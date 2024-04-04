Japonya, 2 nanometrelik çip üretimi için büyük yatırım yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Japonya, 2 nanometrelik çip üretimi için büyük yatırım yapıyor

Japonya, 2 nanometrelik çip üretimi için büyük yatırım yapıyor

Japonya yönetimi, 2027 yılına kadar 2 nanometrelik çip üretebilmek adına resmi olarak startı verdi. Ülke, Güney Kore ve Tayvan'ı yakalamak için milyarlarca dolarlık yatırım yapacak. Sony, Toyota, Softbank, Denso, Kioxia, MUFG Bank, NEC ve NTT gibi dev Japon şirketlerinin iş birliğiyle kurulan Rapidus firmasına 3.89 milyar dolarlık bir yatırım daha yapılacak. Ayrıca bu yatırım, çoklu yongalı çip teknolojisinin geliştirilmesini de amaçlıyor. Proje tamamlandığında Rapidus'un toplamda 33 milyar dolar hibe alması bekleniyor. Şirket CEO'su, 2025 yılında test üretimine geçip 2027 yılında seri üretime başlamayı planladıklarını ifade etti.

04.04.2024 09:08  Güncelleme: 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya yönetimi, 2027 yılına kadar 2 nanometrelik çip üretebilmek adına resmi olarak startı verdi. Bu alanda özellikle kendine rakip gördüğü Güney Kore ve Tayvan'ı yakalamak isteyen ülkenin, bunun için milyarlarca doları şimdiden gözden çıkardığı konuşuluyor.

Bu hedef doğrultusunda Sony, Toyota, Softbank, Denso, Kioxia, MUFG Bank, NEC ve NTT gibi dev Japon şirketlerinin iş birliğiyle kurulan Rapidus firmasına, tam 3.89 milyar dolar değerinde dev bir yatırım daha yapılacak. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Japonya, yeni çip projesi ile gündemde

Ayrıca bu önemli yatırımın, gelecek için çok kritik olduğu belirtilen çoklu yongalı çip teknolojisinin geliştirilmesini de amaçladığı belirtiliyor. Şimdiye dek 6 milyar dolardan fazla bir devlet desteğinden faydalanmış olan Rapidus'un, proje tamamlanana kadar toplamda 33 milyar civarı bir hibe alacağı söylenmekte.

Şirket CEO'su Atsuyoshi Koike ise yaptığı açıklamada, 2025 yılında test üretimine geçip 2027 yılında seri üretime başlamayı planladıklarını kesin olarak ifade etti. Şirkete ayrıca IBM'in de destek verdiğini belirtelim.

Japonya, 2 nanometrelik çip üretimi için büyük yatırım yapıyor

Geçtiğimiz haftalarda ise Japonya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, ülkedeki çip üretim kalitesini en üst düzeye çıkarabilmek için gereken Ar-Ge çalışmalarına hız verileceğini söylemişti. Böylece ülkenin uzun vadede yapay zeka başta olmak üzere birçok farklı sektörde eski iddialı konumuna kavuşması bekleniyor.

Japonya'nın uzaya gönderdiği roket patladı! Şimdi ne olacak?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Japonya bu projesi ile başarı elde edebilecek mi? Sizin yapay zekalı çipler ile ilgili görüşünüz nedir? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Fikirleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Güney Kore, Japonya, Tayvan, Japon, Sony, CEO, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Japonya, 2 nanometrelik çip üretimi için büyük yatırım yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mart Ayında En Çok Satılan Sıfır Otomobiller Açıklandı
    09:09 Mart Ayında En Çok Satılan Sıfır Otomobiller Açıklandı

    Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin Mart ayı verilerine göre, otomobil pazarında daralma yaşansa da büyük oranda satışların devam ettiği belirtildi. Şubat ayında rekor kırılmamış olsa da satışların yüksek olduğu bildirildi. Mart ayında en çok satılan sıfır otomobiller arasında Fiat Egea Sedan ve Renault Clio HB gibi modeller yer aldı.

  • Toyota, Dizel Motorlar Hakkında Açıklama Yaptı
    07:09 Toyota, Dizel Motorlar Hakkında Açıklama Yaptı

    Toyota, dizel motorların önümüzdeki yıllarda da kullanılmaya devam edeceğini belirtti. Şirket, kamyon ve SUV gibi ağır sınıf araçlar için dizel motorun hala güvenilir bir performans sunduğunu ifade etti. Ancak çevreyi kirletmemek adına emisyon oranının düşürülmesi gerektiğini kabul etti. Toyota, hidrojen ve sentetik yakıt gibi çözümlerle içten yanmalı motorlu araç üretimini sürdürmeyi hedefliyor.

