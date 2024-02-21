Akıllı telefon sektörünün başarılı oyuncularından vivo'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı vivo V30 modeli için geri sayım başladı. Daha önce çeşitli sertifikasyon web sitelerinde görünen ve kilit teknik özellikleri belli olan akıllı telefon şimdi de lansman öncesi önemli bir eşiği aştı. İşte vivo V30 özellikleri, tanıtım tarihi ve çok daha fazlası!
vivo V30 kamera özellikleri ortaya çıktı – vivo V30 tanıtım tarihi
91Mobiles tarafından paylaşılan raporlar yaklaşan vivo V30 modelinin kamera özelliklerini gözler önüne seriyor. Buna göre akıllı telefon; 50 Megapiksel Sony IMX920 ana kamera ve 50 Megapiksel Sony IMX816 portre sensörüne ev sahipliği yapacak.
Bununla birlikte telefonda bir de ultra geniş açılı lens kullanılması söz konusu. İddialara göre bu sensörün çözünürlüğü ise 8 Megapiksel olacak. Öz çekimlerden ise benzer bir şekilde 50 Megapiksellik bir lens sorumlu olacak.
Fiyat/performans canavarı vivo V30 Pro'nun kamera özellikleri sızdı!
vivo V30 serisi 28 Şubat'ta kullanıcıların beğenisine sunulacak. Muhtemelen bundan birkaç ay sonra da globalde satışa çıkacak.
Bilindiği gibi akıllı telefon bir süredir çeşitli mağazaların camlarında sergileniyor. Söz konusu posterler cihazın tasarımına dair akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırırken, aynı zamanda V serisi için bir ilk olacak Zeiss imzasını da gözler önüne seriyor.
Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada yukarıda da belirtildiği gibi Vivo V30'un Vivo S18'in yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Vivo S18 teknik özellikleri şöyle;
Son Dakika › Teknoloji › vivo V30 Modeli için Geri Sayım Başladı - Son Dakika Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi. Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi. Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi. Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak. DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi. Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Ekran6,78 inç OLED, 120Hz yenileme hızı, FHD+Selfie Kamera50 MPAna Kamera50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açıİşlemciSnapdragon 7 Gen 3RAM8 GB, 12 GB, 16 GB LPDDR4XDepolama256 GB, 512 GBBatarya5000 mAh, 80W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OriginOS 4Ağırlık185,8 gramKalınlık7,45 mmDiğer Özellikler4 yıl ücretsiz pil değişimi, Bluetooth 5.4/Bluetooth 5.3, ekran içi parmak izi tarayıcı, yüz tanıma
Son Dakika › Teknoloji › vivo V30 Modeli için Geri Sayım Başladı - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
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