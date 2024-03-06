vivo T3 5G Özellikleri ve Lansman Tarihi Ortaya Çıktı

Şimdiye kadar sızıntılarla karşımıza çıkan vivo T3 5G, bugün sertifikasyon sitelerinde görüntülendi. Bu sayede özelliklerini de ortaya döken vivo T3, görünüşe göre çok yakında raflarda yerini alacak. İşte vivo'nun yeni orta segment modeli T3 5G'nin özellikleri ve lansman tarihi.
vivo T3 bu ayın sonunda tanıtılacak!
Hakkındaki son bilgileri yaklaşık bir ay önce duyuran vivo T3, lansmana doğru ilerliyor. Bugün sertifikasyon sitelerinde de görülen cihaz, yeni detayları ile ortaya çıktı. Önceki sızıntılara göre gücünü Qualcomm 778G tarafından alacak olan vivo T3'ün işlemcisinin MediaTek imzalı olacağı bilgisi bugün ortaya atıldı. Yeni gelen bilgiler cihazın işlemci tarafıında MediaTek Dimensity 7200'ü, işletim sistemi tarafında ise Android 14'ü kullanılacağını dile getirdi.
Ön tarafında 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panel taşıyacak olan vivo T3, arka tarafta ana kamera olarak Sony IMX882 sensörü kullanıyor. Sertifikasyon sitelerinde görüldüğü üzere Bluetooth 5.3 desteğine sahip olan T3, işlemcisi nedeniyle 5G desteğini de beraberinde getirecek. Şimdilik cihaz hakkında yeni bilgiler olmasa da, önceki sızıntılar arka tarafta üç kamera olacağına işaret ediyor. IMX882 haricindeki diğer kameraların 8 + 2 Megapiksel olduğu düşünülüyor.
vivo'nun yeni katlanabilir telefonunun tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı!
Şimdilik cihazın ortaya çıkan özellikleri bu kadar. Mart ayının sonuna kadar tanıtılması beklenilen vivo T3 5G'nin uygun fiyatlarla satılması bekleniyor. Siz vivo T3'ü nasıl buldunuz? Serinin bir önceki modeli T2'ye göre artıları eksileri neler? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
vivo T2 özellikleri!
3 adet Cortex-A76 (orta performanslı) 4 adet Cortex-A55 (düşük güç tüketimli)Ekran6.38 inç Full HD+ AMOLED ekran, 6000000: 1 kontrast oranı, 1300 nit parlaklık, 90 Hz ekran yenileme, 360 Hz dokunmatik örnekleme hızıArka kamera64 Megapiksel + OIS 2 Megapiksel derinlik sensörüÖn kamera16 MegapikselRAM6GBDepolama128GB Batarya4.500 mAh, 44 W hızlı şarj desteği Son Dakika › Teknoloji › vivo T3 5G Özellikleri ve Lansman Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın final etabında inşa edilen çok katlı bina maketleri sarsma masasında test edildi. Yarışmada DASK Genel Müdürü Selva Eren, Kahramanmaraş depremlerinin etkilerini açıkladı. Yarışmanın önemi ve depreme hazırlık gerekliliği vurgulandı. Teknopark Ankara'da gerçekleştirilen e-İhracat Zirvesi'ne başkentten firmaların yanı sıra genç girişimciler ve öğrenciler katıldı. Zirvede, e-ihracatın önemi ve sunduğu fırsatlar ele alındı. İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, e-ihracatın Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök ise Ankara'nın potansiyelini ve dar boğazlarını artıracak faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Microsoft, iş ve ticari müşterilere yönelik tasarlanmış olan Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Surface Pro 10, tüketici modelleri için büyük bir tasarım değişikliği olan OLED ekrana geçiş yapacak. Surface Laptop 6 ise daha ince ekran çerçeveleri, yuvarlatılmış köşeler ve modern bir görünüm sunacak. Her iki cihaz da Intel ve ARM işlemcili seçeneklerle piyasaya sürülecek ve Windows 11'in yeni AI destekli özelliklerini barındıracak. Günümüzde, işletmeler uluslararası pazarlara açılmayı düşündüklerinde, Amerika gibi büyük ve dinamik bir pazarın cazibesi oldukça yüksektir. Ancak, Amerika'da şirket kurmak karmaşık bir süreç olabilir. Neyse ki, Mükellef, girişimcilere bu süreci kolaylaştırma ve işlerini uluslararası düzeyde genişletme fırsatı sunuyor. Amerika'da iş yapmayı planlarken, iş planınızı oluşturmak, işletme modelinizi belirlemek, işletme adını ve faaliyet göstereceği yeri belirlemek, vergi kimlik numarası almak, ayrı bir banka hesabı açmak gibi adımları takip etmek gerekmektedir. Mükellef gibi platformlar, işletmelerin bu adımları kolayca takip etmelerine ve Amerika'da şirket kurma sürecini basitleştirmelerine yardımcı olur. Dune serisiyle büyük ses getiren eğlence dünyası, şimdi de oyun endüstrisini sallamaya hazırlanıyor. Funcom tarafından geliştirilen Dune evreninde geçecek yeni hayatta kalma MMO yapımı için fragman paylaşıldı. Oyunun çıkış tarihi henüz belirsiz olsa da beta kayıtları açılmış durumda. