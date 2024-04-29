Geri dönüyor! Tolgay Arslan'a eski kulübünden sürpriz teklif

Spor

Geçmişte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin formalarını giyen ve kariyerini Avustralya ekibi Melborune City'de sürdüren Tolgay Arslan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tolgay, kramponlarını asarak kariyerinde yeni bir göreve başlayabilir.

SPORTİF DİREKTÖRLÜK İÇİN İDEAL ADAY

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Udinese, Tolgay Arslan'ı sportif direktör olarak geri getirmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Fabio Cannavaro'yu teknik direktörlük görevine getiren Udinese'nin sportif direktör Federico Balzaretti'yi kötü geçen sezonun suçlularından biri olarak görüyor. İtalyan ekibi, eski futbolcuları Tolgay Arslan'ın bu koltuk için ideal adaylardan biri olduğunu düşünüyor. Arslan, görevi kabul etmesi durumunda kramponlarını asacak ve yeni görevine başlayacak.

KARİYER SEZONUNU GEÇİRİYOR

Yaz transfer döneminde Udinese'den ayrılarak Melbourne City'ye imzayı atan 33 yaşındaki futbolcu, Avustralya ekibinin forması ile toplamda çıktığı 33 maçta 18 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.