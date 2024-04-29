Geri dönüyor! Tolgay Arslan'a eski kulübünden sürpriz teklif - Son Dakika
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Spor

Geri dönüyor! Tolgay Arslan'a eski kulübünden sürpriz teklif

Avustralya ekibi Melborune City'de kariyer sezonunu geçiren Tolgay Arslan, eski kulübü Udinese'ye bambaşka bir görevle dönebilir. İtalyan ekibi, kötü geçen sezonun sorumlusu olarak gördüğü Federico Balzaretti'nin yerine Tolgay'ı sportif direktör olarak geri getirmek istiyor.

29.04.2024 18:01  Güncelleme: 18:06
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Geçmişte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin formalarını giyen ve kariyerini Avustralya ekibi Melborune City'de sürdüren Tolgay Arslan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tolgay, kramponlarını asarak kariyerinde yeni bir göreve başlayabilir.

SPORTİF DİREKTÖRLÜK İÇİN İDEAL ADAY

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Udinese, Tolgay Arslan'ı sportif direktör olarak geri getirmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Fabio Cannavaro'yu teknik direktörlük görevine getiren Udinese'nin sportif direktör Federico Balzaretti'yi kötü geçen sezonun suçlularından biri olarak görüyor. İtalyan ekibi, eski futbolcuları Tolgay Arslan'ın bu koltuk için ideal adaylardan biri olduğunu düşünüyor. Arslan, görevi kabul etmesi durumunda kramponlarını asacak ve yeni görevine başlayacak.

Geri dönüyor! Tolgay Arslan'a eski kulübünden sürpriz teklif

KARİYER SEZONUNU GEÇİRİYOR

Yaz transfer döneminde Udinese'den ayrılarak Melbourne City'ye imzayı atan 33 yaşındaki futbolcu, Avustralya ekibinin forması ile toplamda çıktığı 33 maçta 18 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Udinese Calcio, Avustralya, Fenerbahçe, Melbourne, Beşiktaş, İtalya, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geri dönüyor! Tolgay Arslan'a eski kulübünden sürpriz teklif - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hamit Gündoğdu: Benim beğendiğim top ayağına yakışan ender futbolculardan biriydi.. Türkiye'de çok şanssızlıklar yaşadı.. keşke hiç gelmeseydi... üvey evlat muamelesi gördü gibi... 1 0 Yanıtla

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