Sony, akıllı telefon pazarındaki eski günlerine geri dönmek için çalışmalarının sürdürüyor. Japon şirket bu kapsamda çok yakında Sony Xperia 1 VI modelini piyasaya sürecek. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla ayrıntı ortaya çıkmadı, ancak genel görüş kameralarıyla dikkatleri üzerine çekeceği yönünde. Cihaz ile ilgili son olarak tanıtım öncesi önemli detaylar ortaya çıktı. İşte Sony Xperia 1 VI tasarımı ve özellikleri!
Sony Xperia 1 VI tasarımı ve özellikleri
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Zackbuks'a göre yaklaşan Sony Xperia 1 VI modeli 19.5: 9 en boy oranına sahip olacak. Bu, markanın uzun süredir tercih ettiği 21: 9 oranından vazgeçmeye hazırlandığı anlamına geliyor. Bununla birlikte modelin 2K ekran çözünürlüğüne sahip olması bekleniyor.
Telefonun tasarımına gelecek olursak; bizleri sektör standartlarının üzerinde sayılabilecek düzeyde ince çerçeveler karşılıyor. Bunun yanı sıra arka panelde dikey üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Modelin Sony geleneklerine uygun bir tasarıma sahip olduğunu belirtelim.
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Sony Xperia 1 VI geçen günlerde XQ-ES54 model numarasıyla EMVCO veri tabanında ortaya çıktı. Liste cihazın Android 14'ü çalıştıracağı dışında herhangi bir teknik özelliğini göstermezken, tanıtımın ise çok yakında yapılacağının sinyallerini veriyor. Zackbuks'a göre global lansman mayıs ayında yapılacak.
Akıllı telefonla ilgili bugüne dek sızdırılan teknik özellikler ise şöyle;
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony, Xperia 1 VI modeliyle beğenileri kazanabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Sony Xperia 1 VI: Tasarım ve özellikler ortaya çıktı - Son Dakika F-35 için 5 yıl gecikmenin ardından tam oranlı seri üretim kararı alındı. Pentagon, uçağın tüm testleri tamamladığını ve 5. nesil görev olgunluğuna eriştiğini açıkladı. Bu kararla birlikte F-35, 13 Mart 2022 tarihinden itibaren 5. nesil uçak unvanının sahibi oldu. Geçtiğimiz hafta Insider Gaming'den Tom Henderson'ın sızdırdığı bilgilere göre PlayStation 5 Pro'nun çıkış tarihi, önümüzdeki tatil sezonunda olabilir. Yeni konsolun 4K çözünürlükte geliştirilmiş ve sabit kare hızı sunacağı, ayrıca 8K çözünürlük için bir 'performans modu' olacağı tahmin ediliyor. Ancak stok sorunları ve üretim süreci, talebi karşılamak konusunda bazı zorluklar yaratabilir. Güvenlik güçlerinin operasyonlarında kritik öneme sahip olan telsiz bataryaları, ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen KANGURU akıllı batarya depolama ve şarj sistemi ile daha etkin bir şekilde kullanılabilecek. Bu sistem sayesinde telsiz bataryalarının bakımı düzenli olarak yapılacak ve şarj durumu sürekli olarak izlenebilecek. Ayrıca, KANGURU'nun uzaktan takip imkanı sayesinde bataryaların durumu görülebilecek ve gerektiğinde müdahale edilebilecek. Bu teknolojik çözüm, güvenlik güçlerinin operasyonel verimliliğini artırırken maliyetleri de azaltacak. Mercedes-Benz, Apptronik robotlarıyla işbirliği yaparak insansı robotları kullanacak ve pilot fabrika olacak. Anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı, ancak Mercedes-Benz'in insansı robotlara büyük yatırımlar yapması bekleniyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek, İHA, SİHA, insansız helikopter ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın üretimi ve çalışmalarını inceledi. Tatar, savunma sanayinin milli olmasının önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin yeni yüzyılında önemli işlere imza atılacağına inandığını ifade etti. Rusya Federasyonu'nda yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci gününde katılım oranı yüzde 50'yi geçti. Seçimlerde ciddi bir seçim ihlali meydana gelmediği bildirildi. Uzaktan elektronik oylama ile 80'in üzerindeki bölgede seçime katılım oranı yüzde 57,44'e ulaştı. Oylama sistemine 130 bin siber saldırı gerçekleştiği belirtildi. Rusya'nın güneyindeki bölgeye Ukrayna saldırıları da yaşandı. WhatsApp'ta engellendiğinizi anlamanın birkaç yolu vardır. Profil resmi ve durumu değişmiyorsa, son görülme kaybolursa, mesajlar teslim edilmiyor ve aramalar başarısız oluyorsa veya birini gruba ekleyemiyorsanız, muhtemelen engellenmişsiniz. Dijital dönüşümün lokomotifi olan internetin yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren NFT'ler, siyasette de kullanılmaya başlandı. Bağımsız İBB adayı Taylan Yıldız, seçim kampanyası için fon oluşturmak amacıyla NFT satışı yapmaya başladı. Web sitesi üzerinden 1 milyon 453 bin pikselden oluşan bir resmin her bir pikselini 20 TL'den satışa sunan Yıldız, şu ana kadar 1,135 pikselin satıldığını belirtti. NFT'ler, dijital varlıkların sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir tanımlayıcıdır ve müzik, oyun, film gibi sanat eserlerinin taklit edilmesini zorlaştırmasıyla popüler hale gelmiştir. Nissan ve Honda, Tesla ve BYD'yi geçmek amacıyla elektrikli otomobil alanında bir ortaklık kurdular. İşte detaylar! Meta Quest 3 Lite modelinin render görüntüsü ortaya çıktı. Gözlüğün tasarımı ve özellikleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Uygun fiyatlı bir VR gözlüğü olarak piyasaya sürülmesi beklenen Meta Quest 3 Lite, dikkatleri üzerine çekiyor. Apple, yeni iPhone modellerinde ikinci bir ekran kullanmayı planlıyor. Şirket, Touch Bar özelliğini iPhone serisine entegre etmeye hazırlanıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yan tarafa yerleştirilen ikinci ekran üzerinden ses düzeyini ayarlayabilecek, mesajları görüntüleyebilecek ve uygulamaları hızlı bir şekilde başlatabilecek.
