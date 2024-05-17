Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı'na Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran bakan yardımcısı olarak atandı. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

17.05.2024 00:28  Güncelleme: 00:55
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Dışişleri Bakanlığı'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA YAPILAN ATAMALAR RESMİ GAZETE'DE

Dışişleri Bakanlığı'na yeni atamalar yapıldı. Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı

AYŞE BERRİS EKİNCİ KİMDİR?

Ayşe Berris Ekinci Diplomattır. Marsilya'da Dame de Sion Lisesi'nde eğitim almış, 1985-1987 Aix-Marseille Üniversitesi'nde ekonomi lisans eğitimi yapmış ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra Boston College'de finans alanında yüksek lisans yapmıştır. Marsilya Başkonsolosu, Enerji ve Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yürütmüştür. Ekinci, daha sonra Havana Büyükelçisi olmuştur. Ayşe Berris Ekinci, Dışişleri Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Burhanettin Duran, İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü eski öğretim üyesidir. Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran'ın yeğenidir.

Burhanettin Duran, 1971 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğdu. Duran, Sakarya'da lise eğitimini Adapazarı İmam Hatip Okulu'nda devam etti ve 1989 yılında mezun oldu. 1991 yılında Atilla Arkan ve Kadir Ardıç gibi diğer mezunlarla birlikte Sakarya İmam-Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'ni (SİMDER) (Sakarya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği) kurdu.

Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
Burhanettin Duran

Duran, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde "Kenan Evren ve Turgut Özal'ın seküler Kavramsallaştırmaları: Karşılaştırmalı Bir Perspektif"başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Duran doktora derecesini aldı. Aynı üniversiteden " Türkiye'de İslamcı Siyasal Düşüncenin İmparatorluktan Erken Cumhuriyete Dönüşümü (1908-1960): Necip Fazıl Kısakürek'in Siyasi Fikirleri" başlıklı doktora tezini 2000 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Dışişleri Bakanlığı\'na 3 yeni bakan yardımcısı

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    Yorumlar (2)

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  • Ahmet Çak: Allah yar ve yardımcıları olsun dış işleri önemli bir bölüm doğru karar 0 0 Yanıtla

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