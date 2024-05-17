28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi - Son Dakika
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Politika

28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi

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Aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da olduğu, 28 Şubat davasından hüküm giyen emekli generallerin cezaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan ayrıca 28 Şubat davası dışında farklı suçlardan hüküm giyen 6 tutuklunun daha cezalarını kaldırdı.

17.05.2024 00:13  Güncelleme: 00:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 28 Şubat davasından hüküm giyen emekli generallerin kalan cezaları sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı.

Karara göre, 28 Şubat Davası'ndan hüküm giyen ve kalan cezaları affedilen isimlerAhmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker oldu.

6 İSMİN CEZASI DA KALDIRILDI

Erdoğan ayrıca 28 Şubat davası dışında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs" gibi suçlardan hüküm giymiş olan Gülbey Sarıoğlu, Haci Sülük, Aliefter Aslan, Sevda Yüksel, Abdulhekim Yılmaz, Süleyman Tuna isimli tutukluların da kalan cezalarını affetti.

Tutukluların cezalarının kaldırıldığı kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin 17 Mayıs 2024 tarihli sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat davasından hüküm giyen emekli generallere af
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat davasından hüküm giyen emekli generallere af
28 Şubat\'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi

Çetin Doğan, Çevik Bir, 28 Şubat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sanan ballı: Keşke çürüyene kadar kalsaalarmış 35 66 Yanıtla
  • Ankara null: fetode affedilecek zamanla bekleyin simdilik sakin 10 39 Yanıtla
  • Cihan Kışla: hani yargı bağımsızdı taraf değildi:)) 30 13 Yanıtla
    Musab Özkan: Bu kararı lanetlemekle birlikte bu bir yargı kararı değil cumhurbaşkanının maalesef böyle bir af yetkisi hep vardı 3 2
  • sezai duran: Kânun herkez için geçerlidir olması gereken oldu. 31 7 Yanıtla
  • Erol Erten: Yakışır 24 3 Yanıtla
  • Selim GARGI: zamanında yargının çok bağımsız olduğu zamanlarda da rahşan affı çıkmıştı tevevellütü yetenler iyi bilir 19 2 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Aman aman kimse eleştirmesin vatan haini ilan ederler yoksa :( 9 10 Yanıtla
  • Cemil Moroglu: Hayret, niye ki? Hizbullahçıları affetmek dururken? 7 9 Yanıtla
  • Liya Tastan: Adamlar hayatı boyunca vatanımıza hizmet etmişler bence sayın cumhurbaşkanımız yakışanı yaptı 10 4 Yanıtla
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