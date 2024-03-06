vivo T3 5G Özellikleri ve Lansman Tarihi Ortaya Çıktı

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Şimdiye kadar sızıntılarla karşımıza çıkan vivo T3 5G, bugün sertifikasyon sitelerinde görüntülendi. Bu sayede özelliklerini de ortaya döken vivo T3, görünüşe göre çok yakında raflarda yerini alacak. İşte vivo'nun yeni orta segment modeli T3 5G'nin özellikleri ve lansman tarihi.

vivo T3 bu ayın sonunda tanıtılacak!

Hakkındaki son bilgileri yaklaşık bir ay önce duyuran vivo T3, lansmana doğru ilerliyor. Bugün sertifikasyon sitelerinde de görülen cihaz, yeni detayları ile ortaya çıktı. Önceki sızıntılara göre gücünü Qualcomm 778G tarafından alacak olan vivo T3'ün işlemcisinin MediaTek imzalı olacağı bilgisi bugün ortaya atıldı. Yeni gelen bilgiler cihazın işlemci tarafıında MediaTek Dimensity 7200'ü, işletim sistemi tarafında ise Android 14'ü kullanılacağını dile getirdi.

Ön tarafında 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panel taşıyacak olan vivo T3, arka tarafta ana kamera olarak Sony IMX882 sensörü kullanıyor. Sertifikasyon sitelerinde görüldüğü üzere Bluetooth 5.3 desteğine sahip olan T3, işlemcisi nedeniyle 5G desteğini de beraberinde getirecek. Şimdilik cihaz hakkında yeni bilgiler olmasa da, önceki sızıntılar arka tarafta üç kamera olacağına işaret ediyor. IMX882 haricindeki diğer kameraların 8 + 2 Megapiksel olduğu düşünülüyor.

vivo'nun yeni katlanabilir telefonunun tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı!

Şimdilik cihazın ortaya çıkan özellikleri bu kadar. Mart ayının sonuna kadar tanıtılması beklenilen vivo T3 5G'nin uygun fiyatlarla satılması bekleniyor. Siz vivo T3'ü nasıl buldunuz? Serinin bir önceki modeli T2'ye göre artıları eksileri neler? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

vivo T2 özellikleri!