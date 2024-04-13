Mart 2024\'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı

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Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini her ay güncelliyor. Peki PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede en çok indirilen PlayStation oyunları hangileri oldu? Bu kapsamda dikkatleri üzerine çeken oyun Sony tarafından yayınlanan Helldivers 2 oldu. İşte Mart 2024'ü kapsayan en çok indirilen PlayStation oyunları listesi!

Helldivers 2 listeleri altüst etmeye devam ediyor

Şubat ayında çıkışını yapan Sony imzalı Helldivers 2 şu an için PC ve PS5 platformlarında oynanabiliyor ve oyunun son satış rakamlarına ve Steam'deki oyuncu sayısına baktığımızda geliştiricisi Arrowhead Game Studios'un yüzünü güldürdüğünü söyleyebiliriz.

Mart ayında paylaşılan bir rapor oyunun şimdiye dek 8 milyon kopya sattığını ve bu sayının her geçen gün arttığını gözler önüne seriyor. Tabii, bu durum Helldivers 2'nin mart dönemini kapsayan en çok indirilen PlayStation oyunları listesinin zirvesinde olduğu anlamına geliyor.

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