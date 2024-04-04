Japonya yönetimi, 2027 yılına kadar 2 nanometrelik çip üretebilmek adına resmi olarak startı verdi. Bu alanda özellikle kendine rakip gördüğü Güney Kore ve Tayvan'ı yakalamak isteyen ülkenin, bunun için milyarlarca doları şimdiden gözden çıkardığı konuşuluyor.
Bu hedef doğrultusunda Sony, Toyota, Softbank, Denso, Kioxia, MUFG Bank, NEC ve NTT gibi dev Japon şirketlerinin iş birliğiyle kurulan Rapidus firmasına, tam 3.89 milyar dolar değerinde dev bir yatırım daha yapılacak. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Japonya, yeni çip projesi ile gündemde
Ayrıca bu önemli yatırımın, gelecek için çok kritik olduğu belirtilen çoklu yongalı çip teknolojisinin geliştirilmesini de amaçladığı belirtiliyor. Şimdiye dek 6 milyar dolardan fazla bir devlet desteğinden faydalanmış olan Rapidus'un, proje tamamlanana kadar toplamda 33 milyar civarı bir hibe alacağı söylenmekte.
Şirket CEO'su Atsuyoshi Koike ise yaptığı açıklamada, 2025 yılında test üretimine geçip 2027 yılında seri üretime başlamayı planladıklarını kesin olarak ifade etti. Şirkete ayrıca IBM'in de destek verdiğini belirtelim.
Geçtiğimiz haftalarda ise Japonya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, ülkedeki çip üretim kalitesini en üst düzeye çıkarabilmek için gereken Ar-Ge çalışmalarına hız verileceğini söylemişti. Böylece ülkenin uzun vadede yapay zeka başta olmak üzere birçok farklı sektörde eski iddialı konumuna kavuşması bekleniyor.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Japonya bu projesi ile başarı elde edebilecek mi? Sizin yapay zekalı çipler ile ilgili görüşünüz nedir? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Fikirleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Japonya, 2 nanometrelik çip üretimi için büyük yatırım yapıyor - Son Dakika
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