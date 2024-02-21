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Akıllı telefon sektörünün başarılı oyuncularından vivo'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı vivo V30 modeli için geri sayım başladı. Daha önce çeşitli sertifikasyon web sitelerinde görünen ve kilit teknik özellikleri belli olan akıllı telefon şimdi de lansman öncesi önemli bir eşiği aştı. İşte vivo V30 özellikleri, tanıtım tarihi ve çok daha fazlası!

vivo V30 kamera özellikleri ortaya çıktı – vivo V30 tanıtım tarihi

91Mobiles tarafından paylaşılan raporlar yaklaşan vivo V30 modelinin kamera özelliklerini gözler önüne seriyor. Buna göre akıllı telefon; 50 Megapiksel Sony IMX920 ana kamera ve 50 Megapiksel Sony IMX816 portre sensörüne ev sahipliği yapacak.

Bununla birlikte telefonda bir de ultra geniş açılı lens kullanılması söz konusu. İddialara göre bu sensörün çözünürlüğü ise 8 Megapiksel olacak. Öz çekimlerden ise benzer bir şekilde 50 Megapiksellik bir lens sorumlu olacak.

Fiyat/performans canavarı vivo V30 Pro'nun kamera özellikleri sızdı!

vivo V30 serisi 28 Şubat'ta kullanıcıların beğenisine sunulacak. Muhtemelen bundan birkaç ay sonra da globalde satışa çıkacak.

Bilindiği gibi akıllı telefon bir süredir çeşitli mağazaların camlarında sergileniyor. Söz konusu posterler cihazın tasarımına dair akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırırken, aynı zamanda V serisi için bir ilk olacak Zeiss imzasını da gözler önüne seriyor.

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada yukarıda da belirtildiği gibi Vivo V30'un Vivo S18'in yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Vivo S18 teknik özellikleri şöyle;