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için sunulacak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Yapay Zeka ve Veri Bilimi alanında lisans bölümü açabilecek 5 üniversite arasına girdi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, yapılan çalıştayda bu kararın üniversite ve Niğde için gurur verici olduğunu belirtti ve en yakın zamanda öğrenci alımı yapacaklarını açıkladı. Ankara Kalkınma Ajansı, 2022 Yılı SEDEP Programı kapsamında elektrikli araçların bakımına yönelik simülatörlü eğitimlerin sona erdiğini duyurdu. Proje kapsamında, Otomotiv Mühendisliği Derneği (OTOMDER) tarafından yürütülen ve OSTİM Teknik Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen eğitimlerle elektrikli araç bakımı konusunda uzmanlaşmış bireyler yetiştirilerek sektördeki nitelikli iş gücünün artırılması hedeflendi. Eğitimlere mühendisler, teknisyenler, öğrenciler ve elektrikli araç bakımı konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler katıldı. İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çift, tatlı su yengeçlerinin kabuğundan ürettikleri radyasyon kalkanı ile astronotları, nükleer santral çalışanlarını ve hastanede zararlı ışınlara maruz kalan personeli radyasyona karşı koruyabilecek bir malzeme geliştirdi. Elastik yapılı ve hafif olan bu kalkan, uzay kıyafetlerinde, uyduların ekipmanlarında, nükleer santral çalışanlarının kıyafetlerinde ve hastanelerde kullanılan radyasyon cihazlarına karşı koruyucu kıyafetlerde kullanılabilecek. Patent başvurusu yapılan bu malzeme, kurşundan 6,5 kat daha hafif olması ve düşük maliyetiyle uzaya gönderilebilir bir seçenek sunuyor. Türkiye'nin oyun sektörü, dünya devleriyle yarışırken dijital dönüşümde rol aldı ve istihdamı artırarak birçok gencin sahaya çıkmasını sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen çalışmalar ve Oyun ve Uygulama Akademisi gibi projelerle gençlere kapılar açıldı. Akademiye yapılan başvuruların artmasıyla birlikte yeni oyun geliştiricilerin yetişmesi hedefleniyor. Ayrıca, bilişim meslekleri için ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması da planlanıyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 'ARSLAN İHA' projesiyle Türkiye'nin tek teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST 2024'e katılacak. Prof. Dr. Harun Mindivan, teknolojik üretimler yapmanın ve ihracatı ithalatın üzerine çıkarmak için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, BŞEÜ öğrencilerinin kendi üretimleri olan yüksek performanslı İHA tasarımı ve özgün yazılımlarıyla TEKNOFEST 2024'te üniversitelerini en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini belirtti. Bu etkinliğin, üniversitenin ve genç mühendislerin potansiyelini sergilemek adına büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Elon Musk, Twitter'ın eski yöneticileri tarafından dava edildi. Davacılar, Musk'ın kendilerini işten çıkartırken hakettikleri ödemeleri yapmadığını iddia ediyor. Davanın sonucu merakla bekleniyor.
İşlemciQualcomm Snapdragon 695Çekirdekler1 adet Cortex-A78 (yüksek performanslı)
3 adet Cortex-A76 (orta performanslı)
4 adet Cortex-A55 (düşük güç tüketimli)Ekran6.38 inç Full HD+ AMOLED ekran,
6000000: 1 kontrast oranı, 1300 nit parlaklık,
90 Hz ekran yenileme, 360 Hz dokunmatik örnekleme hızıArka kamera64 Megapiksel + OIS
2 Megapiksel derinlik sensörüÖn kamera16 MegapikselRAM6GBDepolama128GB Batarya4.500 mAh, 44 W hızlı şarj desteği
Son Dakika › Teknoloji › vivo T3 5G Özellikleri ve Lansman Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın final etabında inşa edilen çok katlı bina maketleri sarsma masasında test edildi. Yarışmada DASK Genel Müdürü Selva Eren, Kahramanmaraş depremlerinin etkilerini açıkladı. Yarışmanın önemi ve depreme hazırlık gerekliliği vurgulandı.
Teknopark Ankara'da gerçekleştirilen e-İhracat Zirvesi'ne başkentten firmaların yanı sıra genç girişimciler ve öğrenciler katıldı. Zirvede, e-ihracatın önemi ve sunduğu fırsatlar ele alındı. İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, e-ihracatın Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök ise Ankara'nın potansiyelini ve dar boğazlarını artıracak faaliyetler yürüttüklerini söyledi.
