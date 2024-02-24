Gelen son bilgiler, Sony'nin yeni nesil sanal gerçeklik konsolu PlayStation VR2 için PC desteği getirebileceğini gösteriyor. Bu yıl geleceği konuşulan yenilik, daha önce sadece PlayStation 5 ile uyumlu olan konsol için birçok şeyi değiştirebilir.
İlk VR konsolunun gayriresmi olarak PC uygulamalarını çalıştırdığı bilinse de, yeni nesil VR2'ye gelebilecek böylesine bir yenilik oyuncular tarafından oldukça olumlu karşılanmış durumda. Bu güncellemeyle birlikte, beklenen ilgiyi görmediği konuşulan konsol ikinci baharını yaşayabilir. İşte tüm detaylar…
PlayStation VR2, PC uyumluluğuna kavuşabilir!
Eğer uyumluluk çalışmaları başarılı olursa, PC'nin sınırsız uygulama imkanlarından faydalanacak olan sanal gerçeklik konsolu, birçok kişiyi yeniden cezbedebilir. Konsola gelme potansiyeli olan birçok oyun için de, oyun geliştiricilerinin şimdiden kolları sıvadığı söyleniyor. Devasa Steam kütüphanesini de düşündüğümüzde, bu gelişmeyle birlikte oyun sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir.
Önceki dönemde PC uyumluluğu hakkında oldukça katı olan Sony yönetimi, sanal gerçeklik konsolları hedeflenen satış başarısına ulaşamayınca, pazarlama stratejisini değiştirmiş gibi görünüyor. PlayStation VR2'yi kırmak için yapılan çalışmalar ise şimdiye kadar sonuç vermedi.
PlayStation Portal kırıldı!
Ters mühendislik aracılığıyla cihazı PC ile uyumlu hale getirmeye çalışan bir hacker grubu, uzun uğraşlarına rağmen başarılı olamamıştı. Gelecek resmi bir uyumluluğun ise geliştiricileri ne kadar serbest bırakacağı henüz bilinmiyor. Ancak tüm bu gelişmelerin, günün sonunda oyunseverlerin yararına olmasını umuyoruz.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony'nin stratejisi doğru mu? Sanal gerçeklik konsolları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Sony'nin yeni nesil sanal gerçeklik konsolu PlayStation VR2, PC desteğiyle gelebilir - Son Dakika
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçının ardından yapılan hakem hatalarını eleştirdi. Baki, 2 net penaltı pozisyonunun verilmediğini belirterek TFF'nin aklını başına devşirmesini beklediklerini söyledi. Ayrıca Galatasaray'ın kendileri için verilen penaltı pozisyonuna da tepki gösteren Baki, Galatasaray'ı tebrik ederek kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmiş olduklarını ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi dakikalarca döverek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili, katıldığı canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Tunç, ''Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz'' ifadeleri yer aldı.
Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gedik, kendisinin ağzından çıkmış gibi ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Lob'in International tarafından düzenlenen ve Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından desteklenen 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını gündeme taşımak için İstanbul'da gerçekleşti.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların paylaşımında, ''Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar'' ifadeleri yer aldı.
Muş Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Feyat Asya, 31 Mart yerel seçimleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yeni dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği yeni projelerini kamuoyu ile paylaştı.
Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş ve penaltıdan Batshuayi attı.
Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş, inanılmaz bir frikik golü atarak takımını maça ortak etti. Yandaş'ın golü sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?