Daha Uygun Fiyatlarla Satışta

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Life is Strange: True Colors – Ultimate Edition fiyatı, tam yüzde 60'lık indirimin ardından 1.629 TL'den 651,60 TL'ye düştü. Diğer yandan korku-macera oyunu Dying Light Definitive Edition ise 749 TL yerine 149,80 TL'ye sizin olabilecek.

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PlayStation Store Mayıs Tasarrufları arasında dikkat çeken diğer oyunlar

FINAL FANTASY XVI – %50 indirim ile 999,50 TL

Resident Evil 4 Gold Edition – %20 indirim ile 999,20 TL

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Lüks Sürüm – %67 indirim ile 247,17 TL

Dead Island 2 – %50 indirim ile 874,50 TL

DARK SOULS III – Deluxe Edition – %50 indirim ile 1.314,50 TL

Stray – %34 indirim ile 494,34 TL

Assassin's Creed Valhalla – %80 indirim ile 94 TL

Mortal Kombat 11 – %85 indirim ile 52,35 TL

Call of Duty: WWII – Gold Edition – %67 indirim ile 83,82 TL

FAR CRY 6 Standard Edition – %75 indirim ile 407,25 TL

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mayıs Tasarrufları sırasında satın almayı düşündüğünüz bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Yorumlarınız bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji PlayStation Store Mayıs Tasarrufları ile Oyunlar Daha Uygun Fiyatlarla Satışta - Son Dakika

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