Microsoft, iş ve ticari müşterilere yönelik tasarlanmış olan Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Surface Pro 10, tüketici modelleri için büyük bir tasarım değişikliği olan OLED ekrana geçiş yapacak. Surface Laptop 6 ise daha ince ekran çerçeveleri, yuvarlatılmış köşeler ve modern bir görünüm sunacak. Her iki cihaz da Intel ve ARM işlemcili seçeneklerle piyasaya sürülecek ve Windows 11'in yeni AI destekli özelliklerini barındıracak.
Günümüzde, işletmeler uluslararası pazarlara açılmayı düşündüklerinde, Amerika gibi büyük ve dinamik bir pazarın cazibesi oldukça yüksektir. Ancak, Amerika'da şirket kurmak karmaşık bir süreç olabilir. Neyse ki, Mükellef, girişimcilere bu süreci kolaylaştırma ve işlerini uluslararası düzeyde genişletme fırsatı sunuyor. Amerika'da iş yapmayı planlarken, iş planınızı oluşturmak, işletme modelinizi belirlemek, işletme adını ve faaliyet göstereceği yeri belirlemek, vergi kimlik numarası almak, ayrı bir banka hesabı açmak gibi adımları takip etmek gerekmektedir. Mükellef gibi platformlar, işletmelerin bu adımları kolayca takip etmelerine ve Amerika'da şirket kurma sürecini basitleştirmelerine yardımcı olur.
Dune serisiyle büyük ses getiren eğlence dünyası, şimdi de oyun endüstrisini sallamaya hazırlanıyor. Funcom tarafından geliştirilen Dune evreninde geçecek yeni hayatta kalma MMO yapımı için fragman paylaşıldı. Oyunun çıkış tarihi henüz belirsiz olsa da beta kayıtları açılmış durumda. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için sunulacak.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Yapay Zeka ve Veri Bilimi alanında lisans bölümü açabilecek 5 üniversite arasına girdi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, yapılan çalıştayda bu kararın üniversite ve Niğde için gurur verici olduğunu belirtti ve en yakın zamanda öğrenci alımı yapacaklarını açıkladı.
Ankara Kalkınma Ajansı, 2022 Yılı SEDEP Programı kapsamında elektrikli araçların bakımına yönelik simülatörlü eğitimlerin sona erdiğini duyurdu. Proje kapsamında, Otomotiv Mühendisliği Derneği (OTOMDER) tarafından yürütülen ve OSTİM Teknik Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen eğitimlerle elektrikli araç bakımı konusunda uzmanlaşmış bireyler yetiştirilerek sektördeki nitelikli iş gücünün artırılması hedeflendi. Eğitimlere mühendisler, teknisyenler, öğrenciler ve elektrikli araç bakımı konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler katıldı.
İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çift, tatlı su yengeçlerinin kabuğundan ürettikleri radyasyon kalkanı ile astronotları, nükleer santral çalışanlarını ve hastanede zararlı ışınlara maruz kalan personeli radyasyona karşı koruyabilecek bir malzeme geliştirdi. Elastik yapılı ve hafif olan bu kalkan, uzay kıyafetlerinde, uyduların ekipmanlarında, nükleer santral çalışanlarının kıyafetlerinde ve hastanelerde kullanılan radyasyon cihazlarına karşı koruyucu kıyafetlerde kullanılabilecek. Patent başvurusu yapılan bu malzeme, kurşundan 6,5 kat daha hafif olması ve düşük maliyetiyle uzaya gönderilebilir bir seçenek sunuyor.
Türkiye'nin oyun sektörü, dünya devleriyle yarışırken dijital dönüşümde rol aldı ve istihdamı artırarak birçok gencin sahaya çıkmasını sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen çalışmalar ve Oyun ve Uygulama Akademisi gibi projelerle gençlere kapılar açıldı. Akademiye yapılan başvuruların artmasıyla birlikte yeni oyun geliştiricilerin yetişmesi hedefleniyor. Ayrıca, bilişim meslekleri için ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması da planlanıyor.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 'ARSLAN İHA' projesiyle Türkiye'nin tek teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST 2024'e katılacak. Prof. Dr. Harun Mindivan, teknolojik üretimler yapmanın ve ihracatı ithalatın üzerine çıkarmak için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, BŞEÜ öğrencilerinin kendi üretimleri olan yüksek performanslı İHA tasarımı ve özgün yazılımlarıyla TEKNOFEST 2024'te üniversitelerini en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini belirtti. Bu etkinliğin, üniversitenin ve genç mühendislerin potansiyelini sergilemek adına büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.
Elon Musk, Twitter'ın eski yöneticileri tarafından dava edildi. Davacılar, Musk'ın kendilerini işten çıkartırken hakettikleri ödemeleri yapmadığını iddia ediyor. Davanın sonucu merakla bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?