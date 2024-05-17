Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 28 Şubat davasından hüküm giyen emekli generallerin kalan cezaları sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı.
Karara göre, 28 Şubat Davası'ndan hüküm giyen ve kalan cezaları affedilen isimlerAhmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker oldu.
Erdoğan ayrıca 28 Şubat davası dışında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs" gibi suçlardan hüküm giymiş olan Gülbey Sarıoğlu, Haci Sülük, Aliefter Aslan, Sevda Yüksel, Abdulhekim Yılmaz, Süleyman Tuna isimli tutukluların da kalan cezalarını affetti.
Tutukluların cezalarının kaldırıldığı kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin 17 Mayıs 2024 tarihli sayısında yayımlandı.
Son Dakika › Politika › 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi - Son Dakika
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