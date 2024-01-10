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God of War ve Horizon Dizileri Hakkında Heyecan Verici Güncellemeler - Son Dakika
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God of War ve Horizon Dizileri Hakkında Heyecan Verici Güncellemeler

Sony Pictures Television Başkanı Katherine Pope, God of War ve Horizon oyun serilerinin dizi uyarlamalarıyla ilgili heyecan verici güncellemeler paylaştı. Her iki proje de Prime Video ve Netflix'te yayınlanacak ve şu anda yazım aşamasında bulunuyor. PlayStation Productions'ın rolüyle birlikte, Sony Pictures TV içerik portföyünü çeşitlendirmeye devam ediyor.

God of War ve Horizon Dizileri Hakkında Heyecan Verici Güncellemeler
10.01.2024 - 02:28,
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Sony Pictures Television Başkanı Katherine Pope, popüler oyun serileri God of War ve Horizon 'ın merakla beklenen dizi uyarlamalarının gidişatına ilişkin heyecan verici güncellemeler paylaştı.

Sony, God of War ve Horizon dizilerinin geliştirilmesine ilişkin bilgilendirme yaptı

Sırasıyla Prime Video ve Netflix'te yayınlanacak olan her iki proje de şu anda yazım aşamasında. Duyurular Sony'nin CES 2024 etkinliği sırasında yapıldı.

God of War ve Horizon Dizileri Hakkında Heyecan Verici Güncellemeler

God of War ve Horizon dizilerinin yazımına resmen başlanması, yapım sürecinde önemli bir adımın atıldığını gösteriyor. Konu, oyuncu kadrosu ve yayın zaman çizelgeleriyle ilgili belirli ayrıntılar açıklanmamış olsa da, aktif geliştirmenin onaylanması, bu uyarlamaları merakla bekleyen hayranlara güvence veriyor.

Prime Video ve Netflix ortaklıkları

God of War dizisi Amazon Prime Video için hazırlanırken, Horizon dizisi Netflix için hazırlanıyor. Bu yayın hizmetlerinin erişiminden ve popülerliğinden yararlanmak, dünya çapındaki hayranlar için geniş bir erişilebilirlik sağlıyor.

PlayStation Productions'ın rolü

Dizi uyarlamaları, PlayStation oyun serilerini televizyon ve film projelerine dönüştürmeye adanmış bir iç bölüm olan PlayStation Productions'ın görev alanına giriyor. God of War ve Horizon 'ın yanı sıra PlayStation Productions, Gravity Rush ve Ghost of Tsushima gibi diğer oyunların da ekrana taşınmasında aktif rol oynuyor. Stüdyo, The Legend of Zelda'nın beyaz perdeye canlı aksiyon uyarlaması için Nintendo ile ortaklık kurarak erişim alanını televizyonun ötesine genişletiyor.

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Sony Pictures TV, içerik portföyünü daha da çeşitlendiren sağlam bir gelecek program dizisine sahip. Peacock için Twisted Metal dizisinin 2. Sezonu ve The Boys'un 4. Sezonu, Cobra Kai'nin final sezonu ve yeni dizi Dark Matter gibi diğer projeler dikkat çekiyor.

Kaynak: Shiftdelete
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