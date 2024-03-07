Helldivers 2 Geliştiricisi Arrowhead Game Studios, Sony Tarafından Satın Alınacak mı?

Teknoloji

Geçtiğimiz ayın en popüler yapımı olan Helldivers 2 oyununun geliştiricisi Arrowhead Game Studios'un, Sony tarafından satın alınacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Bunun duyulmasının ardından büyük bir panik yaşayan fanlar, oyunda herhangi bir değişikliğe gidip gidilmeyeceği konusunda garanti talep etmişti. Son günlerde ise satın alma iddiaları hakkında büyük bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar…

Helldivers 2 geliştiricisi satılacak mı?

Arrowhead Game Studios CEO'su Johan Pilestedt konuyla ilgili yaptığı paylaşımda bu iddiaları ilk kez duyduğunu söylerken, oldukça gülünç bulduğunu da ima etti. Sony'nin son dönemde Firewalk Studios, Bungie ve Firesprite gibi güçlü oyun stüdyolarını bünyesine katmasıyla birlikte gündeme gelen bu söylemler, Pilestedt'in olaya nokta koyan açıklamasıyla birlikte oldukça azalmış gibi görünüyor.

Şu an için herhangi bir satışın planlarında olmadığını belirten Pilestedt, kendi kaliteli içeriklerini üretebilmek için özgür kalmak istediklerini söyledi. Bu açıklama Helldivers 2 fanlarını oldukça rahatlatsa da, stüdyonun olası bir ekonomik krize ne kadar güçlü bir cevap verebileceğinden büyük kuşku duyuluyor.

Ayrıca geçen hafta Sony'nin birçok farklı oyun stüdyosunda toplu işten çıkarmalar yapması da, şirketin yeni bir stüdyo satın alma ihtimalini oldukça düşürmüştü. PlayStation satışları da istediği gibi gitmeyen firmanın, oyun departmanında küçültmeye gittiği biliniyor. Tüm bu gelişmelerin, oyun severlerin yararına olmasını umuyoruz.

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