ÖzellikAyrıntılarAna Kamera SensörleriÜç adet 48 MP Exmor T sensörüAna Kamera ÖzellikleriGeniş f/1,4 diyafram açıklığı, 2x optik yakınlaştırma, çift fazlı algılamalı otomatik odaklamaUltra Geniş Kamera Özellikleri14-18 mm odak uzaklığı, çip üzerinde otomatik odaklamaTelefoto Lens Yakınlaştırma Kapasitesi6x (sensör kırpma yoluyla elde edilen), gerçek optik yakınlaştırma kapasitesi 3xVideo Çekim ÖzellikleriElektronik görüntü sabitleme (EIS) ile 1080p video kaydı desteğiİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony, Xperia 1 VI modeliyle beğenileri kazanabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Sony Xperia 1 VI: Tasarım ve özellikler ortaya çıktı - Son Dakika
F-35 için 5 yıl gecikmenin ardından tam oranlı seri üretim kararı alındı. Pentagon, uçağın tüm testleri tamamladığını ve 5. nesil görev olgunluğuna eriştiğini açıkladı. Bu kararla birlikte F-35, 13 Mart 2022 tarihinden itibaren 5. nesil uçak unvanının sahibi oldu.
Geçtiğimiz hafta Insider Gaming'den Tom Henderson'ın sızdırdığı bilgilere göre PlayStation 5 Pro'nun çıkış tarihi, önümüzdeki tatil sezonunda olabilir. Yeni konsolun 4K çözünürlükte geliştirilmiş ve sabit kare hızı sunacağı, ayrıca 8K çözünürlük için bir 'performans modu' olacağı tahmin ediliyor. Ancak stok sorunları ve üretim süreci, talebi karşılamak konusunda bazı zorluklar yaratabilir.
Güvenlik güçlerinin operasyonlarında kritik öneme sahip olan telsiz bataryaları, ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen KANGURU akıllı batarya depolama ve şarj sistemi ile daha etkin bir şekilde kullanılabilecek. Bu sistem sayesinde telsiz bataryalarının bakımı düzenli olarak yapılacak ve şarj durumu sürekli olarak izlenebilecek. Ayrıca, KANGURU'nun uzaktan takip imkanı sayesinde bataryaların durumu görülebilecek ve gerektiğinde müdahale edilebilecek. Bu teknolojik çözüm, güvenlik güçlerinin operasyonel verimliliğini artırırken maliyetleri de azaltacak.
Mercedes-Benz, Apptronik robotlarıyla işbirliği yaparak insansı robotları kullanacak ve pilot fabrika olacak. Anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı, ancak Mercedes-Benz'in insansı robotlara büyük yatırımlar yapması bekleniyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek, İHA, SİHA, insansız helikopter ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın üretimi ve çalışmalarını inceledi. Tatar, savunma sanayinin milli olmasının önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin yeni yüzyılında önemli işlere imza atılacağına inandığını ifade etti.
Rusya Federasyonu'nda yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci gününde katılım oranı yüzde 50'yi geçti. Seçimlerde ciddi bir seçim ihlali meydana gelmediği bildirildi. Uzaktan elektronik oylama ile 80'in üzerindeki bölgede seçime katılım oranı yüzde 57,44'e ulaştı. Oylama sistemine 130 bin siber saldırı gerçekleştiği belirtildi. Rusya'nın güneyindeki bölgeye Ukrayna saldırıları da yaşandı.
WhatsApp'ta engellendiğinizi anlamanın birkaç yolu vardır. Profil resmi ve durumu değişmiyorsa, son görülme kaybolursa, mesajlar teslim edilmiyor ve aramalar başarısız oluyorsa veya birini gruba ekleyemiyorsanız, muhtemelen engellenmişsiniz.
Dijital dönüşümün lokomotifi olan internetin yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren NFT'ler, siyasette de kullanılmaya başlandı. Bağımsız İBB adayı Taylan Yıldız, seçim kampanyası için fon oluşturmak amacıyla NFT satışı yapmaya başladı. Web sitesi üzerinden 1 milyon 453 bin pikselden oluşan bir resmin her bir pikselini 20 TL'den satışa sunan Yıldız, şu ana kadar 1,135 pikselin satıldığını belirtti. NFT'ler, dijital varlıkların sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir tanımlayıcıdır ve müzik, oyun, film gibi sanat eserlerinin taklit edilmesini zorlaştırmasıyla popüler hale gelmiştir.
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