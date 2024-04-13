Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini her ay güncelliyor. Peki PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede en çok indirilen PlayStation oyunları hangileri oldu? Bu kapsamda dikkatleri üzerine çeken oyun Sony tarafından yayınlanan Helldivers 2 oldu. İşte Mart 2024'ü kapsayan en çok indirilen PlayStation oyunları listesi!
Helldivers 2 listeleri altüst etmeye devam ediyor
Şubat ayında çıkışını yapan Sony imzalı Helldivers 2 şu an için PC ve PS5 platformlarında oynanabiliyor ve oyunun son satış rakamlarına ve Steam'deki oyuncu sayısına baktığımızda geliştiricisi Arrowhead Game Studios'un yüzünü güldürdüğünü söyleyebiliriz.
Mart ayında paylaşılan bir rapor oyunun şimdiye dek 8 milyon kopya sattığını ve bu sayının her geçen gün arttığını gözler önüne seriyor. Tabii, bu durum Helldivers 2'nin mart dönemini kapsayan en çok indirilen PlayStation oyunları listesinin zirvesinde olduğu anlamına geliyor.
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PS5
PS4 PS VR2 Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listelerdeki hangi oyunları oynuyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Mart 2024'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı - Son Dakika Mastercard'ın hazırladığı Signal raporuna göre yapay zeka, hesaplama gücü ve veri teknolojisi ekonomi ve işletmelerin büyümesini belirleyen gelişmeler olacak. Yeni teknolojiler ise günlük hayatı daha sezgisel ve etkileşimli hale getirecek. Google One platformu, VPN desteğini sonlandıracağını duyurdu. Kullanıcılar arasında büyük tepki toplayan bu kararın yanı sıra, Google One'ın diğer özelliklerini de kaybedeceği öne sürülüyor. VPN hizmetinin yerini ise Pixel VPN alacak. Ancak bu özellik yalnızca Pixel telefon sahiplerine sunulacak. Google kullanıcıları, bu kararın ardından mağdur olmamış olsa da, Pixel VPN'in ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara açılabileceği iddia ediliyor. Şirket, elde edeceği bütçe fazlasını yeni yapay zeka projelerine yönlendirmeyi hedefliyor. Google One'a eklenecek yeni özellikler ise merakla bekleniyor. Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi. Apple, İngiltere merkezli 1.500'den fazla geliştiriciden haksız komisyon ücretleri talep ettiği iddialarıyla yüzleşecek. Dava liderliğini, rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış Sean Ennis yapıyor ve davanın ceza ücreti neredeyse 1 milyar doları buluyor. Bu dava, Apple'ın App Store üzerinden aldığı yüksek komisyon ücretleri nedeniyle dünya çapında eleştirilerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol, Türk mühendislerince üretilmiş yüksek teknolojiyle donatılmış sınır ve ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görevli Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında teknik istişarelerde bulunan ekip, kahraman Mehmetçiklerle bayramlaşarak desteklerini ifade etti. Leica'nın yeni akıllı telefonu Leitz Phone 3, diğer telefonlara göre fotoğraf konusunda oldukça üstün özelliklere sahip. Klasik Leica lenslerinin diyafram duraklarını taklit edebilme yeteneği, bokeh efekti ve karakteristik renk simulasyonu gibi özelliklerle fotoğrafçılar için önemli bir araç haline geliyor. Tasarımıyla da dikkat çeken telefon, Leica M serisi fotoğraf makinesini andırıyor. Yazılım tarafında da etkileyici özelliklere sahip olan Leitz Phone 3, kullanıcılara geniş olanaklar sunuyor. Ancak telefonun bazı dezavantajları da bulunuyor, örneğin sadece Japonya'da satılması ve yazılım desteği konusunda belirsizlikler olması. Ünlü rap sanatçısı Killa Hakan'ın telefonu ve kullanım alışkanlıkları hakkında bilgiler. Killa Hakan, Türkçe rap müziğinin kabul görmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederken, şu anda iPhone 13 Pro kullanıyor. Sosyal medya uygulamaları dışında telefonunu aktif bir şekilde kullanmayan sanatçı, sadece maillerini kontrol ediyor. IMDb puanlarına göre en iyi diziler listesinde Breaking Bad, Band of Brothers ve Chernobyl gibi yapımlar zirvede yer alıyor. The Wire, Avatar: The Last Airbender, The Sopranos, Game of Thrones, The World at War, Bluey ve Rick and Morty gibi diziler de ilk 10'da yer alıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor. Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, geleceğin meslekleri arasında yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı ve bilişim uzmanı yer alıyor. En fazla çalışan temininde güçlük çekilen meslekler ise makineci (dikiş), garson, ahşap mobilya imalat ustası, inşaat işçisi, akaryakıt satış danışmanı ve çelik kaynakçısı olarak belirlendi. Western Digital, geçtiğimiz günlerde tanıttığı 4 TB kapasiteli SD kart ile dikkatleri üzerine çekti. Ürünün dünyada bir ilk olduğu belirtilirken, içerik üreticiler için büyük bir fayda sağlayacağı söyleniyor. SD kartın 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni SD kart, en yüksek SDUC standardıyla tam entegre bir şekilde çalışacak ve 8K video kaydı alma özelliğine sahip olacak. Western Digital'ın bu yeni ürünü, bellek sektöründe önemli bir değişikliğe yol açabilir. Sony, yeni alt markası ULT Power Sound markası altında satacağı kablosuz hoparlörlerini resmi olarak duyurdu. Toplamda 3 farklı hoparlörün piyasaya sürüleceği söylenirken, ürünlerin büyük oranda bass odaklı olacağı belirtiliyor. Yeni markanın Extra Bass ve XE serilerinin bir devamı olduğu düşünülüyor. Özel bir ULT butonu ile birlikte gelecek olan cihazlar ULT1 modunda daha sessiz ve derin bir bass sunarken, ULT2 modunda ise güçlü bir bass kapasitesi sağlıyor. Sony'nin yeni hoparlörleri arasında kule tipi ULT Tower 10, ULT Field 7 ve ULT Field 1 modelleri bulunuyor.
ABD/KanadaAvrupaHELLDIVERS 2HELLDIVERS 2MLB The Show 24EA SPORTS FC 24Dragon's Dogma 2Dragon's Dogma 2WWE 2K24Tom Clancy's Rainbow Six SiegeMadden NFL 24Rise of the RoninSTAR WARS Battlefront Classic CollectionWWE 2K24Tom Clancy's Rainbow Six SiegeGrand Theft Auto VEA SPORTS FC 24STAR WARS Battlefront Classic CollectionRise of the RoninFINAL FANTASY VII REBIRTHNBA 2K24Call of Duty: Modern Warfare IIIFINAL FANTASY VII REBIRTHIt Takes TwoCall of Duty: Modern Warfare IIIThe Outlast TrialsGrand Theft Auto VNBA 2K24The Outlast TrialsAssassin's Creed MirageSOUTH PARK: SNOW DAY!Planet ZooBaldur's Gate 3Gran Turismo 7Marvel's Spider-Man 2UFC 5Mortal Kombat 1Hogwarts LegacySTAR WARS Jedi: SurvivorSTAR WARS Jedi: SurvivorUFC 5SOUTH PARK: SNOW DAY!
ABD/KanadaAvrupaMinecraftEA SPORTS FC 24Red Dead Redemption 2MinecraftBatman: Arkham KnightRed Dead Redemption 2MLB The Show 24Need for Speed HeatNeed for Speed HeatThe ForestMadden NFL 24Batman: Arkham KnightEA SPORTS FC 24STAR WARS Battlefront IINBA 2K24Need for Speed RivalsCall of Duty: Modern Warfare IIIGrand Theft Auto VThe ForestA Way OutGrand Theft Auto VUnravel TwoWWE 2K24Need for SpeedSTAR WARS Battlefront IISniper Elite V2 RemasteredNeed for Speed RivalsTitanfall 2Tom Clancy's Rainbow Six SiegeNeed for Speed PaybackSTAR WARS Battlefront Classic CollectionS.T.A.L.K.E.R.: Call of PrypiatCall of Duty: Black Ops IIIKingdom Come: DeliveranceMortal Kombat XAssassin's Creed OdysseyTitanfall 2TEKKEN 7Need for Speed PaybackTom Clancy's Rainbow Six Siege
ABD/KanadaAvrupacyubeVRcyubeVRBeat SaberBeat SaberPavlovPavlovAmong US VRArizona Sunshine 2Creed: Rise to Glory – Championship EditionAmong US VRJob SimulatorHorizon Call of the MountainArizona Sunshine 2Creed: Rise to Glory – Championship EditionHorizon Call of the MountainJob SimulatorThe Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: RetributionKayak VR: MirageLegendary TalesCrossfire: Sierra Squad
PS4
PS VR2
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listelerdeki hangi oyunları oynuyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Mart 2024'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı - Son Dakika
Mastercard'ın hazırladığı Signal raporuna göre yapay zeka, hesaplama gücü ve veri teknolojisi ekonomi ve işletmelerin büyümesini belirleyen gelişmeler olacak. Yeni teknolojiler ise günlük hayatı daha sezgisel ve etkileşimli hale getirecek.