  • Ukrayna Orusu, Rusya'ya karşı siber saldırılar düzenleyen bilgisayar korsanlarına takdir ödülü verdi
    07:02 Ukrayna Orusu, Rusya'ya karşı siber saldırılar düzenleyen bilgisayar korsanlarına takdir ödülü verdi

    Ukrayna Orusu, Rusya'ya karşı siber saldırılar düzenleyen bilgisayar korsanları ekibine takdir ödülü verdi. One Fist adlı bilgisayar korsanı grubu, Rus askeri şirketlerinden bilgi çalarak Rus birliklerinin hareketlerini izlemek için kameralara sızdı. Devletlerin sivil bilgisayar korsanlarını teşvik etmesi konusunda kaygılar gündeme getirildi. Bu olay, siber gönüllülerin çatışmalarda nasıl kullanılacağı konusundaki düşünceleri değiştirebilir.

  • OnePlus, AI Eraser adlı yeni yapay zeka özelliğini duyurdu
    01:09 OnePlus, AI Eraser adlı yeni yapay zeka özelliğini duyurdu

    OnePlus, telefon sektöründe geliştirdiği yapay zeka özelliği AI Eraser ile fotoğraf düzenleme konusunda önemli bir adım attı. OnePlus kullanıcıları, istenmeyen öğeleri kolayca kaldırabilecek ve fotoğrafları sorunsuz bir şekilde düzenleyebilecekler.

  • General Electric, yeni ismiyle uzay çağına göz kırptı
    01:09 General Electric, yeni ismiyle uzay çağına göz kırptı

    Dünyaca ünlü motor üreticisi General Electric, marka ismini değiştirerek uzay çağına göz kırptı. Yeni ismi GE Aerospace olan firma, gelecekteki projelerine dikkat çekiyor. General Electric'in yeni isim hamlesiyle uzay çağı için hazırlandığı ve büyük projelerin geleceği mesajı veriliyor.

  • Realme GT Neo 6 SE Tasarımı, Özellikleri ve Tanıtım Tarihi
    23:14 Realme GT Neo 6 SE Tasarımı, Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

    Realme GT Neo 6 SE modeli için geri sayım başladı. Cihazın fiyat performans unsurlarına sahip olacağı belirtilirken, batarya özellikleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Tasarımı, özellikleri ve tanıtım tarihi hakkında bilgiler veriliyor.

  • Tayvan'da meydana gelen deprem TSMC'nin üretimini durdurdu
    23:14 Tayvan'da meydana gelen deprem TSMC'nin üretimini durdurdu

    Tayvan'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonucunda TSMC'nin bazı fabrikalarında üretim durduruldu. Bu durum küresel yarı iletken pazarında tedarik problemlerine yol açabilir.

  • YouTube, videoların önemli bölümlerini gösteren bir özellik üzerinde çalışıyor
    23:14 YouTube, videoların önemli bölümlerini gösteren bir özellik üzerinde çalışıyor

    YouTube, izleyicilerin uzun içerikleri taramak zorunda kalmayacağı bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin sunacağı yenilik sayesinde videoların önemli bölümleri zaman çizelgesinde gösterilecek. "Önemli Anlar" adlı bu özellik ile her videodaki sadece önemli kısımlara atlayabileceksiniz.

  • Wuhan, otomobil sektörünü teknolojik inovasyonlarla yükseltmeyi hedefliyor
    23:14 Wuhan, otomobil sektörünü teknolojik inovasyonlarla yükseltmeyi hedefliyor

    Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kenti, enerji tasarrufu ve karbon azaltma teknolojileri konusunda araştırma yeteneğini geliştirerek otomobil sektörünü yükseltmeyi amaçlıyor.


08:34 Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı’nda olay görüntü MHP’li vekil hakime küfür etti Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı'nda olay görüntü! MHP'li vekil hakime küfür etti
08:10 “Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil“ demişti Cübbeli Ahmet’in sandığından CHP çıktı "Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil" demişti! Cübbeli Ahmet'in sandığından CHP çıktı
07:49 Tartışmalara sahne olan Gaziosmanpaşa’daki oy sayımı bugün devam edecek Tartışmalara sahne olan Gaziosmanpaşa'daki oy sayımı bugün devam edecek
00:11 İYİ Parti’de peş peşe istifalar Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak
20:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van’daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış
09:03 Taş Kağıt Makas dizisinde ehliyetsiz sürücüye gönderme Taş Kağıt Makas dizisinde ehliyetsiz sürücüye gönderme
08:33 Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 7 Bin 500 Yeni Öğrenci Alımı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 7 Bin 500 Yeni Öğrenci Alımı
08:19 Üç Kız Kardeş dizisi final yapıyor Üç Kız Kardeş dizisi final yapıyor
08:09 81 ilde yüzlerce firariye Çember Operasyonu 81 ilde yüzlerce firariye Çember Operasyonu
07:30 MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi
07:21 Başkentteki yangın 16’ncı saatin sonunda kontrol altına alındı Başkentteki yangın 16'ncı saatin sonunda kontrol altına alındı
00:30 Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı
23:57 Van’da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı Van'da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı
23:39 AK Partili Yazıcı’nın Van ikilemi Önce YSK’yı tebrik etti, sonra sildi AK Partili Yazıcı'nın Van ikilemi! Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 09:28:16. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya, 2 nanometrelik çip üretimi için büyük yatırım yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement