Sony, PlayStation Bölümünde İşten Çıkarmalar Yapacak

Teknoloji

Sony, PlayStation bölümündeki yaklaşık %8'lik çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. Bu işten çıkarmalar, Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games ve Firesprite gibi çeşitli PlayStation stüdyolarını etkileyecek.

Sony 900 PlayStation çalışanını işten çıkarıyor

Sony'nin PlayStation stüdyolarından biri olan Londra Stüdyosu'nun kapanacağı da işten çıkarmaların bir parçası olarak duyuruldu. Bu stüdyo, PlayStation VR oyunlarının geliştiricisi olarak biliniyordu.

Ayrıca, PlayStation VR'ın Horizon Call of the Mountain oyununun arkasındaki İngiltere stüdyosu olan Firesprite'ı da etkileyecek işten çıkarmalar olacak. Geçen hafta Sony, PC için PSVR 2 desteği üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

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PlayStation Stüdyoları başkanı Hermen Hulst, ABD merkezli stüdyoların yanı sıra Hollanda merkezli Guerrilla stüdyosu gibi stüdyoların da etkileneceğini belirtti. Genel olarak, Amerika, Japonya ve EMEA ve APAC bölgelerindeki çalışanlar etkilenecek.

Jim Ryan, PlayStation çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, "Birkaç ay boyunca yapılan dikkatli değerlendirmeler ve birçok liderlik görüşmesinin ardından, değişikliklerin yapılması gerektiğinin açıkça gerektiği görülüyor. Şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliği ve topluluğumuza sunabileceğimiz en iyi deneyimlere odaklanarak ilerlememiz gerektiğine karar verdik" ifadelerini kullandı.

Sony'nin PS5 satış hedefini kaçırmasının ardından yaşanan bu işten çıkarmalar, şirketin hisse fiyatının 10 milyar dolar düşmesine neden oldu.

PlayStation oyun fiyatlarına dev zam!

Sony Başkanı Hiroki Totoki, bu ayın başlarında PlayStation oyunlarını PC'de yayınlama fırsatından bahsetmişti ve görünüşe göre Sony, PC ve mobil çabalarına daha fazla kaynak aktaracak. Hulst, "Sosyal ve çevrimiçi deneyimler sunmak – oyuncuların dünyalarımızı farklı yollarla keşfetmelerine izin vermek – ayrıca oyunları PC ve Mobil gibi ek cihazlara da çıkarmak, farklı bir yaklaşım ve farklı kaynaklar gerektirir" demişti.

Oyun endüstrisi son zamanlarda bir dizi işten çıkarma dalgasıyla karşı karşıya kaldı ve 2023'ün oyunları, bir işten çıkarma dalgasıyla gölgelendi. Microsoft, birkaç ay önce 1.900 Activision Blizzard ve Xbox çalışanını işten çıkardı, bunlar Microsoft Gaming bölümünün genelindeki çalışanların yaklaşık %8'iydi. Unity de bir ay önce çalışanlarının %25'ini, Discord ise çalışanlarının %17'sini işten çıkardı.

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