Google One platformu, VPN desteğini sonlandıracağını duyurdu. Kullanıcılar arasında büyük tepki toplayan bu kararın yanı sıra, Google One'ın diğer özelliklerini de kaybedeceği öne sürülüyor. VPN hizmetinin yerini ise Pixel VPN alacak. Ancak bu özellik yalnızca Pixel telefon sahiplerine sunulacak. Google kullanıcıları, bu kararın ardından mağdur olmamış olsa da, Pixel VPN'in ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara açılabileceği iddia ediliyor. Şirket, elde edeceği bütçe fazlasını yeni yapay zeka projelerine yönlendirmeyi hedefliyor. Google One'a eklenecek yeni özellikler ise merakla bekleniyor.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi.
Apple, İngiltere merkezli 1.500'den fazla geliştiriciden haksız komisyon ücretleri talep ettiği iddialarıyla yüzleşecek. Dava liderliğini, rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış Sean Ennis yapıyor ve davanın ceza ücreti neredeyse 1 milyar doları buluyor. Bu dava, Apple'ın App Store üzerinden aldığı yüksek komisyon ücretleri nedeniyle dünya çapında eleştirilerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol, Türk mühendislerince üretilmiş yüksek teknolojiyle donatılmış sınır ve ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görevli Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında teknik istişarelerde bulunan ekip, kahraman Mehmetçiklerle bayramlaşarak desteklerini ifade etti.
Leica'nın yeni akıllı telefonu Leitz Phone 3, diğer telefonlara göre fotoğraf konusunda oldukça üstün özelliklere sahip. Klasik Leica lenslerinin diyafram duraklarını taklit edebilme yeteneği, bokeh efekti ve karakteristik renk simulasyonu gibi özelliklerle fotoğrafçılar için önemli bir araç haline geliyor. Tasarımıyla da dikkat çeken telefon, Leica M serisi fotoğraf makinesini andırıyor. Yazılım tarafında da etkileyici özelliklere sahip olan Leitz Phone 3, kullanıcılara geniş olanaklar sunuyor. Ancak telefonun bazı dezavantajları da bulunuyor, örneğin sadece Japonya'da satılması ve yazılım desteği konusunda belirsizlikler olması.
Ünlü rap sanatçısı Killa Hakan'ın telefonu ve kullanım alışkanlıkları hakkında bilgiler. Killa Hakan, Türkçe rap müziğinin kabul görmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederken, şu anda iPhone 13 Pro kullanıyor. Sosyal medya uygulamaları dışında telefonunu aktif bir şekilde kullanmayan sanatçı, sadece maillerini kontrol ediyor.
IMDb puanlarına göre en iyi diziler listesinde Breaking Bad, Band of Brothers ve Chernobyl gibi yapımlar zirvede yer alıyor. The Wire, Avatar: The Last Airbender, The Sopranos, Game of Thrones, The World at War, Bluey ve Rick and Morty gibi diziler de ilk 10'da yer alıyor.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor.
Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, geleceğin meslekleri arasında yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı ve bilişim uzmanı yer alıyor. En fazla çalışan temininde güçlük çekilen meslekler ise makineci (dikiş), garson, ahşap mobilya imalat ustası, inşaat işçisi, akaryakıt satış danışmanı ve çelik kaynakçısı olarak belirlendi.
Western Digital, geçtiğimiz günlerde tanıttığı 4 TB kapasiteli SD kart ile dikkatleri üzerine çekti. Ürünün dünyada bir ilk olduğu belirtilirken, içerik üreticiler için büyük bir fayda sağlayacağı söyleniyor. SD kartın 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni SD kart, en yüksek SDUC standardıyla tam entegre bir şekilde çalışacak ve 8K video kaydı alma özelliğine sahip olacak. Western Digital'ın bu yeni ürünü, bellek sektöründe önemli bir değişikliğe yol açabilir.
Sony, yeni alt markası ULT Power Sound markası altında satacağı kablosuz hoparlörlerini resmi olarak duyurdu. Toplamda 3 farklı hoparlörün piyasaya sürüleceği söylenirken, ürünlerin büyük oranda bass odaklı olacağı belirtiliyor. Yeni markanın Extra Bass ve XE serilerinin bir devamı olduğu düşünülüyor. Özel bir ULT butonu ile birlikte gelecek olan cihazlar ULT1 modunda daha sessiz ve derin bir bass sunarken, ULT2 modunda ise güçlü bir bass kapasitesi sağlıyor. Sony'nin yeni hoparlörleri arasında kule tipi ULT Tower 10, ULT Field 7 ve ULT Field 1 modelleri bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?