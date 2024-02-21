vivo V30 Pro Modelinin Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Son dönemlerde yoğun mesai harcayan vivo, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yakın zamanda V30 Pro modelini tanıtacak. Merakla beklenen bu akıllı telefon ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte vivo V30 Pro kamera özellikleri…
vivo V30 Pro kamera özellikleri (Beklenen)
Geçtiğimiz günlerde vivo V30 Pro modelinin 28 Şubat'ta piyasaya sürüleceği açıklandı. Bu bağlamda geri sayım başlamışken akıllı telefon ile ilgili merak giderek artıyor. Son olarak modelin kamera özellikleri sızdırıldı.
Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere vivo V30 Pro, arka tarafında üç kameraya sahip olacak. Bunlar sırasıyla ana kamera, portre kamera ve ultra geniş açılı kamera olacak. Ana kamera 50 Megapiksel Sony IMX920 olacakken, portre kamera Sony IMX816 sensöre sahip olacak. Üçüncü kamerayla ilgili bir bilgi ise mevcut değil.
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Ön tarafta ise 50 Megapiksel çözünürlüğünde AF destekli bir özçekim kamerası bizleri karşılayacak. Tüm kameralar ile ilgili mevcut bilgiler bunlarla sınırlı.
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göreyse vivo V30 Pro, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 8200 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca 6.78 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen AMOLED ekrana sahip olacak.
Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 üzerinde çalışacak model, 80W kablolu hızlı şarj ile beslenen 5,000 mAh'lik bataryadan güç çekecek. Son olarak cihazın 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla geleceği de sızan bilgiler arasında yer alıyor.
Beklenen vivo V30 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı;
Full HD+ (2,800 x 1,260 piksel) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 2,800 nit parlaklıkBatarya Kapasitesi5,000 mAhŞarj80W kablolu hızlı şarjIP DerecelendirmesiToz ve sıçramaya karşı IP54 direnci vivo V30 Pro modelinin fiyat/performans bakımından öne çıkması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › vivo V30 Pro Modelinin Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi. Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi. Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi. Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak. DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi. Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
ÖzellikDeğerAna Kamera50 Megapiksel – Sony IMX920Portre KamerasıSony IMX816 Üçüncü KameraUltra geniş açılı lensÖn Kamera50 Megapiksel Eye AFİşlemciMediaTek Dimensity 8200RAM12 GB – LPDDR5xDepolama512 GB – UFS 3.1İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı FuntouchOS 14Ekran6.78 inç – AMOLED
Full HD+ (2,800 x 1,260 piksel) çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
2,800 nit parlaklıkBatarya Kapasitesi5,000 mAhŞarj80W kablolu hızlı şarjIP DerecelendirmesiToz ve sıçramaya karşı IP54 direnci
vivo V30 Pro modelinin fiyat/performans bakımından öne çıkması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › vivo V30 Pro Modelinin Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
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