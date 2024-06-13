G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu

Geniş Video İzle

İtalya'nın ev sahipliğinde Borgo Eganazia kasabasında düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılan devlet başkanları ve cumhurbaşkanları, aile fotoğrafı çekimi için basın mensuplarına poz verdi. Aile fotoğrafı için toplanan devlet başkanları ve cumhurbaşkanları, paraşüt gösterisini izledi. O anlarda ise ABD Başkanı Joe Biden'ın, liderlerin bulunduğu alandan farklı bir yöne doğru yürümesi kameraya yansıdı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Biden'ı kolundan tutup diğer liderlerin yanına getirdi.

13.06.2024 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, dönem başkanı İtalya'nın Pulya bölgesinde başladı. Zirveye ise aile fotoğrafı sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın garip halleri damgasını vurdu.

İtalya'nın ev sahipliğinde Borgo Eganazia kasabasında düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılan devlet başkanları ve cumhurbaşkanları, aile fotoğrafı çekimi için basın mensuplarına poz verdi.

G7 zirvesinde dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti

BIDEN YİNE DALIP GİTTİ

Liderler, aile fotoğrafı için bir araya gelerek alandaki paraşüt gösterisini izledi. Gösteri esnasında ise ABD Başkanı Joe Biden'ın, liderlerin bulunduğu alandan farklı bir yöne doğru yürümesi dikkatlerden kaçmadı. O anlarda ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Biden'ı kolundan tutup diğer liderlerin yanına getirdi.

G7 zirvesinde dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti

Aile fotoğrafının ardından liderler, daha sonra zirvedeki ilk oturumlarına geçti ve burada Afrika, iklim değişikliği ve kalkınma konularını ele almaya başladı. İtalya Başbakanı Meloni, G7 oturumlarının açılışında yaptığı konuşmada, G7'nin kapalı kutu değil, dünyaya açık değerler sunan bir mekanizma olduğunu belirterek, "Yapılacak çok iş var ama eminim ki bu 2 günde somut ve ölçülebilir sonuçlar üretebilecek bir tartışma yürütebileceğiz." dedi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI MASADA OLACAK

G7 liderlerinin, ikinci oturumda, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirmesi ve daha sonra da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılımıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üzerinde durması bekleniyor. Zirvenin ilk gününde, etraflıca ele alınacak konulardan olan Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında, Ukrayna'ya desteğin artırılması ve dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinin Ukrayna'nın toparlanmasına yönelik kullanılması tartışılacak. G7 ülkeleri, daha önce bakan düzeyinde ele aldıkları dondurulan Rus varlıkları konusunda nihai anlaşmaya varamamıştı. Bu konuda zirve öncesinde ABD ve Fransa'dan bazı çözüm sinyalleri kaydedildi. G7 liderleri, zirvede, ilk günün oturumlarının ardından akşam İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından Brindisi kentindeki Svevo kalesinde verilecek yemekte ağırlanacak.

G7 zirvesinde dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti

SONUÇ BİLDİRİSİNE İLİŞKİN BAZI BİLGİLER

G7 Liderler Zirvesi'nin ardından yayımlanacak sonuç bildirisine ilişkin de bazı bilgiler İtalyan basınına sızdı. İtalyan ANSA ajansının kaynaklara dayandırdığı haberinde, G7 ülkelerinin, Ukrayna ya da İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye yönelik konularda bildiride yer alacak ifadeler konusunda büyük oranda anlaştığını ancak yedili grupta anlaşmazlığın "kürtaja etkili ve güvenli erişimin garanti edilmesinin önemi" hususunda çıktığını yazdı. Bu atfın özellikle Fransa ve Kanada tarafından istendiği ancak dönem başkanı İtalya'dan kaynakların, bu konuda müzakerelerin sürdüğüne dikkati çektiği kaydedildi.

G7'NİN ORTAYA ÇIKIŞI

1970'lerin enerji krizi, resesyon ve yüksek enflasyon gibi makroekonomik sorunlarına cevap olarak 1975'te oluşturulan G7'de, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya yer alıyor. "Modası geçmiş ülkeler grubu" olmakla da eleştirilen G7'nin ajandasında sadece ekonomik sorunlar bulunmuyor. Dış politika, jeopolitik çatışmalar ve güvenlik de grubun ajandasında önemli yer tutuyor.

G7, 1975'ten bu yana ekonomik politikaları ve güncel konuları ele almak için her yıl bir ülkenin ev sahipliğinde toplanırken, zirvenin gündemi o yılın koşullarına göre belirleniyor. Dünya nüfusunun yüzde 10'u (yaklaşık 800 milyon) G7 ülkelerinde yaşıyor. Küresel GSYH'nin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan G7 ülkelerinin, küresel ticarete ve uluslararası finans sistemine hakim olması dikkati çekiyor.

G7 zirvesinde dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti

Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından sonra G7'ye düzenli olarak katılan Rusya'nın 1998'de gruba resmi üye olmasıyla G8 oluşturuldu ancak bu uzun ömürlü olmadı. Rusya, 2014'te Ukrayna'ya ait olan Kırım Yarımadası'nı ilhak ettikten sonra G8 grubundan çıkarıldı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisine ve en büyük nüfusuna sahip Çin'in ve dünyanın ikinci büyük nüfusuna sahip Hindistan'ın G7 üyesi olmaması dikkati çekiyor. Ev sahibi ülke; grup içinde olmayan ülkeleri, bölgesel ve diğer uluslararası organizasyonları zirveye davet edebiliyor. AB, G7 üyesi olmamasına karşın yıllık liderler zirvesine sürekli katılıyor.

G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden\'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Giorgia Meloni, Joe Biden, İtalya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ömer batuhan Avcı: Benim 2009 laptop bu kadar donmuyor aga 44 1 Yanıtla
  • Emre Khya: Çok net anlaşılıyor artık asıl başkanların kim olduğu 22 0 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen: Reptillian olduğunu düşünüyorum Amerika’yı farklı varlıklar yönetiyor bu olanlar normal değil!! 19 0 Yanıtla
  • Osman Dönmez: Bu eleman robot yapay zeka robotu ?? 12 0 Yanıtla
  • Alucralı: Kukla 11 0 Yanıtla
  • sait turk: But alzhaimer hastasını neden ısrarla başkan olarak tutarlar? yanlış kararlar verip soykırımılar yapılsın diyemi? 5 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Bu bu halle bile bizimkinden iyi yönetiyor 2 2 Yanıtla
  • Sabri İnce: Benim Karabaş ile benzerlik ! Dalda ki güvercine bakışı :)))) 3 0 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: Tutun bunağı kaybalacak 2 0 Yanıtla
  • Memoo: Ama saniyesinde diğer ülke başkanları adamın etrafına gelip foto çektirdiler 0 0 Yanıtla

00:49 İsrail’den Lübnan’a saldırı Çok sayıda yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Çok sayıda yaralı var
23:40 Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi
22:15 HSK’da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe HSK'da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe
21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:07 Süleyman Soylu’dan Cumhur İttifakı’na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor
23:47 EURO 2024’e saatler kala Fransa’da kriz 4 futbolcu antrenmana çıkmadı EURO 2024'e saatler kala Fransa'da kriz! 4 futbolcu antrenmana çıkmadı
22:43 ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı
22:37 ’’Bedava tatil kazandınız’’ diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi Ünlü oyuncu da gözaltında ''Bedava tatil kazandınız'' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında
22:08 Masadaki rakam 25 milyon euro Oosterwolde’ye Premier Lig’ten dev talip Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 05:38:26. #1.11#
SON DAKİKA: G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement